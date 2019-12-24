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24 ARALIK 2019 SALI - YIL: 50

Bir derin kumpas: Kubilay Cinayeti (2)

M. Latif SALİHOĞLU
24 Aralık 2019, Salı
Aradan doksan yıl kadar uzunca bir zaman dilimi geçtiği halde, Menemen Hadisesi üzerindeki kananlık perde henüz kaldırılabilmiş değil. Jakoben Kemalistler, o hadisede vahşice işlenen cinayetleri dindarlara yüklemeye devam ediyor. Bittabii, kasdî ve katıksız bir tarafgirlik tavrıyla, edâsıyla...

Bu tip kimselerin iflâh edeceği, yahut ıslâh olacağı yok. Zira, dindar insanları bilerek ve isteyerek suçluyorlar.

Oysa, birazcık olsun akılla, vicdanla hareket edecek olurlarsa, gayet kolaylıkla bilecekler ki, o tarihlerde değil lokal çevredeki bir grup tarikatçı, ülke çapındaki bütün tarikatçılar toplansa, devletin silâhlı kuvvetlerine karşı harekete geçmek gibi bir teşebbüste bulunamazladı. Zira, buna hem inançları müsaade etmez, hem de buna “silahlı güç”leri yetmezdi. Şayet inançları, güçleri ve takatları yetecek gibi olsaydı, Medreselerin kapatıldığı, Hilâfetin lağvedildiği tâ 6-7 sene öncesinden (3 Mart 1924) harekete geçer, yahut herhangi bir teşebbüste bulunurlardı.

Bu noktadan hareketle denilebilir ki, 1924’ten sonraki hemen bütün kanlı hadiselerde gizli bir kumpas, plânlı bir tertibin önemli bir hissesi vardır. Buna Şeyh Said Hadisesi ile Dersin Fâciası da dahil.

Şimdi tekrar sadede dönelim ve Menemen Hadisesini tahlile devam edelim.

* * *

TARİHİN YORUMU: 23 ARALIK 1930

 Menemen'de 23 Aralık'ta (1930) yaşanan mürettep "Kubilay Hadisesi" üzerine, gerek Millet Meclisi ve gerekse ordu tarafından olağanüstü bazı tedbirler alındı.

Önce, bölgede sıkıyönetim ilân edildi. Ardından, Menemen'de özel yetkili bir askerî mahkeme kuruldu: Sıkıyönetim komutanlığına Fahrettin Altay Paşa, Divân-ı Harp (Sıkıyönetim) Mahkemesinin başına ise meşhûr Mustafa Muğlalı Paşa getirildi.

Esrarkeş Derviş Mehmet ve birkaç adamı dışında, ağırlıklı olarak İzmir ve Manisa çevresinden toplanarak Menemen'e getirtilen zanlılar hakkında yapılan sorgulamanın ardından, mahkeme safhasına geçildi. İlk mahkeme, 15 Ocak günü yapıldı. Mahkeme, bir-iki hafta zarfında neticelendirildi ve elliden fazla maznun insan çeşitli cezalara çarptırıldı. Maznunlardan 30’dan fazlası hakkında idam cezası verilmişti. Cezaların infazı için ise, Millet Meclisi'nin onayı gerekiyordu.

Haliyle işlemler hızlandırıldı. Mahkemenin kararı, derhal Meclis'e intikal ettirildi. Meclis Adalet Komisyonu, görüşüp kabul ettiği mahkeme kararını 2 Şubat günü Meclis Genel Kuruluna götürdü. Meclis, aynı gün idam kararlarını tasdik etti. Artık, sıra cezaların infazına gelmişti.

Nihaî karar, bir gün dahi bekletilmeden, derhal infazlara geçildi. Çoğunluğu mâsum olan 28 vatandaş, 3 Şubat (1931) günü idam edildi. ( Detaylı bilgi için bkz: 04.03.1931 tarihli Cumhuriyet gazetesi.)

İdam edilenler arasında en ziyade dikkat çeken isim ise, Mehmet Ali Efendidir. (Şovmen Mehmet Ali Erbil'in dedesi olan bu şahıs, Erbilli Şeyh Esat Efendinin oğludur.) Esasında, Esat Efendi de idamlıklar listesine dahil edilmişti. Fakat, yaşı 65'i geçkin olduğu için, ona 24 yıl ağır hapis cezası verilerek, onun yerine oğlu idam edildi.

Kezâ, idam edilenler arasında, Hayimoğlu Jozef isimli bir de Yahudi vardı. Bunun yegâne suçunun, çok kısa bir süre önce kapatılan muhalif muvazaa parti Serbest Fırkanın üyesi olduğu hakkında bazı söylentilerin mevcut olması...

* * *

Resmî tarihin bakışı ve anlayışıyla, Menemen Hadisesinin iç yüzünü aydınlatmak mümkün görünmüyor. Zira, elli-altmış kadar sanık hakkında on gün bile araştırma yapmadan, çoğu hakkında idama varan cezaî kararlar vermek, hukuken de, vicdanen de anlaşılır gibi değil.

Doğru tarihin koordinatları ise, bu hadisenin önceden tasarlanmış bir tertip, bir kumpas olduğunu haber veriyor. Dindarları korkutmak ve iyice sindirmek için, karanlık katmanlarda tasarlanarak uygulamaya sokulan derin bir kumpas...

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