Bayram mateme dönüşmesin

Önümüzde Kurban Bayramı günleri var. Sevinç ve neşe içinde, dost ve ahbap kaynaşmasıyla, yaşlı ve hastaları ziyaret heyecanıyla geçireceğimiz müstesna günlerdir, kudsî bayram günleri.

Bununla beraber, yaşanan ölümcül kazalar sebebiyle, ne yazık ki birçok yerde matem havasına dönüyor, bayram sevinçleri.

Ölüm ve ağır yaralanmaların başını trafik kazaları çekiyor. Bu kazalar sebebiyle yaşanan can ve mal kaybı pek ağır oluyor.

Kazaların öncelikli sebeplerinden biri, acemi sürücülerin mebzul miktarda trafiğe çıkıyor olmasıdır. Hasret, heyecan, acelecilik halleri de eklenince, kazalara daha fazla davetiye çıkarılmış oluyor. Tabiî, istiab haddini aşan ağır yük ve yolcu fazlalığını da göz ardı etmemek gerekiyor.

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Bilhassa Kurban Bayramlarında başka türlü ağır yaralanmalar da yaşanıyor. Bunlar, kurban kesimi esnasında meydana gelen derin kesikler ile kurbanlık hayvanların ipini koparıp kaçarak ortalığı birbirine katmasıyla meydana gelen yaralanmalardır.

Şüphesiz, bu her iki yaralanmalar da yine acemilik, acelecilik ve tedbirsizlik sebebiyle yaşanıyor. Acemi kasap, aceleci vatandaş ve tedbirsiz davranan ilgili kimseler, bu yanlış ve ihmallerinin faturasına bazen çok ağır şekilde ödemek durumunda kalıyor.

Her sene trafikte ve kurban kesiminde yaşanan bunca acıdan gerekli derslerin çıkarılması icap ediyor. Bu fikri herkes kabul ediyor, herkes aynı temennide bulunuyor; ama, gel gör ki, iş uygulamaya gelince, yekûn fatura maalesef yine yüksek çıkıyor.

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Yukarıda sıraladığımız ölümcül kazaların artış göstermesindeki sebeplerden biri de mevsim sıcaklarıdır. Sıcak havalarda insanlar rahat nefes alamıyor. Bazı bölgelerde, insanlar aşırı derecede terliyor, güneşin altında adeta bunalma derecesine geliyor.

Kişi, sıcak veya nemli hava sebebiyle kendini kaybedecek dereceye gelince, hiç farkında olmadan tehlikenin sınırına gelip dayanıyor.

Netice itibariyle, trafikte giderken, hayvanları taşırken veya kesime götürürken, mümkün olduğunca sabırlı olmalı, itidâlli davranmalı, teenni ile gitmeli, tedbiri asla elden bırakmamalı ve nihayet sevinçli bayram günlerini matem havasına çevirmekten şiddetle imtina etmeli.

Hayırlı, sağlıklı, neşeli, kazasız-belâsız bayram günleri dileğiyle…