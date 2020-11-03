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3 KASIM 2020 SALI - YIL: 51

Bir modernleşme arayışı olarak Tanzimat

M. Latif SALİHOĞLU
03 Kasım 2020, Salı
GÜNÜN TARİHİ 3 Kasım 1839

Sultan II. Mahmud’un oğlu Sultan Abdülmecit, babasının yerine tahta geçtiği senenin 3 Kasım’ında (1839’da) bir Fermân ile Tanzimât’ı ilân ettiğini ülke ve dünya geneline duyurmuş oldu.

Bu ilânât, aynı zamanda modernleşme arayışının, hatta çabasının bir tezahürüydü. Böyle bir yenileşme (cedit) çabası, artık bir mecburiyet, hatta bir zaruret olarak görülüyordu. Zira, koca Osmanlı ordusu, aynı yıl içinde kendi eyaleti durumunda olan Mısır ordusuna Nizip’te mağlûp düşmüş ve bu feci durum, Sultan Mahmud’u ölüm döşeğine düşecek derecede üzmüştü.

Bu kısa hatırlatmalardan sonra, şimdi de 181 yıl öncesine giderek, o zamanın mühim gelişmelerine kısaca bakmaya çalışalım.

***

Evet, “İnkılâpçı Padişah” olarak da tarihe geçen Sultan II. Mahmud, 1 Temmuz 1839’da vefat etti. Onun yerine, aynı gün içinde “Bezmiâlem Valide Sultan”dan olan oğlu Şehzâde Abdülmecid getirildi.

1823 doğumlu olan Sultan Abdülmecit, tahta geçtiğinde henüz 17 yaşındaydı. Dolayısıyla, zaten ağırlaşmış bulunan devlet idaresini rahatça sürdürebilecek bir olgunluğa erişmiş değildi.

Dahası, Nizip Bozgunu’ndan sonra Kaptan-ı Derya Firarî Ahmet Paşa, koca Osmanlı Donanmasını İskenderiye’ye götürerek “Mısır Hidivi” Kavalalı Mehmet Ali Paşa’ya kendi elleriyle teslim etmişti. Yani, Osmanlı ordusu hem karada, hem de denizde tam bir zaaf ve perişaniyet hali içinde bulunuyordu.

Bereket ki, genç ve tecrübesiz padişahın yardımına Koca Reşid Paşa yetişti. Hariciye Vekili olan Mustafa Reşid Paşa, uzun müddet vazifeli bulunduğu bilhassa Avrupa’nın durumunu, gidişatını gayet iyi biliyordu. Medenî, sınaî ve meşrûtî sahada yapılagelen reformları yakından takip ediyor ve Osmanlı Devleti’nin de bu gelişmeye ayak uydurması gerektiğine inanıyordu.

Paşa, bu husustaki düşünce ve kanaatini padişaha anlattı ve sonunda onu ikna etmeyi başardı. İşte, “Tanzimat-ı Hayriye”ye giden yolun kapısı bu sûretle açılmış oldu.

Yapılan uzun hazırlıklardan sonra, nihayet 3 Kasım 1839’da aynen bugünkü Gülhane Parkı içinde, adına “Gülhane Hatt-ı Hümayunu” da denilen “Tanzimat Fermânı” okundu. 

Böylelikle, Osmanlı tarihinde “modernleşme” mânasında yeni bir devir ve yeni bir dönüm noktasını teşkil eden “Tanzimât-ı Hayriye Devri” başlamış oldu.

***

Evet, Tanzimat, hiç şüphe yok ki Osmanlı’da yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Esasen, bunun böyle olduğunu sadece Osmanlı toplumu ve aydınları değil, Batı dünyası da kabul ediyor. 

Zira, 3 Kasım günü Gülhane Bahçesi’nde Hariciye Nazırı (Dışişleri Bakanı) Reşid Paşa tarafından “Padişahın iradesiyle” ilân edilen Tanzimat Fermânı, bütün saray erkânı ve devlet ricali ile birlikte, yabancı devletlerin sefir ve konsoloslarının da huzurunda okundu.

***

Daha evvel Rönesans dönemini yaşayan Avrupa ülkeleri, çeşitli reformlarla kendilerini yenileyip eksikliklerini gidermeye çalıştı. 

Buna mukabil, 5 asırlık Osmanlı Devleti de haliyle bir reform yapma ihtiyacını duydu; bunu da kendi lisânına en uygun bir ifade şekli ile “Tanzimat” diye isimlendirdi.

Tanzimat, düzenleme demektir. Avrupalılar, Osmanlı’daki bu yeni düzenlemeyi kendi lisânlarınca “Reform” ve ondan da ziyade “Réorganisation” tâbiriyle kayıtlara geçirdi. 

***

Bazı tarihçilere göre “Tanzimat dönemi”, 1839’dan I. Meşrûtiyetin ilânı olan 1876’ya kadar geçen 37 yıllık müddeti ihtiva ediyor.

Bazılarına göre ise, bu dönem 1856’daki Islâhat Fermanı’yla birlikte süresini tamamlamış bulunuyor. 

Bize göre, bir arayış, reform, yenilik ve özellikle modernleşme (reorganizasyon) ihtiyacının ilk ve en önemli halkalarından biriydi Tanzimât. Aynı zincire, zamanla yeni halkalar takıldı; takılmaya devam ediliyor.

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