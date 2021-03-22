Arap Birliği ve Bayar’ın tahliyesi

GÜNÜN TARİHİ: 22 MART 1945-1963

Günün tarihinde iki vak’a var: Biri Arap Birliğinin kuruluşu; diğeri ise, Celal Bayar’ın tahliyesi ve hemen ardından yeniden tutuklanması.

Şimdi, kronolojik sıraya göre bu iki gelişmenin seyrine bakalım.

Arap Birliği’nin kuruluşu

Merkezi Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Arap Birliği, 22 Mart 1945'te kuruldu.

Üye sayısı bugün itibariyle 22'ye çıkan bu birlik, ilk başta şu 7 üye ülke tarafından kuruldu: Mısır, Suriye, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan, Irak ve Yemen.

Daha sonraki yıllarda, birliğe katılan diğer üye ülkelerin isimleri şöyle: Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Cibuti, Fas, Filistin, Katar, Komor, Kuveyt, Libya, Moritanya, Somali, Sudan, Tunus, Umman.

Arapların kendi aralarında bu çapta ilk kez teşkil etmiş oldukları bu siyasî birliğin yeterince aktif olduğu, inisiyatif kullandığı ve yabancı tesiri altında kalmaksızın Araplara hizmet ettiği söylenemez.

Buna rağmen, yine de varlığı yokluğundan evlâdır denilebilir... Evvelâ, bu birliğin ortaya çıkış şartlarına bakmak gerekiyor.

Arap Birliği, İkinci Dünya Savaşı’nın sonlarında kuruluyor.

1945'e gelindiğinde, Avrupa'nın sömürgeci gaddar devletleri, altı yıldır devam eden beşer tarihinin bu en dehşetli savaşında, büyük kayıplar vermiş, takattan düşmüş, dolayısıyla sömürgeler (müstemleke) üzerindeki kontrol ve hâkimiyetini kaybetme noktasına gelmişlerdi.

Nitekim, bu tarihe kadar sömürge durumundaki Arap (ve diğer İslâm) ülkelerinin çoğu, 1945'ten itibaren bağımsızlıklarına kavuştular.

Ne var ki, bu durumlarına yine de tam bağımsızlık denemezdi. Arap ve sair Müslüman ülkeler, İkinci Dünya Harbi’nden sonra ecnebilerin tahakküm ve tasallutundan tam da kurtulma sürecinden geçerlerken, ne acıdır ki, bu kez kendi içlerinden çıkan diktatörlerin tahakküm ve istibdatları altına girdiler.

Bu dahilî diktatörler de, maalesef yine ecnebilerin kukla ve oyuncağı olma durumundan kurtulamadıkları için, elde edilen başarı "yarı bağımsızlık"tan öteye gidemedi, gidemiyor.

İşte Arap Birliği’ni oluşturan genel tablo ortada: Üye ülkelerin hemen tamamı, kralların ve kraliyetten de beter totaliter rejimlerin baskısı altında bulunuyor.

Bu da, hem dahilî sıkıntıların devamına, hem de haricî saldırıların celbine sebebiyet veriyor.

Hariçteki ecnebi devletler, otoriter despotları oyuna getirmede ve başında bulundukları ülkelerin kaynaklarından sinsice yararlanma plânını tatbik etmede pek mahirdirler.

Libya halkı, şu an itibariyle, barbar yöneticiler ile vahşi saldırganların ayakları altında can ve mal telefatına maruz kalmış durumda. Tıpkı, Müslüman Irak halkının sekiz sene evvel düştükleri durum gibi..

Irak, 19 Mart 2003'te işgal güçlerinin saldırısına mâruz kalmıştı; Libya ise, tam da sekiz sene sonra aynı gün (19 Mart 2011) benzer mahiyetteki bir saldırıya mâruz kaldı.

Irak ve Libya'daki tablolar arasında, şaşırtıcı gelen daha başka benzerlikler de var.

Celal Bayar’ın yeniden tutuklanması

Kayseri Hapishanesi’nde tutuklu bulunan eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar, 22 Mart 1963’te şartlı tahliye edildi. Ancak, 28 Mart’ta yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yassıada’daki yargılanmaların ardından (Eylül 1961) idama mahkûm edilen Celal Bayar, yaş haddinden (65’in üstünde olmasından) dolayı, cezası müebbet hapse çevrilerek Kayseri Hapishanesi’ne gönderildi.

İleri yaşından dolayı, bazı sağlık sorunları belirmeye başladı. 22 Mart 1963’te “altı aylığına” tahliye edildi. Ancak, onun siyasî muhtevalı bazı sözler sarf ettiği gerekçesiyle, 5-6 gün sonra tekrar tutuklandı.

1964 yılında sağlık problemleri tekrar nükseden Bayar, bir kez daha tahliye edildi. 1966’da ise, devrin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından affedilerek tam serbest bırakıldı.