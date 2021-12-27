Bediüzzaman’ın Yeniçeri’ye bakışı

Kuruluşu 1300’lü yılların ortalarında kurulan Yeniçeri Ocağı, 1826’da Sultan II. Mahmud’un fermânı ile söndürülmüş oldu.

Yine de, bu acı hadisenin bütün günahını Halife-Sultan’a, yahut Yeniçeri’ye yüklemek doğru değil. Zira, hadisenin arka planında dehşete düşüren entrikalar var. Üstad Bediüzzaman’ın Kur’ânî bakış açısıyla gelişmelerin seyrine bir nazar gezdirmeye çalışalım.

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Bediüzzaman Said Nursî, siyasetin askere bulaşmasını ve askerin siyasete karışmasını son derece yanlış ve sakıncalı bulur. Bu sebeple, II. Meşrûtiyetin ilânından sonra (1909) askerlerin siyasî ve ideolojik cereyanlara kapıldığını fark ettiği anda, Yeniçerilerin başına gelen üzücü hadiseleri hatırlar ve bir gazetede endişesini şu sözlerle beyan eder:

“İşittim ki, askerler bazı cemiyetlere intisap ediyorlar. Yeniçerilerin hadise–i müthişesi hatırıma geldi. Gayet telâş ettim. Bir gazetede yazdım ki, şimdi en mukaddes cemiyet, ehl–i iman askerlerin cemiyetidir.” (Volkan, Nisan 1909)

Bediüzzaman, Divân–ı Harb–i Örfî’deki duruşmasında, aynı mevzunun devamı olarak, 31 Mart Vak’ası esnasında askerdeki itaatin bozulmasına ziyadesiyle üzüldüğünü ve bütün gazetelere şu meâlde beyanât verdiğini ifade eder:

“Ey askerler! Zabitleriniz bir günah ile nefislerine zulüm ediyorlarsa, siz o itaatsizlikle otuz milyon Osmanlı ve üç yüz milyon nüfus–u İslâmiyenin haklarına bir nevi zulmediyorsunuz. Zira; umum İslâm ve Osmanlıların haysiyet, saadet ve bayrak–ı tevhidi, bu zamanda bir cihette sizin itaatiniz ile kaimdir.

“Hem de şeriat istiyorsunuz. Fakat, itaatsizlikle şeriata muhalefet ediyorsunuz.

“Ben onların hareketini ve şecaatlarını okşadım. ...Nasihatımı bir derece tesir ettirdim. İsyanı bir derece bastırdım. Yoksa böyle âsân (kolay) olmazdı.” (Tarihçe-i Hayat: 60)

Yine, aynı konuyla bağlantılı olarak, isyana meyyal askerlere hitâben şunları ifade ediyor, Üstad Bediüzzaman: “Biliniz ki, asker ocağı cesîm ve muntazam bir fabrikaya benzer. Bir çark itaatsizlik etse, bütün fabrika herc ü merc olur. Asker neferâtı siyasete karışmaz; Yeniçeriler şahittir.” (Divân–ı Harb–i Örfî: 34)

Yani, tarih şahittir ki, Yeniçeriler, sırf kendi meslekleriyle meşgul olup hiyerarşik bir itaatle hizmet ettikleri zaman, hep muvaffak olmuşlar, zaferden zafere koşmuşlardır. İtaat bozulup siyasete karıştıklarında ise, hem kendileri büyük zarar görmüş, hem de devlet ve millet kan ağlamıştır.

Yeniçerilerle ilgili bir başka ifadesinde ise, Bediüzzaman, gayr–ı müslim vatandaşların Müslümanlarla beraber askerlikte istihdam edilebileceği yönündeki iddiasına Yeniçeri Ocağını misâl vererek şunları söyler: “Düvel–i İslâmiyede (İslâm devletlerinde) —velev nadiren olsun— gayr–ı müslim, askerlikte istihdam olunmuştur. Yeniçeri Ocağı buna şahittir.” (Münâzarât: 76)

Bediüzzaman, Rumûzât–ı Semâniye isimli eserinde, Sultan Halife’ye isyan ile Hilâfeti kaldırmaya yönelik ordu içinde yüz yıl arayla zuhur eden teşebbüsler arasında ciddî münasebetler bulunduğunu ifade eder. Kevser Sûresi’ndeki bir âyetten yola çıkarak, ebcedî hesap ve cifrî yorumlar ışığında kurulan bu münasebetleri şu şekilde kategorize etmek mümkün:

BİR: 1808’de Halife Sultan II. Mahmud’u devirmeyi hedef alan kanlı isyan, başarıya ulaşamadan söndürüldü. 1 farkla 1909’da vuku bulan Hareket Ordusu’nun isyanı ise, yarı hedefine ulaştı ve Halife Sultan II. Abdülhamid’in devrilmesi ile neticelendi.

Aslında, her iki teşebbüsün de nihaî hedefi, Hilâfeti kaldırmak idi. Ne var ki, teşebbüslerin birincisi akim kaldı; ikincisi ise, yarı hedefine ancak ulaşabildi.

İKİ: Yeniçeri Ocağı’nın söndürülmesiyle neticelenen 1826’daki hadiselerin—mânâ ve mahiyet itibariyle—bir benzeri ise, 2 farkla 1924’te vuku buldu. Birkaç hafta müddetle yurt genelinde yapılan askerî tatbikatın (harp oyunları) ardından, Mart ayı başlarında Hilâfet makamı ilga ile ortadan kaldırılmış oldu.

NOT: Bediüzzaman, bütün bu süreçlerde yaşanan hadiselerde “Vekil–i Nebî” dediği Halife Sultanların şahsını günahlardan tenzih ile, asıl fâil ve günahkâr olarak Yeniçerilerin içine sızan ve askerleri kışkırtarak onları gizli emellerine alet eden mason ve benzeri fesat komitelerini gösteriyor. (Age, 4. Remiz)