"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 EYLÜL 2022 CUMA - YIL: 53

Bunca israf neyin nesi?

M. Latif SALİHOĞLU
23 Eylül 2022, Cuma
Şu fırtınalı zamanda birbirine zıt iki cereyan var: Biri “azamî ihlâs”ı esas alırken, diğeri “azamî ifsad”a çalışır. Biri “azamî iktisad”a riayet ederken, diğeri “azamî israf”a yönelir.

Bunlardan birincisi kişiyi hidayet yoluna doğru götürürken, diğeri dalâlet vâdilerinde koşturmaya çalışır.

Bu iki zıt cereyanı birbirinden ayıran açık, bâriz gösterge ise israf ve iktisat yönleridir. Zira, israf ve iktisat, gözle görülebilen iki ayrı yaşayış tarzını yansıtıyor. Dolayısıyla, bir şahsın, yahut bir grubun ne mal olduğunu ve hangi yolda gittiğini öğrenmek için, onların bu noktadaki yaşayış tarzına bakmak son derece önem arz eden bir husustur.

*

Siyasî ve idarî silsileye bakıldığında, israfın, iktisatsızlığın ve de kanaatsizliğin maalesef ürkütücü boyutlara çıktığı görülüyor. Öyle ki, dindar ve muhafazakâr kesimde şimdiye kadar pek görülmeyen, hatta hemen hiç rastlanılmayan bir durumla karşı karşıya gelmiş bulunuyoruz.

Zaman zaman “Nasıl olur? Neden böyle?” diye sorulduğunda da, “güvenlik ve itibar” meselesi gerekçe olarak gösterilerek mesele geçiştirilir. “Bunlarda tasarruf olmaz” denilerek, hasıl olan soru işaretleri orta yerde bırakılır.

Oysa, güvenlik ve itibarın kâmilen sağlanmaya çalışıldığı dönemlerde bile bu derece israf söz konusu olmuş değil. Esasen, ülkenin veya yönetimin geçmişte hepten güvenliksiz veya itibarsız kaldığını söylemenin kabul edilir tarafı yoktur.

*

İsraf kapısı açıldığında veya uyduruk gerekçelerle israf politikalarına devam edildiğinde, bunun sonu helâket olur, felâket olur. Çünkü, dizginsiz kalarak israfa yönelen kimselerde kanaatkârlık veya tatminkârlık diye bir sınır, bir durak yoktur. Bir şeyleri tüketinceye kadar, daha doğrusu dar ve sabit gelirli geniş vatandaş kesiminin imkânlarını tüketinceye kadar kontrolsüz şekilde sürüp gider.

Sınır tanımaz derecedeki israfın bu zamanda dinî ve manevî yönden ne demek olduğuna, ne manaya geldiğine ve israfa gidenlerin nereye doğru sürükleneceğine dair ayrıca bir referans vererek şimdilik nokta koyalım: Şualar, 5. Şua, 2. Makam, Birinci Mesele.

***

GÜNÜN TARİHİ  23 Eylül 1839

Mora’yı Osmanlı’dan koparan isyan

 

Yunanistan’ın Osmanlı’dan kopmasıyla neticelenen en şiddetli Mora İsyanı, 1821’in Eylül ayı sonlarında meydana geldi. Arkasına İngiltere, Fransa ve Rusya’nın desteğini alan Rumlar’ın, 23 Eylül günü binlerce Osmanlı askerini şehit ettikleri anlaşıldı. Bazı kayıtlarda, toplam şehit sayısının 30 bin kadar olduğu ve Osmanlı donanmasına ait bütün gemilerin imha edildiği rivâyet ediliyor.

Mora isyanı, yine mezkûr üç Avrupa devletinin yardımıyla Yunanistan’ın bağımsızlığıyla neticelendi. Bu durum, Osmanlı’da yeni bir dönüm noktasını teşkil etti. Zira, asırlardır Osmanlı idaresinde yaşayan topluluklardan biri ilk defa savaşarak bağımsızlığını ilân ediyordu.

Daha evvel yaşanan Sırp İsyanı, sadece “yarı bağımsız” bir siyasî gelişmeye yol açmıştı. Yunanistan’ın bağımsızlığı ise, Balkanlar’daki diğer bütün unsurların aynı yöndeki damarlarını depreştirdi ve onları birer birer Osmanlı’ya karşı isyan çıkarma yönünde tahrik etmiş oldu.

Okunma Sayısı: 102
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    Işık önce kalbe sonra kalbe düştü

    Atama sözü verilen sağlıkçılar unutuldu

    Gençler ‘sosyal fobi’ kıskacında

    5 aile daha evlat nöbetine katıldı

    'Boş salona' konuşan Macron tartışmaların odağında

    Doğu Karadeniz'e kuvvetli yağış uyarısı

    Bu masa kazanır

    Edirne’de dükkân fiyatları uçtu

    'Ölü doğmuş bir proje'

    6’lı masanın gücü demokrasi ve adalete bağlılığı

    Suriye Perinçek’i istemedi

    Dolar vurguncuları borsada

    “Faize karşıyız” deyip dışarı faiz akıtıyorlar

    Babacan: Daha hızlı çalışma zamanı

    Anter cinayeti davası kapandı

    TCMB, politika faizini yüzde 12'ye indirdi

    Meksika'daki depremde 2 kişi öldü

    Zelenskiy: Rusya'yı cezalandıracak bir mahkeme kurulsun

    'AB, Rusya'ya yeni yaptırımlar hazırlığında'

    'Küresel gıda krizi daha da derinleşecek'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İnşaatla gelip konut kriziyle gitmek
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bunca israf neyin nesi?
    Risale-i Nur'dan

    İstidatlar hürriyet yağmuruyla sünbüllenir
    Süleyman KÖSMENE

    Mesnevî-i Şerif ve Risale-i Nur
    Ahmet BATTAL

    İletişim Dairesinden şeyli medya
    H. Muharrem OKUR

    Hapishaneler ıslahhane olsun
    Ali FERŞADOĞLU

    Dünyadışı seyahat için ne lâzım?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Fahri UTKAN

    Eylül’ün akla getirdiği…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.