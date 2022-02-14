Afrika’da Kur’ân ve Risâle hizmetleri

2022 yılının ilk gününden itibaren Afrika’dayız. Sahra Altı Afrikası’nın batı sahilindeyiz. Halen, Atlas Okyanusu kıyısındaki lagünleriyle meşhur Fildişi Sahili’nin 5 milyon nüfuslu Abidjan şehrinde ikamet ediyoruz.

Şehir merkezinde sabit durmuyoruz. Hemen her hafta çevre ziyaretlerinde bulunuyoruz. Dinî hizmetlerle meşgul olan şahıs ve merkezlerle yakın irtibat halindeyiz.

Kısmetse, Nisan ayı sonlarına kadar buralardayız. Türkiye’ye döndükten sonra da Afrika’daki hizmetlerimiz inşallah genişleyerek devam edecek.

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Abidjan, birçok yönüyle Türkiye’nin İstanbul’una benziyor. Aynı zamanda İzmir ve Ankara’nın vazifesini de görüyor. Cumhurbaşkanlığı ile bakanlıkların tamamı burada. Dolayısıyla, burası ülkenin, bölgenin, kıt’anın ve hatta dünyanın ilgisini çeken müstesnâ bir yer durumunda.

Kısa süre içinde geniş bir çevre ile buluşma, tanışma, kaynaşma imkânımız oldu. Lisân ve tercüman noktasında da ciddî bir sıkıntımız yok. Cenâb-ı Hak, meccânen hizmet veren fedakâr yardımcıları ihsân eyledi.

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Çevremiz-hinterlandımız, aynen “Meyve’nin Dördüncü Meselesi”nde olduğu gibi “dar daireden geniş daireye doğru” günden güne gelişip büyümeye devam ediyor. Hem yerli insanlarla, hem Türkiye’den gelen vatandaşlarla haşır-neşir bir vaziyetteyiz. Asgarî haftada bir toplanıp Risâle okuyor, imanî dersler yapıyoruz.

Bir taraftan da, yerlilerin yönetimindeki medreselere gidip, oradaki imamlar, müderrisler ve talebelerle de çok yönlü programlar icra ediyoruz. Öyle ki, haberli olarak ziyaretlerine gittiğimizde, bizim için özel olarak ilâhî ekibini getirip, program bitiminde güzel bir musıkî ziyafetini icrâ ediyorlar.

Fıtrî olarak gelişen bir başka hizmet de şu: Çevre il-ilçe ve hatta komşu ülkelerin insanlarıyla da tanışıp irtibat kuruyoruz. Esasen, bu konuda onlar bizden daha istekli. Çünkü, şiddetli muhtaç durumdalar; hem maddî, hem de mânevî açıdan…

İşte, biz de hasıl olan o şiddetli ihtiyacı karşılamak üzere kolları sıvadık. İki-üç kişi iken, kuvvetimiz 111’e çıktı; sayımız artınca, kuvvetimiz 4444’e erişmiş gibi hissediyoruz.

Vakıa, binlerce Kur’ân talebesini Elif Cüzü, Kur’ân ve Risâle ile buluşturma vetiresine girmiş bulunuyoruz. Sizlerin yardımı ve duâsıyla, bu sayı önümüzdeki süreçte inşallah on binlere, yüz binlere, belki de milyonlara çıkacak: Sunduğumuz hizmetlere, fert ve aileler öylesine müştak, kitleler o derece muhtaç ve zemin o kadar müsait ki, gelip görmeden bihakkın bilemiyor, hatta tahmin bile edemiyorsunuz.

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Lillahilhamd, Elif-Ba, Tevâfuklu Kur’ân ve Fransızca Risâleleri buradaki muhtaçlara ulaştırmaya gayret ediyoruz. Hayırseverler yardım ediyor; biz de hep birlikte bunların dağıtımını yapıyoruz.

İlk etapta sipariş ettiğimiz iki bin adet Elif Cüzü, iki bine yakın Kur’ân-ı Kerîm ve şimdilik birkaç yüz adet Risâle hazırlandı, konteynere yüklendi; yolda geliyor.

Ayrıca, Türkiye dışından, dünyanın muhtelif merkezlerinden de ihtiyaç duyduğumuz yardımlar şaşırtıcı tevâfuklarla gelmeye başladı. İnşallah devamı da gelir.

GÜNÜN TARİHİ: 14 ŞUBAT 1924

Gizli görüşme ve askerî tatbikat

Mustafa Kemal ile İsmet Paşa, Hilâfet makamının kaldırılması maksadıyla, 14 Şubat 1924’te İzmir’de başbaşa bir güşme yaptılar.

Bu görüşmede varılan fikrî müşterekliğin yansımaları kısa sürede kendini gösterdi.

Hilâfetin kaldırılması hakkında hazırlanan kànun taslağı henüz Millet Meclisi’ne dahi getirilmeden, bir tebligat ile Halife Abdülmecid’e son hazırlıklarını yapması istendi.

İlgili kànun, Meclis’te 3 Mart’ta görüşülerek kabul edildi. Ancak, Abdülmecid Efendi 29 Şubat günü “Son Cuma Selâmlığı”nı ifâ etmek zorunda kaldı.

3 Mart günü, Meclis’te Hilâfetin lağvedilmesi ile birlikte, Osmanlı Hanedanı’na mensup bütün şahsiyetlerin ülkeden çıkartılmasına, yani hudut harici edilmesine de karar verildi.

Bu gelişmeler esnasında dikkatten kaçan bir başka hadise şudur: Aynı tarihlerde Ege’de bir askerî tatbikat yapılıyor. Sebebi, Hilâfetin kaldırılmasına karşı şayet halktan bir tepki, bir kıyam hareketi vuku bulursa, bunu askerî kuvvetle bastırmak için.

(Bkz: Karabekir’in Günlükleri)