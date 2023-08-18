Açık-gizli Lozan’ı kasten çarpıtmak

Antlaşmanın 100. yılı vesilesiyle gazetemizde yayınlanan Lozan ile ilgili bilgi, belge ve değerlendirmeler bazı odakları fenâ hâlde rahatsız etmiş olmalı ki, düpedüz yalan ve çarpıtmalarla bize iftira atmaya yeltendiler.

Muhtemelen, o mesnetsiz ve tamamen art niyet eseri çabalarının nafile olduğunu onlar da biliyorlar. Ama, işte basit kafalıların işidir şu “Çamur at; tutmazsa izi kalır” hesabı…

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Evet, bir gazete, durup dururken Lozan üzerinden bize sataşmaya kalktı. Yazdıklarımızı tamamen çarpıtarak bizi ve gazetemizi karalamaya çalıştı. Yorumlu haberlerini okuyunca, bizde “Yalan, iftira, uydurma, çarpıtma ve düzmece bir habercilik ancak bu kadar olur” şeklinde bir kanaat hasıl etti. Çünkü, bizim yazdıklarımız başka, onların isnatları başkaydı. Yani, bizim hiç söylemediğimizi sanki yazmışız, söylemişiz, hatta iddia etmişiz gibi yansıtmaya çalıştılar.

Netice itibariyle, gazetecilik ahlâkıyla da bağdaşmayan bir yayıncılığa imza atmış oldular.

Onlar için yapacak bir şey yok. Akrep yaratılışı gereği akrepliğini yapacak. Yani, maalesef bir “ümitsiz vaka” hali…

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Bakın, bizim 9 bölüm halinde sunduğumuz “Açık-gizli Lozan” yazıları ortada. Bu yazı serisinin hiçbir yerinde “Lozan Antlaşması niçin imzalandı?” yahut “Keşke Lozan Antlaşması yapılmasaydı-imzalanmasaydı!” gibi bir yaklaşımda bulunmadık. Bu manada bir ifade kullanmadık.

Ama, o karanlık kafaya göre, sanki bu tarz sözler söylemiş ve bu yönde iddialarda bulunmuşuz gibi düpedüz yalan ve düzmeceler tekrarlandı.

Seri yazıda, bizim ağırlıklı olarak üzerinde durduğumuz nokta, Lozan’daki gizli ve arka plân görüşmeleridir. Bir gizli anlaşmanın yapılıp yapılmadığı meselesidir. Bu noktanın aydınlatılması adına, dönemin şahitlerinden, kilit konumundaki şahsiyetlerden ve hatta Lozan delegasyonu diplomatlardan iktibaslar yaptık. Dahası, konunun her safhasında kaynak belirterek orijinal bilgiler, yer yer acı itiraflar aktardık. Özetle, dayanağı olmayan hiçbir bilgiye yer vermedik. Hepsi de delilli, ispatlı, tesbitli bilgiler.

Aleyhimizde yayın yapan karanlık zihniyet ise, gariptir ki bu noktanın üzerinde hiç, ama hiç durmuyor. Şahitlerimizin ismini ve bilgilerin kaynağını hiç kaale almıyor.

Ve, ne tuhaftır, Lozan’a dair ortaya koyduğumuz bilgi ve belgeleri çürütemeyeceklerini kendileri de biliyor olmalılar ki, zihinleri bulandırmak için konuyu farklı mecralara sürüklemeye çalıştılar.

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Söz konusu seri yazıda, çokça bilinen Lozan’ın açık hükümleri, yazılı maddeleri üzerinde pek durmadık. Keza, son anda görüşülen Lozan’ın ek protokol maddesi olan “Mübadele meselesi”, yani Türkiye ile Yunanistan arasında Hıristiyan Rumlar ile Müslüman Türklerin yer değiştirmesi konusu üzerinde de durmadık.

Zira, bunlar hemen herkes tarafında az-çok bilinen şeyler. Esasen, bunlar da üzerinde durulması gereken başlı başına hacimli konular.

Aynı şekilde, Türkiye’nin devlet olarak kabul edilmesine rağmen, Lozan’da “Misâk-ı Millî” sınırları dışında tutulan Musul, Kerkük, Hatay, Kıbrıs ve Ege’deki 12 Ada’nın kaybedilmesi, yahut kazanılamaması meselesinin de sorgulanması lâzım geliyor.

Evet, bunların her biri müstakilen incelenmesi ve diplomatik yönden de sorgulanması gereken önemli hususlar olmakla beraber, biz şimdilik daha çok Lozan’ın iç yüzü, arka plânı ve manevi cephesinde durmaya çalıştık. Şayet, bir nebze de olsa faydamız dokunabildiyse ne mutlu.