"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 MART 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Başarılı babaların çuvallayan oğulları

M. Latif SALİHOĞLU
29 Mart 2023, Çarşamba
En son Fatih Erbakan’ın da siyasette çuvalladığını görünce, şu “babalar ile oğullar” meselesini yeniden enine boyuna düşünme ihtiyacını duyduk.

Onun Cumhur İttifakı’na girmeden önce ve girdikten sonraki açıklamaları arasında derin uçurumlar var. Tabir-i diğerle, arada dağlar kadar bir fark var. Mevcut iktidarın günahkâr olduğunu ve “faiz lobisi” ile beraber çalıştığını üzerine basa basa söylerken, bir anda yüz seksen derece dönüş yaptı ve seçimlerde Cumhur İttifakı’na dahil olacaklarını beyan etti. Aynı anda CB adaylığını da iptal ettirdi. 

Ha, bir de kameralara bir “imzalı uzlaşma protokolü”nü göstererek, siyasette sadece “oğulca” değil, aynı zamanda “çocukça” bir tavır sergilemiş oldu. O belgeden yüzlercesinin nasıl etkisiz ve işlevsiz kaldığını bilâhare göreceğinden kimsenin şüphesi olmasın.

Kendisi, güya babasının izinden gidiyor. Aslında, babasının konforuyla siyaset yapıyor. Oysa, babası Necmettin Erbakan’ın mevcut iktidar hakkında sarf etmiş olduğu o zehir-zemberek sözleri en iyi bilen yine kendisidir.

Demek ki, bile bile lades yapıyor, ya da işine geldiği gibi hareket ediyor. Ama, her iki halde de siyasî kredibilitesini tükettiğini ve karizmayı da bir güzel çizdirdiğini hemen herkes görüyor, biliyor; velev ki, kendisi görmese ve bilmese de…

Bu aktüel gelişme gösteriyor ki, babaları siyasette başarılı olanları oğulları gün birinde çuvallamaktan kurtulamıyor. Er, ya da geç, akıbet pek değişmiyor.

*

Yakın tarihe baktığımızda, babalarının şöhretiyle siyasete atılan, yahut itilen oğulların hemen tamamının başarısız olduklarını görüyoruz.

Bu meyanda hemen bir çırpıda hatıran gelen bazı isimleri şöylece sıralamak mümkün: İsmet Paşanın oğlu Erdal İnönü, Adnan Menderes’in oğlu Aydın Menderes, Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal, Celal Bayar’ın kızı Nilüfer Gürsoy, Alparslan Türkeş’in oğlu Tuğrul Türkeş, Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan...

Bu listede ismi geçen babaların hemen tamamı siyasette kendi çapında başarılı olurken, oğulları veya kızlarının ise nisbeten başarısız olduğunu, bir kısmının ise resmen çuvalladığını söylemek hiç de abartılı olmaz.

*

Kırallık ve saltanat gibi hanedana dayalı monarşik sistemlerde, işleyiş genellikle babadan oğula intikal ederek gidiyor. Oğulun nasıl bir olacağı da, tamamen şansa kalmış bir durum oluyor. Oğullar bazen deli çıkar, bazen de veli gibi olur.

Demokratik cumhuriyetlerde ise, hanedan sisteminden farklı olarak, bilgi, tecrübe ve liyakat ile siyasetin başına geçiliyor. 

Bu noktadan bakıldığında, demokrasi ile idare edilen ülkelerde, babalarının yerine geçmeye çalışan evlatlar, pek muvaffak olamıyor. Sistem “babadan oğula” geçiş tarzına elverişli olmadığı gibi, öyle anlaşılıyor ki, kader de buna müsaade etmiyor. Nitekim, başarılı olmuş bazı babaların evlatları saldırı veya suikast ile karşılaşarak, siyasî hayatları mecburiyetle bitme noktasına geliyor. Türkiye’de Adnan Menderes’in çocukları ve Pakistan’da Zülfikâr Ali Butto’nun kızları gibi.

*

Bütün bu tecrübeler gösteriyor ki, siyaset babaların çocuklarına yaramıyor. Onlara hayır ve güzellik getirmiyor.

Bu sebeple, CB adaylığı gösterisinde bulunan Ahmet Özel ile Fatih Erbakan’ın düştüğü hale çok da şaşırmamak lazım. Tavsiyemiz, öncelikle kendileri siyasette baş olma hevesine kapılmasınlar ve öyle beylik lâflarla sevenlerini ümitlendirip sonra da hayal kırıklığına uğratmasınlar.

Okunma Sayısı: 268
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bediüzzaman’ın önceliği hürriyet ve adalet

    Halk keyfi rejimin bedelini ödemek istemiyor

    Kendi sahamızda kaybettik

    Uyuşturucu kullanımı artıyor

    O nasıl mimarlık, nasıl mühendislik

    EYT başvuruları 600 bini geçti

    AB Filistin Temsilciliği: 2022'de Filistinlilere ait 953 bina İsrail tarafından yıkıldı veya ele geçirildi

    'Pozitif gündemin neredeyse tüm konularında ilerleme kaydedildi'

    'Nükleer silahların artması ciddi bir endişe konusu'

    Meksika'daki göçmen merkezinde yangın çıktı: 39 kişi öldü

    Hamza Yusuf İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı oldu

    2035 yılında benzinli ve dizel arabalar AB'de yasaklanacak

    3 anket şirketi: İlk turda kazanır

    Dünya Kupaları'na oyuncu gönderecek kulüplere 355 milyon dolar ödenecek

    "Hepimiz köleliğin mirası olan ırkçılıkla savaşmalıyız''

    'Rusya'nın Belarus adımını yakından takip ediyoruz'

    Netanyahu, aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir ile anlaştı

    Ayasofya’da namaz var memlekette adalet yok

    Rusya'nın Belarus'a nükleer silah yerleştirme planına bir tepki de BM'den

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Darbe ürünü partiler
    Ahmet BATTAL

    CHP’ye güvenilir mi?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Başarılı babaların çuvallayan oğulları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Bediüzzaman’ın önceliği hürriyet ve adalet
    Genel

    Halk keyfi rejimin bedelini ödemek istemiyor
    Genel

    Kendi sahamızda kaybettik
    Süleyman KÖSMENE

    Aile efradını gözetmek
    Cevher İLHAN

    Seçim güvenliği tartışmaları
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.