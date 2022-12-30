Anketlerin dili

Çeşitli maksatlar için kurulmuş olan araştırma şirketlerinin çoğu, şu sıralar harıl harıl seçim anketi yapmakla meşgul.

Son zamanlarda, adı-sanı hiç duyulmamış araştırma şirketleri de devreye girerek, birbiriyle adeta “anketçilik yarışı”na tutuşmuş durumdalar.

Sorulan sorular aşağı yukarı şu mealde: Bu Pazar seçim olsa, oyunuzu hangi lidere, hangi partiye, yahut hangi ittifaka verirsiniz?

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Eskiden kurulmuş ve nisbeten güven veren araştırma şirketlerinin yapmış olduğu seçim anketleri birbirine yakın sonuçlar veriyor. Birbirine yakın ortak sonuçları, “Cumhur İttifakı”nın gerilemede, “Millet İttifakı”nın ise yükselme trendinde olduğunu gösteriyor. İki ittifak blokunun arasındaki puan farkının da 4-7 arasında değiştiği belirtiliyor.

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İktidar partisi, Kasım 2002’den Haziran 2015’e kadar yapılan hemen bütün seçim ve referandum kampanyalarında tanınmış anketçi araştırma şirketleriyle haşır-neşir vaziyette idi. Araları gayet iyi görünüyordu. Kendileri açısından sevindirici, muhalif tarafı ise demoralise edici sonuçları sıklıkla açıklamaktan çekinmezlerdi. Zaman zaman türlü hilelerle kanunlara aykırı hareket ettikleri de görüldü.

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Ne hikmetse, yaklaşan seçimler için bizzat kendilerinin yaptırmış olduğu araştırma sonuçlarını bile kamuoyuna açıklamaktan çekiniyorlar. Hiç oralı değiller. Anket sonuçlarından istedikleri tabloyu göremedikleri için olsa gerek, şimdi var gücüyle ellerinde bulunan devlet imkânlarını sonuna kadar kullanma yoluna gidiyorlar.

Bir taraftan da, yandaş medyaya ilâveten, türlü metotlarla baskı altında tutarak yönlendirdikleri medya kuruluşlarını tepe tepe kullanıyorlar. Öyle ki, sıradan bir il kongresininin programı bile onlarca tv kanallarından canlı olarak yayınlatıyorlar.

Aynı medya kuruluşları ve aynı tv kanallarının muhalefet partilerine karşı nasıl cimri davrandıkları ise, hemen herkesin malumu. Ne güzel demokrasi değil mi…

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Anketlerden beklenen sonuçların çıkmaması, iktidar kanadını her geçen gün biraz daha agresif hale getiriyor. “Anketleri dili” onların istediği gibi ikonuşmayınca, onlar da dilini bozmaya, hakaretli beyanlarda bulunmaya hız veriyorlar. Zirvedeki şahs, üstelik umuma açık canlı yayında öyle galiz ifadeler sarf etti ki, biz burada zikretmekten haya ediyoruz. Öyle galiz ifadeler ki, üzerinde kıyametler kopartılan şu “ahmak” tabiri bile masum kalıyor.

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Hayat pahalılığına paralel şekilde, anket sonuçları da her ay, her hafta değişiklik gösteriyor. Değişimin trendi hakkında ise, merhum Süleyman Demirel’in şu meşhur sözünü zikretmek sanırım yeterli olacak: Tencerenin yıkmayacağı iktidar yoktur.

İktidar cenahı, mutfaktaki yangının ve tenceredeki yakıcı vaziyetin farkında olmayabilir. Belki de anketlerini dilini okumuyorlar, yahut okumak istemedikleri için tam olarak vehametin farkına varamıyorlar. Ama, onların bunu görmemesi, sonuçları okuyamaması, mukadder âkıbeti değiştirmez. Akıbet, umum millet ve memleket için hayır olur inşallah.



GÜNÜN TARİHİ: 30 ARALIK 1517

Osmanlı’nın Kudüs’ü fethi

Tarih seyri içinde defalarca fetih ve işgal vak’alarına sahne olan Kudüs, en uzun süren huzur ve sükûn devresini 1517–1917 tarihleri arasında yaşadı.

Dünyada İslâm Birliğinin mimarlarından olan Yavuz Sultan Selim, Kahire’den sonra Filistin’e yöneldi ve 30 Aralık 1517’de Kudüs’e girerek burayı yeniden fethetti. Bu mübarek fethin ömrü, tam tamına dört asır devam etti.