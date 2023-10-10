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10 EKİM 2023 SALI - YIL: 54

Başka şehirde okuma derdi

M. Latif SALİHOĞLU
10 Ekim 2023, Salı
Üniversiteli gençler ve aileleriyle görüşüyoruz. Dertlerini dinliyoruz. Her yıl biraz daha artan, katlanan dertlerini. Ama, özellikle bu sene hadden aşıp-taşan dertlerini…

Oturduğu şehirde, ebeveynlerin yanında okuyanlar nisbeten şanslı. Hiç olmazsa ekstrem kira derdi yok; yemek masrafı, yakıt gideri yok. Tabiî, bazı bölümlerde okuyanların zaruri masrafları var, o ayrı mesele.

*

İster yakında, ister uzakta-başka şehirde olsun, bu zamanda yaşanan tahsil döneminin maddî-manevî türlü dertleri-sıkıntıları var. Biz burada şimdilik işin maddî kısmına, yani geçim derdine temas etmek istiyoruz.

Başka şehirlerde kazanıp oralarda üniversite hayatını geçiren durumunu da üç-dört kategoride değerlendirmek lazım: Bir akrabasının evinde kalanlar. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalanlar. Özel yurtlarda kalanlar. Tek başına ev-apart tutanlar. Birkaç kişi birleşerek ev kiralayanlar.

Adı geçen yerlerde aylıklar-kiralar, kişi başına en düşük 500 tl’den başlayıp 5.000 tl’ye kadar çıkabiliyor. Kaldı ki, yer ücreti ne kadar düşük olursa olsun, sair masrafları topladığınızda, bir öğrencinin, eline geçen burs yahut kredi miktarıyla bunu karşılaması mümkün görünmüyor. Mutlaka ki, aileden bir takviye gelmesi gerekiyor. Başka türlü tahsil hayatına devam etmek imkânsız bir durum.

Peki, ya ailelerin durumu? Bir kısmı normal seviyede. Az-biraz zorlansa da, evlâdını okutmak için elinden gelen fedakârlığı esirgemiyor. 

Bir de, kıt kanaat geçinen, geçim darlığı çeken, tabiri câizse sefâlet içinde yaşayan bazı aileler var ki, onların ve okuyan-okumak isteyen zeki, gayretli, çalışkan evlatlarının hâl-i pür melâline ayrı bir paragraf açmak gerekiyor.

*

Acizane yakından ilgilendiğim, durumlarıyla hemhâl olduğum kimseler, genellikle sabit ve dar gelirli ailelerdir. Bir kısmının zaten düzenli işleyen hiçbir geliri yok. Köyde, kasabada, şehirde de olsa, bunlar fakir, yoksul aileler.

Ama ne gariptir ki, ekseriyet itibariyle bu kesimin çocukları gayretli ve çalışkan oluyor. Okumak için can atıyorlar. Hiç rehavete kapılmıyorlar. Hem ebeveynlerine yardımcı oluyorlar, imkân-fırsat bulurlarsa aile bütçesine katkıda bulunuyorlar. Çarşıya-pazara çıkıp part-time öteberi satıyorlar. Kaldırım kenarına tartı koyuyorlar, yahut su, mendil, yara bandı, vs. satarak harçlıklarını çıkarmaya çalışıyorlar.

Şu var ki, meseleye nereden bakarsanız zor ve bir o kadar da acıklı bir durum. Okumaya hevesli çocukların, gençlerin bu duruma düşmemesi, düşürülmemesi lazım.

*

Böyle zor durumdaki ailelerin ve çalışkan evlatlarına insanın “Devlet-hükûmet yardım etsin” diyesi geliyor. Lâkin, açıkça görüyoruz ki, bir seçim vaadi olmasına rağmen, hükûmet en başta emeklileri mağdur etti.

Ek iş bulamayan bir emekli, Allah için söyleyin, aylık 7.500 tl’lik maaşla nasıl idare etsin. Nasıl evi geçindirsin? Üniversiteye giden evlâdına, torununa, yahut öksüz-yetim kalmış bir yakınına nasıl yardımcı olsun?

Bilhassa son yıllarda birbirine yardım edecek hemen herkesin durumu geriye gittiği için, o kapı da büyük ölçüde kapandı.

Para-servet sahibi olanlara bakıyorsun, bir çoğu faizle-dövizle servetine servet katmanın, yahut rakipleriyle servet yarışına girmenin derdine düşmüş.

Geriye, helâlinden kazandığının zekâtını verenler kalıyor ki, onların sayısında artış beklenirken, maalesef azaldığına şahit oluyoruz.

Netice itibariyle, İlâhî dergâ el açıp duâlar etmeyi unutmamalı ve asla ihmâl etmemeli. Zira, duâ, bir iksir-i Rabbanidir ve tesiri azimdir: Allah, zekâta muhtaç hâle gelen ailelerin, talebelerin ve umum din kardeşlerimizin yâr ve yardımcısı olsun.

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