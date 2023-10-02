Azami iktisada mecburuz

Her türlü çabayı sarf etmemize rağmen, enflasyon canavarını besleyip palazlandıran siyasetin önüne geçemedik.

Her türlü gayreti göstermemize rağmen, inanç ve itikadı itibariyle faize karşı oldukları halde, icraat noktasında kahredici faize cevaz veren siyasetin mahiyetini millete anlatamadık.

Yıllar yılı “Faiz sebep, enflasyon sonuç” diye diye tribünlere hitap edenlerin, icraat noktasında bunun tam tersini yapmaya mecbur kaldıklarını şimdi herkes görüyor; ama, buna rağmen yine de doğru siyaseti gösterme şansımız, imkânımız bir türlü olmadı, olamadı maalesef.

Neticede, bizim de içinde yer aldığımız milyonları kıvrandıran hayat pahalılığı ile yüz yüze gelmiş bulunuyoruz. Bu işkenceyi hep birlikte çektik, çekiyoruz; anlaşılan o ki, bir müddet daha bu ağır yükü çekmeye devam etmek durumundayız.

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Söz konusu durum karşısında, israftan kaçınıp azamî iktisatla yaşamaya yönelmeli ve bunu hayat tarzı, yaşayış tarzı haline getirmeye çalışmalıyız. Başka türlü rahat etmemiz, huzur bulmamız mümkün görünmüyor.

Zira, gelip geçici hükümet politikaları bir yana, birbirine taban tabana zıt olan israf ile iktisadın, bilhassa bu zamanda tutundukları, bağlandıkları, hatta vagon gibi kenetlendikleri yine zıt yönde giden lokomotifler var.

O lokomotiflerden biri bu zamanda Süfyaniyettir ki, israf karakterlidir ve israfa, kanaatsizliğe, savurganlığa odaklıdır.

Mustakim olan diğer lokomotif ise, hidayet edici manasındaki Mehdiyet mekanizmasıdır ki, iktisat ve kanaat ile yaşamayı gerektirir.

Yani, paran-servetin bol olsa bile, yine de israfa girmemeli ve azamî iktisatla hayatını idame ettirmeyi bir “düstûr-u hayat” olarak telâkki etmeli.

Aksi halde, israfa giren, adım adım Süfyaniyetin sofrasına doğru sürüklenerek gider onun damına-tuzağına düşer ki, maazallah.

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Geniş siyaset dairesine baktığımızda, ne yazık ki, orada da bir “tüketen siyaset” alışkanlığını görmekteyiz. Bu alışkanlık hali, ne acıdır ki, yer yer adeta sıradanlaşmış ve hatta kanıksanmış vaziyette.

İş bu “tüketen siyaset” anlayışı ile hareket edenler, aslında oy deposu olarak gördüğü kitleleri “ümitlendirme ateşi”ne yandırıp yandırıp duruyor.

Bu insanlarımız, kim bilir kaç defadır ümitlendiriliyor da, hemen ardından, taze açan o ümit filizleri toptan kırıma uğratılıyor.

Hah, işte bu sefer düze çıkıyor, uçuşa geçiyor, millet olarak zilletten kurtuluyor, falan…

Peki, ya sonra? Ya seçim sonrası? Sonrası mâlûm: Konuşurken ümitlendir. Ardından, oyları topla, ipotek et. Sonra da, dirilen şevk ve ümit pırıltılarını toptan kırıma uğratıp söndür.

İşte bu, hasıl olan millî-mânevî sermayeyi tüketen, israf eden bir siyaset telâkkisidir. Menfaatini öncelleyen ve menfaat üzere dönen canavar ruhlu bir siyaset anlayışıdır.

Doğru siyaset ise, idarecilik san’atını icra eden, dinî ve millî değerleri istismara tevessül etmeyen, hasis menfaati için insanların duygularıyla oynamayan, sadece millete hizmeti temel maksat edinen bir anlayışın tatbik sahasına konulmasıdır.

Temenni edelim ki, ülkemiz, tüketen değil, üretmeyi hedefleyen bir doğru siyaset anlayışıyla yönetilmeye önce lâyık, sonra da mazhar olsun, inşallah.