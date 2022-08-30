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30 AĞUSTOS 2022 SALI - YIL: 53

Bu nasıl medeniyet târikatı?

M. Latif SALİHOĞLU
30 Ağustos 2022, Salı
GÜNÜN TARİHİ 30 Ağustos 1925

Mustafa Kemal’in önceden planlamış olduğu “İnkılâp ajandası”nda, sıra “Kıyafet inkılâbı”na gelmişti. 1925 yılı Ağustos’unda Kastamonu seyahatinde bulunduğu esnada, Halk Fırkası’nın il merkezine gelerek şu açıklamayı yaptı: “Efendiler ve ey millet! İyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru ve en hakiki tarikat, tarikat–ı medeniyyedir.” (30 Ağustos 1925)

Adı var, kendisi yok “Medeniyet tarikatı”ndan söz edildiği o dönem, yakın tarihimizdeki gelişmeler itibariyle de son derece önemli ve dikkat çekicidir. Kısacık maddeler halinde bunu şu şekilde özetlemek mümkün:

1. Pek yakında yapılacak olan “Şapka inkılâbı”nın ilk işaretleri, aynı günlerde Kastamonu’da verildi.

2. Şark Bölgelerindeki çalkantılar henüz yeni yatışmaya başlamıştı. (Nakşî tarikatı liderlerinden olan Şeyh Said ve 47 arkadaşı, aynı yılın 29 Haziran’ında Diyarbekir’de idam edildiler.)

3. Demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan muhalefet partisi TCF, şiddetli tazyikata mâruz kaldı ve aynı yılın ortalarında kapatıldı.

4. Van’da bulunan Üstad Bediüzzaman, aynı tarihlerde uzletgâhından alınarak Garbî Anadolu’ya sürgüne gönderildi.

O devirde, bu hadiselerle bağlantılı daha başka gelişmeler de yaşandı. Özellikle medrese ve tarikat ehline karşı, tarihte benzeri görülmemiş baskılar uygulandı. Öyle ki, ortada ne bir şeyh bırakıldı, ne mürit, ne tekke, ne zaviye, ne de açık bir türbe...

Hükümet marifetiyle, bütün mâbedlere karşı bir kin ve husûmet politikası güdülmeye başlandı. Husûmetkârane baskılar, zaman içinde zulüm raddesine ulaştı.

*

1930 yılı sonlarında yaşanan Menemen Hadisesi, esasında tam bir tertip olup, devletin kuvveti dindarların kıyımına dönüştü. Bilhassa tarikat ehli zan ve töhmet altına sokularak, onlara adeta birer cani gibi bakılmasına sebebiyet verildi.

Oysa, Kubilay cinayeti, tamamen bir düzmece oyun ve önceden planlanmış bir kumpastan ibaretti.

Tarikat ehli, böylesine bir baskı ve zulüm politikasına maruz bırakılırken, Isparta’da tarassut altında bulundurulan Üstad Bediüzzaman’ın da kendine has bir tarikat faaliyeti içinde bulunduğu tahmin ediliyordu.

Bu ise, kànunen bir suç teşkil ediyordu. Zira, tâ 1924’ün başlarında Medreseler kapatıldığı gibi, ardından tekke ve zâviyeler de kapatılmış ve her türlü tarikat faaliyeti resmen yasaklanmıştı.

İşte bu kànuna istinaden, tarikat ehline karşı şiddetli mücadele içine girilmiş ve elebaşı durumundaki hemen bütün şahsiyetler bir şekilde ya sindirilmiş, ya da bertaraf edilmeye çalışılmıştı.

Bu zümreden olanlardan, belki de sadece bir elin parmakları sayısınca “şeyh” kalmıştı ki, 1935’ten sonra farklı bir durum ortaya çıktı ve gelişmelerin seyri değişmeye başladı.

*

1935 yılı ortalarında, Bediüzzaman Said Nursî ile 115 talebesi Isparta’da sorgulandıktan sonra Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesine sevk edildi.

Mahkemede, üzerinde en çok durulan ve her tarafta soruşturulan husus, tarikat meselesiydi. Onlara göre, Said Nursî bir tarikat şeyhidir ve etrafındakiler de ondan tarikat dersini alan birer mürittir.

Şayet, bu vehmin ispatını yapabilirlerse, o 115 kişinin mürit olduğu tesbid edilebilirse, huşûnetle üzerlerine gidilecek ve işleri bitirilecekti. Ancak, aylarca devam eden mahkemelerde, bu yönde bir delil elde edilemedi. Buna rağmen ceza verildi.

Sorgulamak lazım: Bu nasıl bir medeniyet tarikatı ki, mesleği itibariyle tasavvuf-tarikat mesleğinde gitmeyen, hakikat mesleğini takip eden ve kanuna aykırı hiçbir vukuatı tesbit edilemeyen Said Nursî ve talebeleri hapse atılıp “kanaat-i vicdaniye” ile cezalandırılıyor. Bunu anlamak kolay değil.

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