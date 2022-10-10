Başörtüsü, Ayasofya ve diğerleri

Milletin hayrına yapılacak bir iş veya hizmetin mutlaka sağlama alınması gerekir.

Ta ki, bir başkası gelip o hizmeti tersine çevirmesin ve akamete uğratmasın. Sağlama alınması demek, meselenin bir hukuki dayanağa yaslandırılması demektir.

Meselâ, aslına çevrilen Ezan-ı Muhammedinin esaslı şekilde serbest bırakılması hadisesi, tamamıyla bir hukukî ve kanunî dayanakla mümkün olabildi. Aksi halde, sık sık müdahale görmesi, yahut istismar edilmesi, kuvvetli ihtimal dahilinde olacaktı.

*

Şimdilerde gündeme getirilen başörtüsü ve bağlantılı kıyafet hürriyeti meselesinin kökten çözümü için yasal-anayasal teminatlı kanun teklifleri, temenni edelim ki bir meydan okumaya dönüştürülmeden görüşülüp konuşulsun ve mesele bir şekilde hal yoluna konulsun.

Aslında hukuki teminat gerektiren şey, sadece başörtüsü ve dinî kıyafet meselesinden ibaret değil. Meselâ Ayasofya’nın cami-ibadethaneye dönüştürülmesi; keza, okullarda tercihli olarak verilen Siyer ve Kur’ân dersleri de kanuni dayanaktan mahrumdur. Mesele, tüzüklerle ve pamuk ipliğine bağlı zayıf teminatlarla yürütülmeye çalışılıyor. Hatta TRT KURDÎ de aynı durumda. Herhangi bir hükümet, basitçe bir müdahale ile bütün bunları ortadan kaldırabilir, yahut tutup mecrasını değiştirebilir.

*

Şu haliyle başörtüsü gibi Ayasofya da pamuk ipliğine bağlı şekilde duruyor. Meselâ, ileride bir başka dernek Ayasofya ile ilgili aksi yönde bir dava açabilir; aynı şekilde Danıştay üyeleri de tersi yönde bir karar verebilir. Bu durumda, mesele iyice sarpa sarabilir.

Başörtüsü konusu ise, meselâ içinde Devlet Bahçeli’nin de olduğu 28 Şubat dönemine benzer bir hükümet çıkıp şimdiki uygulamayanın tam tersine yasakçı bir uygulama getirebilir.

Netice itibariyle, başta Ayasofya ve kılık-kıyafet olmak üzere, burada zikretmiş olduğumuz sair hususlara dair hukukî-kanunî dayanakların sağlanması, geleceğe dair endişeleri ortadan kaldırmada önemli bir güvence teşkil edecektir.

GÜNÜN TARİHİ 10 Ekim 1925

Kanundan evvel şapka hazırlıkları

Şapka giyme mecburiyeti ile sarık ve cübbe gibi dinî kisveleri giyme yasağına dair kànunların yürürlüğe girmesi, 1925’in Kasım ayrı sonlarına rastlar.

Mustafa Kemal’in bu maksadı hasıl etmeye yönelik yurt seyahatleri, Çankırı yoluyla Kastamonu ve İnebolu’ya gitmek üzere Ankara’dan hareket ettiği 23 Ağustos günü başlıyor. 10 Ekim 1925’te ise Manisa-Akhisar gezisiyle devam ediyor.

M. Kemal, aynı gün Akhisar Türkocağında şu konuşmayı yaptı: “Muhterem ahali! Birbirimizi aldatmayalım. Medenî cihan çok ileridedir. Buna yetişmek, o daire-i medeniyete dahil olmak mecburiyetindeyiz. ‘...Şapka giyelim mi giymeyelim mi?’ gibi sözler mânasızdır. Şapka da giyeceğiz, Garb’ın her türlü âsâr-ı medenisini de alacağız. Efendiler! Medenî olmayan insanlar, medenî olanların ayakları altında kalmaya mahkûmdur. Meserretimi, şükrânımı tekrar ederim.”

M. Kemal’in Türkocağı’nda hitap etmiş olduğu Akhisarlılar’a bu derece teşekkür etmesinin en önemli sebebi, onların hemen oracıkta başlarına şapkayı geçirmesiydi.

M. Kemal’in “şapka inkılâbı seyahatleri” çerçevesinde Akhisar’a da geleceğini önceden haber alan tek partinin İlçe Başkanı Murat Bey, Türkocağı Başkanı Dr. Şemsettin Bey ve Belediye Başkanı Emin Bey, bu maksatla bir araya gelerek, yaklaşık bir kamyon dolusu şapkayı Akhisar’a getirtmeye karar verip ona göre de tedbir alırlar.