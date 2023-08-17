Açık-gizli Lozan görüşmeleri - 9

Birçok konuda olduğu gibi, yakın tarihte yaşanan Harb-i Umumî, İstiklâl Harbi, Lozan ve benzeri mevzularda da en ciddi, en güvenilir bir referans şahsiyet olarak gördüğümüz Bediüzzaman Hazretleridir ve onun telif etmiş olduğu Risâle-i Nur Külliyatıdır.

Nur Külliyatına dahil Emirdağ Lahikasında, Büyük Doğu’dan alınan geniş iktibasın kısacık bir bölümü şöyledir: Konferansın birinci defasında Türk başmurahhası, bizzat karar vermek vaziyetinde olmadığı ve büyüğüne, yani Mustafa Kemal’e bildirmek zorunda olduğu için memlekete dönüyor; kendisini Haydarpaşa’dan Ankara’ya götüren tren ve devlet reisini (M. Kemal) İzmir’den Ankara’ya götüren trenle Eskişehir’de buluşuyor. Bir arada ve baş başa seyahat... Sonra Ankara gizli meclis toplantıları… Fakat esas meselelerde daima baş başa. Mustafa Kemal ile İsmet beraber içtimaları ve karar: “Din öldürülecektir.” (Age: 359)

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Üstad Bediüzzaman, Nur Külliyatına dahil olan Birinci Şuâ’da tefsir ettiği âyetlerin 28.’si olan Tevbe Sûresi 32. âyetin asrımıza ışık tutan işarî ve remzî mânâsına bakarak özetle şu yorumlarda bulunuyor:

1. Avrupa zâlimleri, devlet–i İslâmiyenin nurunu söndürmek niyetiyle, 1324’te (1908) müthiş bir sûikast plânı yaptılar. Onlara karşı Türkiye hamiyetperverleri de, aynı tarihte hürriyeti ilân etmeleriyle o plânı akîm bırakmaya çalıştılar.

2. Aynı zalimler, maatteessüf, altı–yedi sene sonra (1914), yine aynı sûikast niyetiyle Harb–i Umumî ile netice almaya çalıştılar.

3. Harb–i Umumî neticesinde (1918) ve Sevr Muahedesinde (1920) Kur’ân’ın zararına gayet ağır şeraitle kâfirâne fikirlerini icrâ etmek için yine plânlar yaptılar. Bu plânlarını akîm bırakmak için, bu defa hakiki Türk milliyetperverleri yeni hükûmet kurup Cumhuriyeti ilân etmekle mukabeleye çalıştılar.

4. Bütün bu herc û merc içinde Kur’ân’ın nurunu muhafazaya çalışanlar içinde Risâle–i Nur Müellifi de Rumî 24’te (1908) ve Resâili’n–Nur’un mukaddematı 34’te (1918) ve Resâili’n–Nur’un nuranî cüzleri (Âyetü’l–Kübrâ gibi) ve fedakâr şakirtleri 54’te (1938) mukabeleye çalışmaları göze çarpıyor.

5. Şimdi İslâmlar içinde nur–u Kur’ân’a muhalif hâletlerin ekserîsi o suikastlerin ve Sevr Muahedesi gibi gaddarâne muahedelerin vahim neticeleridir. (Şuâlar, s. 619)

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İşte, yukarıdan beri sıralayageldiğimiz bütün bu bilgilerden anlıyor ve kanaat getiriyoruz ki, Sevr’in sinsi ve ihanetkârâne plânı, hatta manen katmerli bir şekilde Lozan’da karara bağlanmış ve yeni Türkiye “bozuk Avrupa”nın muzahrafat çöplüğü haline döndürülmeye çalışılmıştır.

Tekraren ifade edelim ki, Avrupa’nın gaddar zalimleri, Sevr’in rövanşını katmerli şekilde Lozan’da aldı. (NOT: Hilâfetin kaldırılması, medreselerin kapatılması, şapkanın dayatılması, Kurân harflerinin yasaklanması, Ezanın değiştirilmesi ve dinî hayatın topyekûn kısıtlanması cihetine gidilmesi, Lozan’dan hemen sonraki ilk icraatler arasında yer aldığını tekraren hatırlatmış olalım.)

Dolayısıyla, nâmert hasımlarımız Sevr engelini Lozan’da aşmış oldular. Tıpkı, 1915’te geçemedikleri Çanakkale Boğazını 1918’de ellerini kollarını sallayarak geçmeleri gibi. Tıpkı, işgal yıllarında (1918–22) bile statüsüne dokunamadıkları Ayasofya’nın 1934’ten sonra mâbed olmaktan çıkartıp içinde çalım yapa yapa dolaşmaları gibi.

Hülâsa: Yakın tarihimizde yaşanmış hemen bütün hadiselerin bir resmî, bir de gayr–ı resmî vechesi var. Resmî olanı, maalesef uydurma, yalan ve yanlış şeylerle dolu. Günümüzde bile yaşanan ve tartışma konusu olan hemen bütün gelişmeler bu yönde ciddi işaretler veriyor. Dolayısıyla, Lozan’dan Şeyh Said Hadisesine, Menemen’den Dersim Hadisesine, İstiklâl Mahkemelerinden dinin mukaddesatına yönelik yapılan müdahalelere kadar, yakın tarihte vuku bulmuş sair hadise ve gelişmelerin üzerindeki sis perdesinin dağılması için, bunların tamamının uzmanlar tarafından yeni baştan araştırılması ve aydınlığa kavuşturulması artık bir zaruret halini almıştır, kanaatindeyiz.

-SON-