AKP’nin düşmanlığı düşman başına

İktidar partisi, işi “deve kini”ne çevirmişcesine bize düşmanlık ediyor.

Gazete ve camia olarak, darbe dönemleri dahil, şimdiye kadar kimsenin yapmadığı kadar kaskatı bir düşmanlık. Öyle ki, “sürekli basın kartı”mızı dahi yıllardır bloke etmiş durumda. Resmî ilân hakkımızı kesmesinin üzerinden ise 780 günlük bir zaman silindiri geçti.

Çok şükür yine ayaktayız. Kendi yağında kavrularak hizmetimize devam ediyoruz. Şunu da herkes bilsin ki, bize çektirilenlerden dolayı asla boyun eğmez ve zerrece taviz vermeyiz.

Artık, kendi bilir padişah. Şimdilik siyasî iktidar onlarınsa, hürriyetin mutlak zemini olan “fikir dağları” bizimdir. Bu cephede mağlup olduğumuzu tarih kaydetmiyor.

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Bize her yönüyle düşmanlık eden ve şimdiye kadar çok büyük zararlar veren siyasî iktidar, zannediyor ki biz de ona karşı aynı tarz bir düşmanlık duygusu besliyoruz. Bu noktada yapacak bir şey yok. Onun bize karşı olan müzmin husûmetini kaldıracak olan da biz değiliz. Kendi sorunu. Kendisi hak nâmına baksa, aslında öyle bir düşmanlığın olmadığını görecektir. Ama bilemiyoruz, belki hakikati görecek göz de kalmamış ve artık bir “ümitsiz vaka” durumuna düşmüştür. Dolayısıyla, onun bize düşmanlık edip etmemesini fazla da önemsemiyoruz artık.

Bizim bu konuyu derhatır etmemizin önemli iki sebebi var.

Birincisi: Bizim hiç kimseye, hiçbir iktidara ve legal hiçbir partiye karşı “ezeli kin” ve düşmanlığımız yoktur. Bunun herkes tarafından bilinmesini isteriz.

İkincisi: Mevcut iktidarla fikren ve siyaseten muvafık ve müttefik olmadığımız; keza, ondan sürekli zarar görüyor olduğumuz halde, yine de herhangi bir “mukabele-i bilmisil” vaziyetinde değiliz ve hiç olmadık. Bunun da herkes tarafından bilinmesini arzu ediyoruz.

Bu iki noktayı teyid eden yıllar önceki bir yazımızdan burada bazı iktibaslar yapmak istiyoruz. Aşağıda okuyacağınız satırlar, bundan 14 yıl evvel bugün, yani 17.03.2008’de bu köşede yayınlandı. İktidardaki AKP’nin yargı yoluyla kapatılması karşısında kendi fikrimizi beyan etmişiz. Bazı ezberleri bozmaya vesile olması dileğiyle takdim ediyoruz.

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Tam yüz yıldır hürriyet ve demokrasi yolunda düşe kalka giden Türkiye’nin geldiği nokta, cidden üzücü ve son derece düşündürücüdür: İktidardaki Ak Parti hakkında açılmış olan kapatma dâvâsının, halihazır görev başındaki Başbakan’ı, hatta Cumhurbaşkanı’nı dahi içine alacak kadar geniş, kapsamlı ve dirençli olması açıkça gösteriyor ki, Türkiye, bir asır evvel yönelmiş olduğu hukuk, hürriyet ve demokrasi yolunda hâlâ ciddî bir handikapla karşı karşıyadır.

İktidar partisiyle olan münasebetimizin düzeyi ne olursa olsun, bizim yeni başlayan bu süreç içindeki tavrımız ve duruşumuz hiçbir şüphe ve tereddüte mahal bırakmayacak kadar açık ve nettir: Biz, kat’î sûrette hürriyet ve demokrasiden yanayız; aynı şekilde, bu değerlere yönelecek her türlü oligarşik, militer ve totaliter müdahalenin karşısındayız.

Ayrıca, hangi siyasî görüş ve düşüncede olursa olsun, herkesi de böylesi bir vakur ve izzetli duruşu sergilemeye dâvet ediyoruz.

Burada şunu da hatırlatalım ki, bugün iktidar partisinin hata ve yanlışlar listesini sıralamanın zamanı değil. Zaman, bugün için demokrasiye sahip çıkma ve önündeki engelleri kaldırmaya gayret etme zamanıdır.

Evet, hürriyet, hukuk ve demokrasinin kıymetini bilmeli ve bunlara hakkıyla sahip çıkmalıyız ki, zarar görmesin, zayi olmasın, elimizden gitmesin...

Bugün yaşananlara baktığımızda, esasen yüz yıldır süregelen “iktidar–muktedir” eksenli bir çekişmenin derin izlerini görmekteyiz.

Millî iradeye dayanarak iktidar olma mücadelesini verenlerin karşısına “devlete dayanan” birimler, unsurlar çıkıyor ve şunu demeye getiriyor: “Sen iktidar olabilirsin. Ama, muktedir olan benim ve daima ben olmalıyım. Aksi halde iyi olmaz; bozuşuruz, ona göre...”

Evet, mâalesef olan–bitenin özü budur ve özeti bundan ibarettir.