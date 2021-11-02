Abdülhamid ve Siyonist devlet projesi

GÜNÜN TARİHİ: 2 Kasım 1917

Birleşmiş Milletler çatısı altında 14 Mayıs 1948’de ayrı bir devlet olarak kabul edilen İsrail’in gayr-ı resmî şekilde kuruluşu daha eskilere dayanır. İlk ciddî adım 2 Kasım 1917’de İngiltere tarafından atıldı.

Birleşik Krallık (İngiltere) Başbakanı David Lloyd George başkanlığındaki savaş kabinesinde (I. Dünya Savaşı) Dışişleri Bakanı olan Arthur James Balfour’un teşebbüsüyle bir deklarasyon hazırlandı. 2 Kasım 1917 tarihli bu deklarasyonda Filistin toprakları üzerinde bir Yahudi devletinin kurulması hedefleniyordu. Aynı zamanda “Balfour Deklarasyonu” ismini taşıyan proje o tarihten yaklaşık yirmi sene sonra meyvesini verdi. Yine İngiltere’nin öncülüğünde, işgal edilen Filistin toprakları üzerinde İsrail ismiyle bir Yahudi devletinin kurulması BM genel kurulunda kabul edildi.

Deklarasyonu hazırlayan Lord A. Balfour, 2 Kasım 1917’de uluslar arası Siyonist (*) hareketin öncü isimlerinden olan Lord Rothschild’e bir mektup göndererek, Filistin topraklarında bir Musevî devletinin kurulması hususunda İngiliz hükûmetinin destek vereceğini bildirdi. Bildiride, ayrıca Arapları kast eden şöyle bir şart yer alıyordu: Ülkedeki öteki sâkinlerin sivil ve dinî haklarının ihlâl edilmemesi gerekiyor.

İngilizler, deklarasyondan çok kısa bir süre sonra, 9 Aralık 1917’de 400 yıl müddetle Osmanlı himayesinde kalan Kudüs’ü işgal etti.

Orta Doğu tarihinin akışını değiştiren ve asırlık bir sorunun fitilini ateşleyen Balfour Deklarasyonu’nun, Filistin halkı, Arap dünyası ve insanlık adına kara bir leke olduğunu ifade eden Filistinliler tarafından, deklarasyonun 102. yıl dönümü olan 2 Kasım 2019’da söz konusu proje Gazze’de protesto edildi.

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Filistin toprakları üzerinde bir Siyonist devletin kurulması teşebbüsü, Sultan II. Abdülhamid zamanında da kendini ciddî manada hissettirmiş idi. Merkezi Şam’da bulunan Şazeliye tarikatına bağlı olan Sultan Abdülhamid, tahttan indirilerek gönderildiği Selânik’ten Şeyhine bir mektup yazarak, başına gelen hadisenin asıl sebebinin “Filistin topraklarını Yahudilere satmamak” olduğunu beyan ediyor.

Söz konusu mektup, Kuveyt’te yayınlanan aylık El-Arabi dergisinin 1972 yılı Aralık ayı sayısında Said Afgani tarafından yayınlandığı gibi, bir yıl sonra da Muzaffer Deligöz tarafından Millî Gazete’de yayınlandı. O mektubun özeti aşağıdaki gibidir.

Bismillahirrahmanirrahim, vebihi nestain.

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Bu mukaddimeden sonra, şu mühim meseleyi zat-ı reşadetpenahilerine ve ukul-ü selim sahiplerine tarihî bir emanet olarak arz ederim ki: Ben Hilâfet-i İslâmiyeyi hiçbir sebeple terk etmedim. Ancak Jön Türk ismiyle maruf ve meşhur olan İttihat Cemiyeti’nin rüesasının tazyik ve tehdidiyle Hilâfet-i İslâmiyeyi terke mecbur edildim.

Bu ittihatçılar, Arazi-i Mukaddese ve Filistin’de Yahudiler için bir vatan-ı kavmî kabul ve tasdik etmediğim için ısrarlarında devam ettiler. Bu ısrarlarına ve tehditlerine rağmen ben de katiyen bu teklifi kabul etmedim. Bilâhare yüzelli milyon altun İngiliz lirası vereceklerini vaad ettiler. Bu teklifi dahi katiyen reddettim ve kendilerine şu sözle mukabelede bulundum: “Değil yüzelli milyon İngiliz lirası, dünya dolusu altun verseniz bu tekliflerinizi katiyen kabul etmem. Ben otuz seneden fazla bir müddetle Millet-i İslâmiye’ye ve Ümmet-i Muhammediye’ye hizmet ettim. Bütün Müslümanların ve salatin ve Hulefa-i İslâmiyeden aba ve ecdadımın sahifelerini karartmam ve binaenaleyh bu tekliflerinizi mutlaka kabul etmem” diye kat’’î cevap verdikten sonra hallimde ittifak ettiler. Ve beni Selânik’e göndereceklerini bildirdiler. Bu son tekliflerini kabul ettim ve Allah Teâlâ’ya hamdettim ki: Devlet-i Osmaniyye ve Âlem-i İslâm’a ebedî bir leke olacak olan tekliflerini, yani Arazi-i Mukaddese ve Filistin’de Yahudi devleti kurulmasını kabul etmedim. (...)

Hadim-i el-Müslimin Abdülhamid, 22 Eylül 1329

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(*) Siyonizm: Yahudi milliyetçiliğini esas alan Sion (Filistin-Kudüs) merkezli fikir ve ideoloji. Siyonizmde asıl gaye, Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurmak.j