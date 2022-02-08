Agresif davranmak provokatörlere yarar

Türkiye’de Mustafa Kemal ile ilgili alenî bir hadise olduğunda, misâl, büst ve heykellerine yönelik bir saldırı vuku bulduğunda, sosyal ve siyasî ortam hemen birden gerilmeye başlıyor. Özellikle iki grup arasında küfürlü-hakaretli sataşmalar ayyuka çıkıyor.

Oysa, bu tür agresifleşmeler, öncelikle provokatörlere yarar. Onların işini kolaylaştırmış olur. Esasen, Kemalistler ile karşıtlarının arasına yeterince provokatör yerleştirilmiş durumda. Buna bir de taraflar arasındaki bağnazları, fanatikleri eklediğinizde, yaşanan curcunanın, tarraka ve gürültünün önüne geçilmez olur. Bu halin öncelikli sebebi, ilmî-fikrî yetersizliktir. Kendine ve fikrine güvenmemektir. Dâvâsına güvenen kimse, eleştiriden korkmaz. Aynı şekilde saldırıya karşı yapacağı savunmada küfür ve hakarete tenezzül etmez.

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Şöyle veya böyle bir hadise olduktan, bir vukuat yaşandıktan sonraki tepkilere, konuşmalara, davranışlara bakarak görüyoruz ki, itidalini muhafaza edenlerin yanı sıra, maalesef hiddete gelen ve tehevvüre kapılanların çokluğuna da şahit oluyoruz.

Oysa, “mukabele-i bilmisil” tarzında kızmaya, öfkelenmeye, hiddete kapılmaya hiç gerek yok.

Zira, bu tarz agresif davranışlar sergileyerek, hiçbir mesele hal yoluna konulamaz da ondan.

Hele ki, dâvâsının hak olduğundan emin olan kimselerin agresif davranmaması ve itidalini hiç kaybetmemesi lâzım. Onun için diyoruz ki: Haklı bir dâvânın sahipleri, sözlerinin haklılığı-doğruluğu gibi, davranışlarının haklılığına da dikkat etmesi gerekiyor. Aksi halde, haksız olan karşı tarafın eline koz vermiş, malzeme taşımış olur.

Zaten provokatörler ile onları tetikçi olarak kullanan odaklar da bunu istiyor, bunu bekliyor. Tâ ki, ucuza mal ettikleri malzemeyi tepe tepe kullansın ve onunla taraftar kazansın.

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Din kisvesi altında yapılan yanlış bir hareketi İslâma ve Müslümanlara mal etmek, haksızlık ve insafsızlık, hatta vicdansızlıktır. Haksız olan kişi, grup ise, aynı zamanda insafsız olur. Sadece saldırmayı ve muhalifini karalamayı bilir. Kendi meşrû sermayesi olmadığı için, başkasının sermayesi üzerinden hayatiyetini devam ettirir.

Böylelerine kızmaktan çok, belki de acımak gerekir. Zavallıdırlar. Hak olan şeyden mahrum ve müflistirler. Müflis olanlara kızmanın, öfkelenmenin bir faydası var mı?

Şunu da unutmalı: Hangi tarafta olursa olsun, fikir ve fiiliyatta hak ve adâlete dayanmayan müflisler, mağlûbiyet hissine kapıldıkları zaman, hiddete, şiddete, kuvvete müracaat ederler.

Kezâ, bunlar her fırsatta bağırır–çağırır; miting yapar, nutuk atar, nümayiş–yürüyüş yaparlar.

Bırakın bağırsınlar, bırakın yürüsünler. Kurtlarını döksünler. Takip edecekleri belki de en az hasarlı yol budur. Böyle yapmalarının bir faydası da şu olabilir: Şurada burada seslendirdikleri fikir ve ideallerinin aslında “kaç paralık” olduğunu bir yönüyle dünya âleme göstermiş oluyorlar. Onları baskı ile susturursanız, hem dayandıkları çürük temeller görünmez-anlaşılmaz olur, hem de başka sağlam temellere karşı hasmane bir tutum içine girerler.

İyisi mi, bırakalım herkes kendine uyan, kendine yakışanı yapsın. Yapsın ki, kimin ne mal olduğu daha rahat anlaşılsın. Unutmayalım, “Açık yara adam öldürmez.” Yara veya hastalık içte kalırsa, bu daha tehlikeli olur.

Afrika’da Kurân dersleri (2)

Bir heyet halinde Fildişi Sahili’nin Abobo şehrine haberli gittik. Maksadımız, öncelikle oradaki âlimlerle ve medrese hocalarıyla görüşmek, tanışmak, sohbet etmekti.

Bunun akabinde de, önceden hazırlamış olduğumuz hediye paketlerini muhtaçlara dağıtmak ve âcil yeni ihtiyaçlarını yerinde tesbit etmek idi.

Elhamdülillah, bunların tamamını gerçekleştirmiş olduk. Herşey yolunda gitti. Hemen hiçbir terslik olmadı, aksilik yaşanmadı. Görüp yaşadıklarımızı da burada sizinle paylaşmaya çalışıyoruz.

Evvelâ, Cuma namazını kıldığımız caminin imamı ile tanıştık. Kendisi, daha evvelden bahsettiğimiz Hafız Muhammed kardeşimizin dayısı oluyor. Bizi evine dâvet etti. Oraya gittiğimizde, bütün o mahaldeki imam ve müderrislerin de geldiğini memnuniyetle gördük. Dokuz-on kişiydiler. Bizi kapıda karşılayıp içeriye buyur ettiler. İçeride oturup tanıştık, sohbet etmeye başladık. Bizim birinci vazifemiz, Kur’ân’ın malı ve hakikî bir tefsiri olan Risâle-i Nur’dan ve müellifi Üstad Bediüzzaman’dan söz edip tanıtmaktı. Biz bu vazifeyi yaparken, onlar da kemâl-i edep ile dinlediler. Anlattıklarımızı tasdik edip memnuniyetlerini izhâr ettiler. Elhamdülillahi haza min-fadli’r-Rabbî.