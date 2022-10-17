Başlıktaki sözü en çok tekrar edenlerden biriydi, Saadettin Çelik Ağabey. Allah rahmet eylesin. Altı yıl evvel, yani 2016 senesinin Ekim ayı ortalarında vefat etti.

Aramızdan zahiren ayrıldı; ama, manen yaşıyor aramızda. Onun bir kardeşi olarak, şahsen en çok hatırladığım ve rahmet duasını gönderdiğim şahsiyetlerden biridir, Saadettin Ağabey.

Aslen Orduludur. Bekir Berk Ağabeyin hemşehrisidir. Fakat, uzun müddet ikamet etitği için, bir yönüyle Silvanlı, bir yönüyle de Adapazarılı olarak bilinir. Nur hizmetinde ve Yeni Asya camiası içinde büyük hizmetleri oldu, bu uğurda çok büyük emekler sarf etti.

Hizmet ettiği çizgiden hiç sapmadı. Ahir ömrüne kadar aynı dairede karar kıldı. Başlıkta görüldüğü gibi, dua makamında en çok telaffuz ettiği cümle de budur: Allah istikametten ayırmasın.

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Saadettin Ağabeyin iki vasiyetini biliyorum.

Birincisi, ailesine olan vasiyeti ki, yıllarca temsilciliğini yaptığı Yeni Asya gazetesi aboneliğini hiç kesmesinler, hiç terk etmesinler.

İkinci vasiyetini ise, doğrudan şahsımıza söyledi. Vefatından evvel, hasta haliyle bize aynen şunları söyledi: “Latif kardeş, sana vasiyetim şudur: Ben vefat ettiğimde, gazetemizdeki TAZİYE ilânı metnini siz hazırlayın. Bu ilân gazetede çıktıktan sonra cenazem kaldırılsın. İstiyorum ki, cenaze namazına gelmek ve katılmak isteyen bütün kardeşlerim duysun, önceden haberdar olsun ki, rahat gelebilsinler.”

Elhamdülillah, onun her iki vasiyeti de aynen yerine getirildi ve getirilmeye devam ediyor.

Vefatının altıncı senesinde, kendisini tekrar rahmetle yâd ediyor, eşi yenge hanıma, evlâtlarına, torunlarına sabr-ı cemil niyaz ediyoruz.

GÜNÜN TARİHİ 17 Ekim 1448

Kosova’da büyük zafer

İkinci Kosova Savaşı, 1448 yılı 17 Ekim’inde başladı ve üç gün boyunca devam etti. Macar kuvvetleriyle muharebe eden Osmanlı ordularının başında, Sultan II. Murad Han bulunuyordu. Ortalığın adeta cehenneme döndüğü Kosova Meydanında, bu kez nihaî zafer kazanıldı. Bu zaferle birlikte, Macaristan da Osmanlı’ya boyun eğmek zorunda kaldı.

Her ikisi de zaferle neticelenen Kosova Savaşının en mühim neticelerinden biri, şüphesiz Balkan ve Rumeli coğrafyasında yaşayan bazı toplulukların Müslümanlarla tanışması ve İslâm dinini kabul etmesidir. İslâmiyeti kabul edenlerin başında Boşnaklar gelir. Sonra da Arnavutlar, Pomaklar ve diğerleri...

Kosova’daki karşılaşmalar, aynı zamanda farklı ırk ve dinlere mensup fert ve toplulukların yakından tanışmasını netice verdi. Bu karşılaşma ve tanışmadan önceki durum şudur: Bulgar, Macar ve Sırplar Hıristiyan Ortodoks, Hırvatlar Katolik, Boşnaklar ise Bogomil’dir. Bogomillerde teslis akidesi yoktur. Onlar tek Allah inancına sahiptir. Hz. İsa’yı (as) da Allah’ın resûlü olarak kabul ederler.

Buna göre Bogomiller, hakiki mânâda İsevî olup, İslâm literatüründe “Hıristiyan muvahhidler” olarak addediliyor. Muvahhid, Tevhid ehli demektir.

İşte, Boşnakların Müslümanlarla tanışmasından ve İslâm dininin temel akidesini öğrenmelerinden sonra Müslümanlığı kabul etmeye başlamalarının birinci sebebi, onların muvahhid olmasıdır.

Özetle: 1389 ve 1448’de Kosova’da yaşanan o kanlı meydan muharebesi, hikmet–i İlâhî’nin bir eseri olarak, şerden hayır ve felâketten saadet çıktığının mücessem bir misâlini teşkil ediyor.