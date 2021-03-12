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12 MART 2021 CUMA - YIL: 52

Büyük mağduriyetler

M. Latif SALİHOĞLU
12 Mart 2021, Cuma
GÜNÜN TARİHİ: 12 MART 1971

En son diyeceklerimizi, en başta söyleyerek devam edelim: Allah, hiçbir mağdurun hakkını gaddara bırakmasın ve bırakmaz. Allah, hiçbir mazlumun hakkını-hukukunu zalimin yanına bırakmasın ve bırakmaz inşallah.

Şüphesiz ki, mağduriyetler de çeşit çeşittir. Büyüğü var, küçüğü var; umumî olanı var, hususî olanı var, ayrıca… Bunların içinde demokrasiye, siyasî gidişata ve meşrû iktidara silâh yoluyla ve kan dökerek yapılan darbeler, gerçekte en büyük mağduriyetlere sebebiyet veriyor. Zira, hem ülkenin uzun yıllara dayanan kazanımlarına darbe vurulmuş oluyor, hem de milyonlarca seçmen vatandaşın iradesi ayaklar altına alınarak değersizleştirilmiş oluyor.

*

Bu hatırlatmaların ardından, asıl konumuzla bağlantılı olarak özet mahiyetinde bir bilgiyi takdim ederek, meselenin detayına girelim.

Şöyle ki: 27 Mayıs (1960) Darbesi gibi, 12 Mart (1971) Muhtırası ile 12 Eylül (1980) Darbesi de, Türkiye’de hayat-memat mücadelesi veren “Demokrat misyon” siyasetine çok ağır darbeler vurdu. Bununla da kalmayıp, misyonun temsilcilerini de mağdur ve mazlum bir duruma düşürdü.

Demek ki, en büyük kitlesel mağduriyet, aslında bu cephede yaşanmış oluyor. Peki, insanlarımız bunu ne ölçüde görüp sahip çıkıyor? Dahası, mağduriyetler için mücadele eden kişi ve çevreler, söz konusu siyasî mağduriyetleri ne kadar ciddiye alıp önemsiyor? Bunları kendine ne kadar dert ediniyor?

Evet, kanaatimce, kişinin bu noktadaki samimiyet ve ciddiyeti de bu soruların cevabında yatıyor.

Şimdi, yakın tarihte yaşanmış olan zorbalıklara ve zorbaların sebebiyet verdiği mağduriyetlere kısaca bakmaya çalışalım.

*

Bugün, yakın tarihteki “12 Mart Muhtırası”nın 50. yıl dönümü. 1971’in 12 Mart’ında, bir askerî cunta tarafından, seçimle işbaşına gelmiş olan Adalet Partisi’ne karşı muhtıra verilerek hükümetten çekilmesi istendi. Aksi halde, kanlı bir darbe ile devrilecekleri tehdidinde bulunuldu.

İşte, bu ve benzeri müdahaleler bize açıkça gösteriyor ki, yakın tarihimizin en büyük siyasî mağduru Hürriyetçi (Ahrar) Demokratlardır.

*

31 Mart Vak’asına (1909) kadar iki defa kısa ömürlü hükümet kuran Ahrâr-ı Osmaniye Fırkası, bozuk İttihatçılar tarafından ve fakat Hareket Ordusu marifetiyle iktidardan devrildi. Yönetim kadrosunun çoğu asıldı, geri kalanlar da Sinop Hapishanesi’nde adeta ölüme terk edilerek tüketildi... Meşrûtiyet idaresi, böylelikle yerini bir “şiddetli istibdat”a bırakmış oldu.

*

1946’dan sonra yeniden dirilen Hürriyetçi Demokrat misyon, on yıllık iktidarının ardından, bu kez hem sivil, hem de ordu içindeki halkçı-ırkçı ittifakı ile devrilerek, tek başına iktidar olmalarının önüne geçilmeye çalışıldı.

Ne var ki, 1960'taki kanlı 27 Mayıs Darbesi dahi, 12 Eylül Darbesi kadar dehşetli bir siyasî tahribat ve parçalanmışlık haline yol açamadı.

Evet, Demokratlara karşı yapılan 1960 darbesinin siyasî etkileri 1965'e kadar kısmen de olsa devam etti. 1965'te yapılan genel seçimlerde ise, Demokratlar yeniden toparlandı, güçbirliği yaptı ve DP'nin yerine kurulan AP'yi tek başına iktidara getirdi.

*

1971'in 9 Mart'ında ordu içinde darbe hazırlığı yapan bir cuntanın varlığı ortaya çıktı. Emir-komuta zinciri dışında gelişen "9 Mart Cuntası"nın deşifre edilmesi, ne yazık ki, tehlikenin bertaraf edilmesine yetmedi.

12 Mart'ta ise, bu kez emir-komuta hiyerarşisine uydurulmuş bir cunta hareketi ortaya çıktı ve bu cunta, milletin hür iradesiyle iktidara gelmiş olan Adalet Partisi hükümetini hedef alan çok sert bir muhtıra verdi.

*

Türkiye, 1973 seçimlerinden başlamak üzere tâ 1980 darbesine kadar hep azınlık ve koalisyon hükümetleri ile idare edildi. Siyasette ihtilâf ve bölünmelerin gitgide şiddetlendiği 1977 seçimlerinde ise, CHP, oyların yüzde 42'sini aldı.

Bu tarihten iki yıl sonra, yani 14 Ekim 1979'da Türkiye bir "ara seçim" gerçeğini yaşadı ki, dillere destan bir hadiseydi. Yeniden toparlanan Demokratlar (AP), genel oyların yüzde elliden fazlasını alarak tek başına bir azınlık hükümeti kurmaya muvaffak oldu.

Bir genel seçim olması halinde, Demokrat misyon temsilcisi Adâlet Partisi'nin bir kez daha tek başına iktidara gelmesine garanti gözüyle bakılıyordu ki, bundan ürken ve telâşa kapılan müfsit cereyanlar, yeniden darbe hazırlıklarına başladı ve nihayet 1980 (12 Eylül) Darbesi’ni gerçekleştirmiş oldu.

“Demokrasiyi yeniden rayına oturtmak” vaadinde bulunan cuntacılar, ne yazık ki “Demokrat misyon” hareketini öldürme plânlarını bir bir devreye soktu. Fikir, misyon, prensipler siyasetini bitirip, şahıs merkezli yapılanmaları palazlandırdı.

İşte, bu gayet münafıkane bir tuzaktı, bir cendere idi ve Türkiye siyaseti bu cendereden hâlâ çıkabilmiş değil.

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