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3 KASIM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Bir kahraman Dadaşın idamı

M. Latif SALİHOĞLU
03 Kasım 2021, Çarşamba
GÜNÜN TARİHİ: 3 Kasım 1926

Yakın tarihimizin tek parti diktatoryası devrinde, haksız yere zulüm gören, hatta idam edilen binlerce masum insanlarımız var. İşte, onlardan biri de Rüştü Paşa’dır.

Rüştü Paşa, Dadaşlar diyârı Erzurum’un gözbebeğidir. Aynı zamanda İstiklâl Harbi kahramanı, dolayısıyla İstiklâl Madalyası sahibidir. İstiklâl Mahkemesi’nin onun hakkında idam kararı vermesi üzerine, 3 Kasım 1926’da karar hükmü infaz edildi. (Bkz: TC Kronolojisi, TTK Yayınları, s. 463)

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Mazlum Rüştü Paşa’ya isnat edilen suç şudur: İzmir Sûikastını tertipleyenler arasında yer almış.

Halbuki, Rüştü Paşa, sehpaya doğru giderken, ölüme giden bir insanın yalan söylemeye tenezzül etmeyeceğini hatırlattıktan sonra, yemin–billah ederek, hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu ve sûikast tertibi ile bir alâkasının bulunmadığını haykırarak ilân etmiş dürüst bir şahsiyettir.

Gerçekte ise, sırf Mustafa Kemal, İsmet ve Fevzi Paşaların ekibine taraftar olmadığı ve 1925’te siyaset sahnesine çıkan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’na dahil olduğu için, onun ismi kasten ve bilerek sûikast hadisesine karıştırılmış ve zulmen idam edilmiştir. (*)

Kahraman paşayı tanıyalım

1872’de Erzurum’da dünyaya gelen Rüştü Paşa, 1893’te harp okulunu bitirdikten sonra, sırasıyla Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve İstiklâl Savaşına iştirak etti.

Bilhassa, 1915 yılı başlarındaki Sarıkamış Harekâtı esnasında defalarca ölümle burun buruna geldi. Benzer tehlikeleri, İstiklâl Harbi esnasında atlattı.

Gaziydi, harp madalyası sahibiydi, büyük ordulara defalarca kumandanlık yapmış bir kahramandı. Ne var ki, Ağustos 1923’te Erzurum mebusu seçildikten sonra, hayata bakışı ve dolayısıyla hayatının seyri değişmeye başladı.

Ankara’da ayyuka çıkan siyasî çirkefliklere ve ayak oyunlarına şahit olunca, eskiden beri tanıştığı, can dostu olarak gördüğü nisbeten temiz, dürüst adam Kâzım Karabekir Paşa’nın yanında ve başında bulunduğu TCF saflarında yer aldı.

Rüştü Paşa, bu yaştan sonra daha fazla ilgi ve itibar beklerken, ne yazık ki, hiçbir alâkasının bulunmadığı suçlarla itham edildi ve aylar süren yargılamaların neticesinde idam sehpasına götürüldü.

İdam edildiğinde, henüz 54 yaşındaydı. Mezar yeri hakkında ise, net bir bilgiye ulaşamadık. Birkaç kader arkadaşıyla birlikte İzmir’de meçhûl bir yere defnedildiğine dair rivayetler var. Ruhu şâd olsun.

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(*) Rüştü Paşanın idam edildiği gün, onun fikir ve dâvâ arkadaşı Refet Bele de milletvekilliğinden istifa ederek tepkisini ortaya koydu.

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