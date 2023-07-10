Akıl önde, duygu peşi sıra gitmeli

Duygular çeşit çeşittir.

Normal seviyede olanı var, şiddetli olan kısmı var. Kısaca hatırlamak gerekirse: Şefkat, muhabbet, hasret, şehvet, takdir, hürmet, hiddet, kin, intikam, inat, öfke, gadap, garaz, tehevvür, asabiyet halleri…

Bu ve benzeri mahiyetteki duyguları hemen her yönde ve her şekilde kullanmak mümkün. Kimi zararlı, kimi de faydalı, kimi de nötr olacak şekilde kullanır-kullanabilir, bu duyguları. Zira, bunların ifrat, tefrit, vasat mertebeleri var.

Burada daima hatırda tutulması gereken noktalardan biri, bu duyguların yaratılması ve bize bahşedilmesi hikmetini düşünmektir. Yani, duyguların mahiyetini ve hikmetini aklî muvazene ile şöylece muhakeme etmektir: Bu hisler-lâtifeler niçin yaratıldı? Hikmeti nedir? Bize ne hangi maksatla verildi? Bunları nasıl ve ne yönde kullanmak gerekir?

İşte, bu manadaki muhakeme ihtiyacı da gösteriyor ki, akıl, daima duyguların önünde gitmeli. Önden gidip projektör tutmalı, gidilecek yolu aydınlatmalı. Aksi halde, duygular kör-kütük gider ve kendine zarar verecek kazalara sebebiyet verir.

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Akıl hislere-duygulara kılavuzluk ettiği takdirde, ağır hasarlı yol kazaları ya hiç olmaz, ya da minimum seviyeye iner. Akıl önde gittiği takdirde, yanılan-aldanan-aldatılan duyguları kısa sürede ve kolay bir şekilde tamir edip kurtarabilir. Duygular önde, akıl arkada gittikleri takdirde ise, durumun tam tersine gitmesi kuvvetli ihtimal dahilindedir.

Özetle, öncü ve hâkim mevkideki bir akıl, yanılan duyguları az bir emekle kurtarabilir; ama, aklı paçasından tutup peşinden sürükleyen duyguların, hasara uğrayan aklı kurtardıkları pek görülmüş değil.

Bu zâiyeden bakıldığında da anlaşılıyor ki, akıl burada anahtar konumunda ve mesabesindedir. Anahtar olmadan, kapıyı rahatça açıp emniyetli şekilde içeri girip çıkamazsınız. Anahtar olmadan kapıyı açmak, ancak kilidi kırmakla mümkün. Kilidi kırılmış, hasar görmüş bir kapı güvensizdir. Oradan içeriye arsızı da girer, hırsızı da, uğursuzu da…

Kaldı ki, kırılmış kapıyı güvenli şekilde tamir edecek olan, yine akıl, irade ve muhakeme kabiliyetidir.

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Öte yandan, aşırı duygusallık, bedenin sinir sistemini bozduğu gibi, beynin mantık-muhakeme bölümünün kitlenmesine, yahut âtıl vaziyette kalmasına de sebebiyet verebiliyor. Güvenerek takip ettiğimiz uzmanların görüşü bu yönde. Yani, akıl, anahtar işlevini gördüğü gibi, aynı zamanda fener vazifesini de görüyor. Girilen yolun emniyetli olup olmadığını araştırıp görme kabiliyetine sahip. Duygusallık halleri ağır bastığında ise, akıl zorlanıyor, ufku daralıyor ve aşırı duygusallık hallerinde ise bütün bütün kilitlenebiliyor. İşte, tehlike çanları, tam da bu noktada çalmaya başlıyor. Aklı dışlayan, gerileten, yahut iptal ettiren duygusallık halleri, kişiyi ne yazık ki korkunç uçurumlara doğru sürükletebiliyor.

Söz konusu tehlikelerden emin, yahut âzâde olmanın yolu, insanın, tedbir ve dua ile beraber, irade kuvvetini devreye sokmasından geçiyor.

Evet, ifrat ve tefritten uzak durmak, en önemlisi vasat çizgide durup sebat edebilmek için, önce irade terbiyesi kazanmak ve terbiye edilmiş o irade kuvvetini yerinde kullanmak icap ediyor.

Son söz: Kırk yılı aşan araştırma ve tecrübelere dayanarak ifade edelim ki, akıl ve iradeyi en güzel şekilde terbiye edip kuvvetlendiren eserler manzumesi olarak Kur’ân’ın malı olan Risâle-i Nur Külliyatını gördüm. Bilvesile, şu yaz mevsiminde bu eserleri bol bol okumayı tavsiye ederim. Mümkünse, külliyatı devretme programlarına iştirak edelim. Şahsen, kendimi buna çoktan ikna etmiş ve de hazırlamış durumdayım. Günde yaklaşık 150 sayfa okumakla, 23-25 gün zarfında tekrarâtsız külliyatı devretmek mümkün. Evet mümkün ve bu durum pek çok tecrübe ile sâbit görünüyor.