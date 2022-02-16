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16 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Bandırmalı Tevfik Ağabey

M. Latif SALİHOĞLU
16 Şubat 2022, Çarşamba
Geçen Ocak ayının sonlarında vefât ettiğini diyâr-ı gurbette haber aldığımız Bandırmalı Tevfik Ağabey ile ilk temasımız 2007 yılı Şubat ayı ortalarında oldu. Yani, kendisiyle telefonla tanışmamız tam tamına 15 sene evvel bugünlerde gerçekleşti.

Tanışmamıza sebep olan mesele, o tarihlerde Nurs Köyü’nde inşası devam eden Bediüzzaman Külliyesi ile ilgili yazılarımız.

“Külliye için yardım kampanyası” şeklinde özetlenebilecek yazıları okuyunca gayrete gelen elektrikçi Tevfik Lebe Ağabeyimiz, bu sevaplı hizmete fiilen, mâlen ve bedenen iştirak etmek istediğini söyleyerek, kendisini bu noktada yönlendirmemizi talep etti. Biz de devreye girerek yardımcı olmaya çalıştık.

Kendisi ile yaptığımız bu samimane görüşme vesilesiyle, 16 Şubat 2007 tarihli köşemizde aşağıdaki cümleleri yazmışız.

Sevindirici bir telefon

Son zamanlarda aldığımız en sevindirici telefonlardan biri, merhum Tayyar Alnıak Ağabeyin hizmette çığır açtığı Bandırma’dan geldi.

Bu şehirde elektrik işiyle uğraştığını söyleyen bir ağabeyimiz, iki senedir himmetlerinizle yapımı devam eden Nurs Köyü’ndeki “Bediüzzaman Külliyesi” inşaatında bizzat gidip çalışmak istediğini ifade etti. Ayrıca, bilfiil çalışmakla kalmayıp, Rusya’da çalışan oğlunun da yardımıyla her türlü elektrik malzemesini kendi imkânlarıyla temin etmeye gayret edeceklerini dile getirdi.

Bu gayyur ve âlihimmet ağabeyimiz, bizlerin sadece tavassutunu ve gerekli irtibatı sağlamada yardımcı olmamızı istiyor. Biz de, kendilerine maaliftihar yardımcı olmaya çalıştık. Cenâb-ı Hak, yapacakları yardımı ve bilfiil ifâ edecekleri hizmeti rızâsı dairesinde kabul ve makbul eylesin.

*

Rahmetli Tevfik Ağabey, hemen hazırlıklara başlayarak gerekli malzemeleri temin etti. Aynı yıl yaz mevsiminde Nurs’a giderek Külliyenin elektrifikasyon hizmetlerine başladı. Hem kendisi çalıştı hem de kendi kesesinden yardımcı eleman tutarak çalıştırdı. Ve, bu hizmetini koca külliye tamamlanıncaya kadar her yıl tekrarlayarak devam ettirdi.

Böylelikle, sırf lillah için yapılan bir hizmet eserine kendisi de azamî derecede iştirak ederek, âhiretine pek güzel bir hazırlık yapmış oldu. Ne mutlu ona. Tam bir huzur-u kalp ile dünyadaki vazifesini ikmâl edip öyle gitti. Allah gani gani rahmet eylesin.

*

Tevfik Ağabey Nurs’taki Bediüzzaman Külliyesi’nde harıl harıl çalışırken, tam da o esnada TRT tanıtım ekibi çekim için Nurs’a geliyor. Bu arada kendisine de ulaşıp kısa bir röportaj yapıyorlar. Tevfik Lebe Ağabey, TRT mikrofonlarına Bandırma’dan Nurs’a nasıl ve niçin geldiğini huzur içinde tatlı tatlı anlatıyor. 

Röportajın 4-5 dakika süren bu kısmını izlemek isteyenlerin şu linki tıklaması yeterli:

https://web.facebook.com/1331231325/videos/4805837292833005

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