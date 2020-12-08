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8 ARALIK 2020 SALI - YIL: 51

Avrupa Savaşı, Dünya Savaşına dönüştü

M. Latif SALİHOĞLU
08 Aralık 2020, Salı
GÜNÜN TARİHİ: 8 Aralık 1941

İkinci Dünya Harbi’nin en önemli merhalelerinden biri, hiç şüphesiz 8 Aralık 1941 tarihinde yaşandı. Şöyle ki: Yaklaşık iki yıldır Avrupa kıt’asında yaşanan büyük savaş, Japonya ve Amerika’nın (ABD) da bilfiil dahil olmasıyla, yaşanan o dehşet verici boğuşma 8 Aralık 1941’de Dünya Savaşı’na dönüştü.

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Kesintisiz altı yıl müddetle devam eden ve 40 milyondan fazla (bazı kaynaklarda 80-100 milyon) insanın hayatına mal olan II. Dünya Harbi’nin ismi, başlangıçta “Alman Harbi” şeklinde dillendiriliyordu. Zira, bu savaş, Alman ordularının 1 Eylül 1939’da sınırı geçerek Polonya’ya saldırmasıyla başlamıştı.

Bu saldırının hemen ardından, peşpeşe aşağıdaki gelişmeler yaşandı:

BİR: Önce Birleşik Krallık (İngiltere), 3 Eylül’de, ondan bir gün sonra da Fransa, Almanya’ya savaş ilân ederek kanlı boğuşma sahasını genişletmiş oldular.

İKİ: Sovyet Rusya (SSCB) ise, 17 Eylül 1939 günü Sovyet Kızıl Ordusu’na bağlı birlikleri Polonya’nın doğu sınırına kaydırmaya başlayarak, savaşmaya hazır olduğunu belli etmiş oldu.

ÜÇ: Alman ve Rus ateşi arasında kalan Polonya, 27 Eylül 1939’da Almanya’ya teslim oldu. Bu başarıdan cesaret alan Hitler, Avrupa’nın diğer ülkelerine karşı da saldırı hazırlıklarına başladı.

DÖRT: Komünist Rusya, 30 Haziran 1940’ta bir adım daha atarak, Baltık Ülkelerine (Litvanya, Letonya ve Estonya) tehditkâr bir nota göndererek, onları kendi safına katılmaya mecbur etti. Ardından, direnenleri Kızıl Ordu’nun vahşi gücüyle dize getirdi.

BEŞ: Avrupa Savaşı, 27 Eylül 1940’dan itibaren yeni boyutlar kazanmaya başladı. Almanya ve İtalya, bu tarihte Japonya’yı da en azından diplomatik olarak yanlarına çekmeyi başardı. Ardından, üçlü ittifak kararı alındı. Böylelikle, Asya-Pasifik Cephesi de açılarak, savaş Avrupa Kıt’ası’nın dışına taştı ve yeni bir “Büyük Dünya Savaşı” mahiyetine bürünmüş oldu.

ALTI: Japonya’nın bu tavrı Amerika’yı tedirgin etti. Diğer cepheye meyleden ABD, savaş filolarını Hawai adalarında konuşlandırma cihetine gitti. Bu durum, Japonya’yı büsbütün endişelendirmeye başladı.

YEDİ: Japonya saatiyle 8 Aralık (1941) sabahı, ABD filolarını bir ani baskın taktiğiyle bombardıman eden Japon kuvvetleri, Amerika’ya çok büyük zayiat verdirerek geçici bir başarı kazandı.

SEKİZ: Japonya karşısında ilk etapta yenik bir duruma düşen ABD, kendisine yapılan saldırının intikamını yaklaşık dört sene sonra alarak, bu büyük savaşa son noktayı koymak istedi. 6-10 Ağustos 1945 tarihlerinde, önce Hiroşima, ardından Nagazaki’ye atom bombası atarak yüz binlerce insanın hayatını söndüren Amerika, intikamını tam yüz misli bir mukabele ile almış oldu.

*

Netice itibariyle, 8 Aralık 1941’den itibaren Japonya ve ABD’nin bütün gücüyle savaşa katılması ile birlikte, dünyanın birçok bölgesi kelimenin tam anlamıyla yangın yerine döndü. On milyonlarca insanın öldüğü bu savaşta, aslında herkes kaybetti; kazanan, ya da kârlı çıkan taraf olmadı.

İkinci Dünya Savaşı, atom bombasından sonra hızını kaybederek de olsa, tâ 1945 yılı sonlarına kadar devam etti.

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