Açık-gizli Lozan görüşmeleri - 8

Ali Şükrü Bey Cinayetinin işlendiği ve erken seçim kararının alındığı 1923 yılı Nisan ayının ilk günlerinde, Ankara’da kulaktan kulağa yayılan şöyle bir söylenti dolaşıma girer: “Yakında Hilâfet kaldırılacak, Medreseler kapatılacak, İslâm dini bütün müessese ve an’anesiyle birlikte terk edilmeye başlanacak.”

Bu yöndeki endişeyi Üstad Bediüzzaman da hissedecek şöyle feryâd edecekti: “Eyvah! Bu ejderha îmanın erkânına ilişecek.” (Tarihçe-i Hayat: 132)

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Lozan Antlaşmasının Millet Meclisi’nde oylanıp kabul edilmesinden sonraki il büyük icraat, 3 Mart 1924 tarihinde yapılan Hilâfetin kaldırılması, Medreselerin kapatılması ve diğer köklü değişikliklerdir. Bu değişiklikler, Müslüman milletimizi derinden etkilemiş ve ziyadesiyle üzmüştür. Zira, o icraatler ve devamındaki benzer uygulamalar, daha çok ecnebi nam-ı hesabına olduğu ve onları sevindirip memnun ettiği gayet açıktır. Bu da demektir ki, onlarla bir gizil mutabakat yapılmıştır.

Öte yandan, hiç şüphe edilmesin ki, resmî Lozan heyetinin başındaki İsmet Paşanın klavuzlarından biri Haim Naum’dur. Dolayısıyla, Lozan’ın gizli mimarı da o ve onun yakın temasta bulunduğu ecnebi delegasyondur. Misâl, İngiliz Lord Curzon gibi...

Bir zamanlar İstanbul’da da bulunmuş olan Haim Naum, o tarihlerde Mısır Hahambaşısı olup, azılı bir Osmanlı ve İslâmiyet düşmanıdır.

İşte, bilhassa bu ve benzeri hususlar sebebiyledir ki, Lozan’a dair resmî kayıtlar, tâ başından itibaren—hatta Lozan’daki diplomatlarımızın nazarında bile—inandırıcı olmaktan çıkmış; buna mukabil, gayr–ı resmî kayıtlar günden güne değer ve itibar kazanmıştır.

İşte, bu mânâdaki gayr–ı resmî kayıtların önemli bir bölümünü Bediüzzaman Said Nursî’nin mektuplarında, lâhikalarında ve eserlerinde görmekteyiz.

DÜNYA DİNE TERCİH EDİLİYOR

Aynı zamanda o dönemin şahitlerinden biri olup Lozan görüşmeleri esnasında Ankara’da bulunan Bediüzzaman Hazretleri, bazı âyet ve hadislerin çağımıza bakan mana ve mesajlarından yola çıkarak, o devrin hadiselerini tahlil edip yorumlama cihetine gitmiştir. Şimdi, o hakikatli tahlil ve analizden özet mahiyetinde seçtiğimiz orjinal metinlerden birkaçını takdim edelim.

En çarpıcı tesbitlerden biri “Tarihçe–i Hayatı” isimli eserin 259. sayfasında şu ifadelerle zikrediliyor: “Evet (‘Onlar ki, seve seve dünya hayatını âhirete tercih ederler.’ İbrahim: 3 âyetinin) işaretiyle, bu asır hayat–ı dünyeviyeyi hayat–ı uhreviyeye, ehl–i İslâma da bilerek tercih ettirdi. Hem, 1334 (1918–19) tarihinden başlayıp, öyle bir rejim ehl–i îman içine sokuldu... Evet, (âhirete tercih) cifir ve ebced hesabıyla 1334 ederek, aynı vakitte eski Harb–i Umûmide İslâmiyet düşmanları galebe çalmakla muahede (Sevr Muahadesi 1920) şartını, dünyayı dîne tercih rejiminin mebdeine (başlangıcına) tevafuk ediyor. İki–üç sene sonra (1922–23) bilfiil neticeleri görüldü.”

Evet, hiç şüphe edilmesin ki, 22 Kasım 1922’de başlayan Lozan Antlaşması, bir yönüyle 10 Ağustos 1920’de imzalanan Sevr Antlaşmasının devamı mahiyetindedir. Ve ne yazık ki, bizim maddi-manevi yönden mahv olmamızı hedefleyen o dehşetli Sevr plânı, üç sene sonra “gizli Lozan”da yürürlüğe konularak, bir şekilde rövanş alınmış oldu.

Böylelikle, Türkiye, maddeten olmasa da; özellikle mânen, ruhen ve fikren paramparça edildi. Ta başından beri temas edegeldiğimiz o “gizli Lozan” ejderhası, bizim bütün mukaddes değerlerimizin erkânına, esasına ilişti; hatta bu vatandaki bin yıllık İslâm medeniyetini yıktı ve milyonlarca insanımızın da ebedî hayatını mahvetti.

(Devamı var)