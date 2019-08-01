AYM’nin Akademisyenler Bildirisi kararı

Anayasa Mahkemesi, 2016 yılı başlarında yaşanan ve dâvâ konusu olan “Akademisyenler Bildirisi” hakkındaki gerekçeli kararını da açıkladı.

Karar özeti “Bildirinin fikrî muhtevasına katılmıyoruz; ancak, cezalandırılmalarını da hukukî açıdan doğru bulmuyoruz” şeklinde.

Hadisenin vukûundan üç buçuk sene sonra açıklanan bu karar ve yansımalarıyla ilgili gelişmeleri, gazetemizin manşet haberinden takip edebilirsiniz.

Burada özellikle nazara vermek istediğimiz husus, AYM’nin karar gerekçesi ile bizim üç buçuk sene evvel aynı konuda yazdıklarımızın büyük çapta örtüşmesi ve benzerlik arz etmesidir.

Bilvesile ifade edelim ki, bu meseleye bakışta 3-4 sene önce hangi noktada isek, bugün de aynı noktadayız. Bu ve benzeri meselelerde 40-50 yıl önce hangi çizgide isek, bugün de aynı çizgideyiz. Bunda herhangi bir sapma söz konusu bile değil.

İşte, istifadeye medar olacağı mülâhazasıyla, yine bu köşede yayınlanan 18 Ocak 2016 tarihli o yazımızı takdim ediyoruz.

AKADEMİSYENLER BİLDİRİSİ

Bir anda gündemin üst sıralarına tırmanan “Akademisyenler Bildirisi” dünyanın da ilgisini çekmeye başladı.

Bildiriye imza atan bin yüz civarındaki akademisyenin siyasîler tarafından hedef gösterilmesi, evlerine baskın yapılması, apar-topar gözaltına alınması ve bir kısmının bağlı olduğu üniversiteden atılması, hadiseye yeni boyutlar kazandırdı.

Bu durumda, konuya ilgisiz kalmak mümkün görünmüyor.

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Söz konusu bildirinin metnini okuduk. Muhtevasına katılmamız mümkün değil. Özellikle bazı ifadeler var ki, her şeyi berbat ediyor. Meselâ “Devletin, başta Kürt halkı olmak üzere, tüm bölge halklarına karşı gerçekleştirdiği katliâm...” gibi.

Bununla beraber, imza sahiplerine karşı başlatılan linç kampanyasını da asla doğru bulmuyor ve buna kesinlikle katılmıyoruz.

Kaldı ki, Anayasa ve sair yasalar, ne kadar aykırı da olsa, bir fikrin serbestçe ifade edilmesinin engellenmemesini öngörüyor.

Dolayısıyla, biz herkes için fikir ve ifade hürriyetini sonuna kadar savunmakla beraber, söz konusu bildirinin muhtevasına katılmadığımızı da belirtmek durumundayız.

Bunun sebebine gelince...

Bir kere, devlete bağlı birimler tarafından bölgedeki teröre karşı sürdürülen operasyonların “Kürtler ve tüm bölge halkını katliâm etmek....” tarzında yorumlanması, bize göre hiçbir şekilde kabul edilemez ve mâkul görülemez.

Ayrıca, geçmişte devlet adına işlenmiş olan cinayetler veya yapılan kıyım ve katliâmlar emsâl gösterilerek, “Canım, bugün de aynısı yapılıyor” demenin de bir mantığı olmaz, olamaz.

Şüphesiz, devlet adına mazide çok cinayetler işlendi. Defalarca katliâm da yapıldı. Benzer vahşetlere hevesli kimselerin varlığı, elbette bugün de inkâr edilemez.

Ne var ki, yine hiç kimsenin inkâr edemeyeceği çok acı bir terör gerçeği ile de karşı karşıya bulunmaktayız. Peki, bu durumda kimse çıkıp diyebilir mi ki: “Devlet seyirci kalsın. Hiç müdahale etmesin. Teröristler, istediği gibi hareket etsin; vursun, kırsın, yakıp yıksın, mâsumların kanını dökmeye devam etsin...”

Böyle bir şey olabilir mi? Dünyada bunun hiç örneği var mı? Olmaz, olamaz.

İşte, Akademisyenler Bildirisi’nde teessüf ettimiz bir nokta da aynen bu hususla ilgili: Meseleye tek taraflı bakılmış. Terörden hiç söz edilmemiş. Hatta, ‘Bölgede ayrıca bir terör örgütü var’ bile denilmemiş.

Haliyle, terörün varlığından bile söz etmeyen bir bildirgede, terörün kınanmasını, her gün sergilenen vahşetlerin lânetlenmesini beklemek de abes olur.

Velhâsıl: Her türlü fikrin özgürce ifade edilmesinden yanayız. Velev ki, katılmasak, hatta taban tabana zıt düşsek bile. Bunun yanı sıra, serd edilen herhangi bir fikre karşı, şiddet veya siyasî icbar ile değil, yine fikirle mukabele edilmesinin daha doğru olduğuna inanmaktayız.