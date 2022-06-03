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3 HAZİRAN 2022 CUMA - YIL: 53

Bazı yasa(k)lar neden caydırıcı olmaz da çiğnenir?

M. Latif SALİHOĞLU
03 Haziran 2022, Cuma
Ara ara etkili şekilde gündeme gelen şu “sigara yasağı” konusu meselâ.

Hemen her defasında şurada-burada içenlere, izmaritleri sağa-sola atanlara ceza uygulaması kararları alınıyor. Bunun için yasa düzenlemeleri yapılıyor. İlk başlarda, hani göstermelik de olsa bazı müeyyideler konuluyor, cezalar kesiliyor, falan. Ama, ne hikmetse bir süre sonra her şey eski hale dönmeye başlıyor.

Ha, şüphesiz bazı sahalarda kısmî başarılar söz konusudur: Kapalı alanlarda, toplu taşıma ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında nisbeten ilerleme var. Ama, bilhassa izmaritlerin ve sigara paketlerinin özel çöp kutuları yerine rastgele yerlere atılması, hemen hiç hız kesmeden devam ediyor. Görüntü kirliliği bir yana, çöpçülerin de canı çıkıyor, bunları toplamak için. 

İşte, bu kötü alışkanlığın önüne geçilmesi için çıkarılan cezalar da hemen hiç uygulanmıyor, ne yazık ki…

Demek ki, bu yasaklara vatandaşın ne ölçüde riayet edip etmediği meselesi önem kazanıyor.

*

Evet, çıkartılan yasa ve yasaktan ziyade, “vatandaşın riayeti” noktasına özellikle dikkat çekmek istiyoruz. Çünkü cezaların, kànunî müeyyidelerin ne ölçüde uygulanacağı hususunda ciddî tereddütlerimiz var.

Dolayısıyla, yürürlüğe giren yasanın caydırıcılığından çok, vatandaşın kendi düşünce ve iradesi ile takınacağı tavrı önemsiyor ve sonucunu da merak ediyoruz.

Şüphesiz, kànunların da bir caydırıcılık payı vardır. Fakat bu caydırıcılık, başta da değindiğimiz gibi, sigara izmariti ve tütün dumanı karşısında şimdiye kadar maalesef yeterli etki gücüne sahip olamadı.

Bunda, yasayı uygulayan ve yasakları takip etmesi gerekenlerin de aynı dertten muztarip olmalarının, yahut aynı hatayı işlemelerinin payı var. Nitekim, şimdiye kadar çıkartılan sigara yasağının özellikle uygulamasında hep aynı zaaflar görüldü. Birçok kapalı mekânda sigara içilmesi yasak olduğu, üstelik bu yasağın karşılığı olan ceza miktarları iri rakamlarla afişe edildiği halde, tatbikatın çok farklı olduğunu hemen hepimiz biliyoruz. Öyle ki, kapalı alanların şekli ve tarifi bile değişmeye başladı.

*

Esasen bazı yasak alanlarda da fosur fosur sigara içenler olduğu halde, buna karşılık herhangi bir cezaî müeyyide uygulanmıyor. Ve, bu hiç de hoş bir durum değil. 

İşte bu noktada durup acaba diyoruz, uygulama imkânı olmayan bir kànunu çıkarmaktansa, hiç çıkarmamak daha mı iyi olur? Zira, tatbik edilemeyen, yürürlüğe konulamayan bir kànun, adeta çiğnenmek için çıkartılmış gibi oluyor.

Ama, bununla beraber, mevcut yasaların icapları yerine getirilir ve yasaklara uymayanlara hak ettikleri ceza kesilirse, bundan ayrıca memnuniyet duyarız. Yeter ki, zarar üstüne zarar olan bu menfî adetin, bu zehirli alışkanlığın kısmen olsun önüne geçilebilsin ve yol açtığı ağır tahribat bir derece olsun hafifletilmeye çalışılsın.

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