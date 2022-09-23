Bunca israf neyin nesi?

Şu fırtınalı zamanda birbirine zıt iki cereyan var: Biri “azamî ihlâs”ı esas alırken, diğeri “azamî ifsad”a çalışır. Biri “azamî iktisad”a riayet ederken, diğeri “azamî israf”a yönelir.

Bunlardan birincisi kişiyi hidayet yoluna doğru götürürken, diğeri dalâlet vâdilerinde koşturmaya çalışır.

Bu iki zıt cereyanı birbirinden ayıran açık, bâriz gösterge ise israf ve iktisat yönleridir. Zira, israf ve iktisat, gözle görülebilen iki ayrı yaşayış tarzını yansıtıyor. Dolayısıyla, bir şahsın, yahut bir grubun ne mal olduğunu ve hangi yolda gittiğini öğrenmek için, onların bu noktadaki yaşayış tarzına bakmak son derece önem arz eden bir husustur.

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Siyasî ve idarî silsileye bakıldığında, israfın, iktisatsızlığın ve de kanaatsizliğin maalesef ürkütücü boyutlara çıktığı görülüyor. Öyle ki, dindar ve muhafazakâr kesimde şimdiye kadar pek görülmeyen, hatta hemen hiç rastlanılmayan bir durumla karşı karşıya gelmiş bulunuyoruz.

Zaman zaman “Nasıl olur? Neden böyle?” diye sorulduğunda da, “güvenlik ve itibar” meselesi gerekçe olarak gösterilerek mesele geçiştirilir. “Bunlarda tasarruf olmaz” denilerek, hasıl olan soru işaretleri orta yerde bırakılır.

Oysa, güvenlik ve itibarın kâmilen sağlanmaya çalışıldığı dönemlerde bile bu derece israf söz konusu olmuş değil. Esasen, ülkenin veya yönetimin geçmişte hepten güvenliksiz veya itibarsız kaldığını söylemenin kabul edilir tarafı yoktur.

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İsraf kapısı açıldığında veya uyduruk gerekçelerle israf politikalarına devam edildiğinde, bunun sonu helâket olur, felâket olur. Çünkü, dizginsiz kalarak israfa yönelen kimselerde kanaatkârlık veya tatminkârlık diye bir sınır, bir durak yoktur. Bir şeyleri tüketinceye kadar, daha doğrusu dar ve sabit gelirli geniş vatandaş kesiminin imkânlarını tüketinceye kadar kontrolsüz şekilde sürüp gider.

Sınır tanımaz derecedeki israfın bu zamanda dinî ve manevî yönden ne demek olduğuna, ne manaya geldiğine ve israfa gidenlerin nereye doğru sürükleneceğine dair ayrıca bir referans vererek şimdilik nokta koyalım: Şualar, 5. Şua, 2. Makam, Birinci Mesele.

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GÜNÜN TARİHİ 23 Eylül 1839

Mora’yı Osmanlı’dan koparan isyan

Yunanistan’ın Osmanlı’dan kopmasıyla neticelenen en şiddetli Mora İsyanı, 1821’in Eylül ayı sonlarında meydana geldi. Arkasına İngiltere, Fransa ve Rusya’nın desteğini alan Rumlar’ın, 23 Eylül günü binlerce Osmanlı askerini şehit ettikleri anlaşıldı. Bazı kayıtlarda, toplam şehit sayısının 30 bin kadar olduğu ve Osmanlı donanmasına ait bütün gemilerin imha edildiği rivâyet ediliyor.

Mora isyanı, yine mezkûr üç Avrupa devletinin yardımıyla Yunanistan’ın bağımsızlığıyla neticelendi. Bu durum, Osmanlı’da yeni bir dönüm noktasını teşkil etti. Zira, asırlardır Osmanlı idaresinde yaşayan topluluklardan biri ilk defa savaşarak bağımsızlığını ilân ediyordu.

Daha evvel yaşanan Sırp İsyanı, sadece “yarı bağımsız” bir siyasî gelişmeye yol açmıştı. Yunanistan’ın bağımsızlığı ise, Balkanlar’daki diğer bütün unsurların aynı yöndeki damarlarını depreştirdi ve onları birer birer Osmanlı’ya karşı isyan çıkarma yönünde tahrik etmiş oldu.