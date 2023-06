Bizi okumak kurtarır

Vahiyle gelen ilk İlâhî mesajı “Oku!” diye başlayan mukaddes bir dinin mensuplarıyız.

Bu İlâhî mesaj, sadece Müslümanlara hâs değil, aynı zamanda “âhirzaman ümmeti” olan bütün insanlığa yönelik bir “umumî hitap” mahiyetindedir. Dolayısıyla, herkes “Oku!” emrinin muhatabıdır.

“Okumak” deyince, ilk hatıra gelen şey, birer İlâhî mesaj olan âyetleri okumaktır. Dahası, sûreleri ve bir bütün olarak Kurân’ı okumaktır. Kurân ise, binlerce âyetin mecmuu olan bir mukaddes kitaptır.

Evvelâ, Kurân’ı okumak asıldır, esâstır; ardından, bu mukaddes kitabın manasını yansıtan, ondaki murâd-ı İlâhiyi izah ve tefsir eden yüz binlerce kitabı da okumak lâzım. Bu ise, nûrun-alanur olur.

Bu temel hatırlatmalardan sonra, okumanın güzelliğine, bilhassa “kitap okumanın” faziletine dair duygu ve düşüncelerimizi paylaşmaya çalışalım.

*

Kitap okumanın, okuma alışkanlığı kazanmanın, okumayı hayatın vazgeçilmez bir parçası haline getirmenin sayılamayacak çok kadar faydası var. Bu noktada ihtilâf yok; sanırım çoğunluk hemfikirdir.

Cevabı merak edilen nokta ise şudur:

1. Ne tür kitapları okumanın faydası daha çok?

2. Hangi okuma tarzı daha ziyade istifadeye medar olur?

Kasıtlı şekilde okuyan kişiyi tahribata, dalâlete, sapkınlığa sevk eden kitaplar istisna olmak şartıyla, genelde kitapların çoğu faydalıdır.

Esâsen, hak ve mustakim olanı öğrendikten sonra, zıt fikirde olan kitaplar bile okunabilir. Bu sûretle, hiç olmazsa mücadele edilecek fikirlerin mahiyeti hakkında bir fikir elde edilmiş olur.

En faydalı kitaplar meselesine gelince…

Kur’ân ve hadisten sonra, bu zamanda okunması en faydalı eserlerin Nur Risâleleri olduğunu, kırk-elli yıllık tahsil hayatımı ve ömür boyu kazandığım bütün tecrübeleri de şahit göstererek söyleyebilirim.

Branşım olan tarih araştırmaları ve mesleğim olan gazetecilik sebebiyle, bugüne kadar eski–yeni baskı binlerce adet kitap edindim. Bunların hemen tamamını okudum. Ancak, yine de 130 parçalık Nur Külliyatının bir tek risâlesini o binlerce adet kitaba değişmem. Maddî-mânevî istifade ciheti o derece yüksektir; söz konusu Nur Risâlelerinin.

*

Öte yandan, sayısız tecrübelerle sabittir ki, Risâle-i Nur okumaları, ister yalnız ve münferiden, ister müşterek ve müçtemian olsun, her türlü sosyal ortamda okumak da istifadeye medar olabiliyor. Meselâ, en küçük olan fert dairesinden tutun, radyo, televizyon ve internet gibi en geniş dairelerde de okunup istifade edilen eserlerin başında yine Nur Risâleleri geldiğini bilmüşahede görüyoruz. Bu da, Nur Külliyatının, şu zamanda “Kur’ân’ın malı ve bir mânevî mû’cizesi” olduğunu gösteriyor.

İnanıyorum ki, fert, aile ve gruplar bazında, ne kadar çok Kurân ve Kurân’ın malı ve hakiki bir tefsiri olan Nur Risâlelerini okursak, hem dar dairede, hem de geniş memleket dairesinde o nisbette huzur ve emniyete, feyiz ve berekete mazhar oluruz. Demek ki, şu zamanda çok yönlü olarak yaşadığımız zor durumdan, bizi yine kitaplara tam sahibiyet şuuru ve kana kana risâle okuma sevdası, gayreti, muhabbeti kurtarabilir.

*

Konuyla doğrudan bağlantılı olarak, Kastamonu Lâhikası’dan kısacık bir iktibas:

“Kardeşlerim, Bu defa mektubunuzda, ‘Hıfz-ı Kurân’a çalışmak ve Risâle-i Nur’u yazmak, bu zamanda hangisi takdim edilse daha iyidir?’ diye sualinizin cevabı bedihîdir: Çünkü, kâinatta ve her asırda en büyük makam Kur’ânındır. Ve her harfinde, ondan tâ binler sevab bulunan Kur’ânın hıfzı ve kıraati, her hizmete mukaddem ve müreccahtır.

“Fakat, Risâle-i Nur dahi, Kurân-ı Azîmüşşanın hakaik-i imaniyesinin bürhanları ve hüccetleri olduğundan ve Kurânın hıfz ve kıraatine vasıta ve vesile ve hakaikını tefsir ve izah olduğu cihetle, Kurân’ın hıfzıyla beraber ona (Risâle-i Nur’a) çalışmak elzemdir.”

Kardeşiniz

Said Nursî