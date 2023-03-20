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20 MART 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Bunlar gazeteci değil; meddah, yalaka, dalkavuk…

M. Latif SALİHOĞLU
20 Mart 2023, Pazartesi
Hemen her mesleğin sahtesi, çürüğü, yüz karası olan tipler vardır. İçinde yer edindikleri sanatı, mesleği, meşrebi kendi seviyeleri gibi aşağılara doğru çekerler. Mesleğin hakiki temsilcileri ise, onlardan yaka silker, bizâr olurlar.

İşte, bizim mesleğimiz olan gazetecilik-yazarlık mesleği de uzun süredir ve bilhassa siyasetin çokça ısındığı şu vetirede, maalesef aynen böyle bir durumda.

Bu mesleğin içine bir şekilde girmiş-sızmış olan yalakalar yüzünden, gazetecilik, halkın nazarında günden güne ciddiyet ve itibar kaybetmektedir.

*

Başlıkta da ifade ettiğimiz gibi, durmadan meddahlık yapan bu tipler, aslında mesleğin nâmusu ve itibarı ile iş yapan gazeteci kimseler değildir. Resmen ve alenen yağ çekmekten öteye gitmeyen, gidemeyen sığ beyinli yalaka karakterli fırıldaklardır. Yarın, öbür gün iktidar sahipleri değiştiğinde, onlar da hemen anında değişir ve bu kez yeni gelen muktedirlerin borazanlığını yapmaya soyunurlar.

*

Muhtelif sözlükleri karıştırarak “yalaka”nın karşılığını araştırıp bulmaya çalıştım. Bu meyanda bulabildiğim mukabil kelime ve tabirlerin bir kısmı şöyledir: Yalaka tabiri, söz götürüp getiren, söz taşıyarak arabozan, geveze, dedikoducu, boşboğaz, sırıtkan, sırnaşık, iki yüzlü, dalkavuk, arsız, onursuz, meddahlık yapan, dil uzatan, birilerine yağ çeken, yalan yere suçlamada bulunan, menfaat uğruna zilleti-ezikliği kabul eden…, kimseler için kullanılıyormuş.

*

Gazetecileri en iyi tarif eden, onlara yol gösteren, mesleğin ahlâkına uygun şekilde yayıncılık yapmalarını tavsiye eden şahsiyetlerin başında Bediüzzaman Said Nursî gelir. Onun muhtelif eserlerinden derlediğimiz veciz bazı sözlerini burada iktibas ederek, bugünkü durumla bir karşılaştırma yapmaya çalışalım.

Gazetecilik ve gazeteciler ile alâkalı olarak şunları söylüyor, Üstad Bediüzzaman:

Gazeteler (1909-31 Mart Vakasında) iki kıyas-ı fâsid cihetiyle ve haysiyet kırıcı bir neşriyat ile ahlâk-ı Islâmiyeyi sarstılar. Ve efkâr-ı umumîyeyi perişan ettiler. Ben de gazetelerle, onları reddeden makaleler neşrettim. Dedim ki:

Ey gazeteciler!

Edipler edeplí olmalı; hem de edeb-i İslâmiye ile müteeddip olmalı. Ve onların sözleri, kalb-i umumî-i müşterek-i milletten bîtarafane çıkmalı. Ve matbuat nizamnamesini, vicdanınızdaki hiss-i diyanet ve niyet-i hâlisa tanzim etmeli. Halbuki, siz iki kıyâs-ı fâsidle, yâni taşrayı İstanbul’a ve İstanbul’u Avrupa’ya kıyas ederek etkâr-ı umumiyeyi bataklığa düşürdünüz. Ve şahsî garazlan ve fikr-i intikamı uyandırdınız. (D.H.Örfi)

Ey hitabet-i umumiye sıfatıyla gazete lisanıyla konferans veren muharrir!

Cumhur-u mü’minînin kabul etmediği bir şeyin gazeteyle ilânı, milleti dalâlete dâvettir, hukuk-u ümmete tecavüzdür. Ağzını kapat!

(Mesnevi-i Nuriye)

*

Evet, milletin ruh ve hissiyatından uzaklaşmış, hatta yabanileşmiş olan bazı gazeteciler, fırsat buldukça milletin kudsî değerlerine saldırıp, bazen de alay etmeye yeltenirken, menfaat zebunu bazı edepsizler de, milletin iradesini hiçe sayarak, efendileri için adeta köpeklik etmeye çalışırlar. Aslında yazıp söylediklerine bakıldığında, havlamanın ötesine pek geçemiyor. O derece sığ, o derece seviyesiz lakırdılar cümlesinden gürültülü, çığırtkan sözlerden ibarettir.

Seçim atmosferine girdiğimiz şu günlerde, bu türden kimselerin hem adedi çoğaldı, hem sesleri, gürültüleri fazla çıkmaya başladı. İhtimal ki, yarın devran döndüğünde, en önce dönecek olan kimseler de bunlar olacaktır. Bilhassa şu dönek-yalaka tiplere (seçimden sonra değil de) daha şimdiden gazeteci-yazar-düşünür nazarıyla bakılmasını önemle tavsiye ve temenni ve ediyoruz.

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