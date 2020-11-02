Büyük Savaş nasıl başladı, nasıl bitti?

GÜNÜN TARİHİ: 2 Kasım 1914-18

Birinci Dünya Harbi’nin Osmanlı’ya bakan yönü itibariyle, 2 Kasım günleri adeta birer dönüm noktası teşkil ediyor.

Bunun sebebi şudur: Aylar önce Avrupa’da başlamış olan I. Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti’nin dışında cereyan ediyordu. İlk başlarda, savaşın Osmanlı ile doğrudan hiçbir alâkası görünmüyordu. Fakat, ne yapıp ettiler ve sonunda koca Osmanlı Devleti’ni gitgide alevlenen savaşın tam ortasına soktular. Üstelik, en büyük insan ve toprak kaybına uğrayacak şekilde…

İşte, 2 Kasım tarihi bu noktada dikkat çekiyor. Çünkü, iktidardaki İttihat-Terakki Cemiyeti içine girmiş olan Osmanlı ve İslâm düşmanı olan masonlar, zındıklar ve özellikle Sabetaycı dönmeler, emr-i vâkilerle Osmanlı ile Rusya’yı karşı karşıya getirdiler. Rusya, 2 Kasım 1914’te Osmanlı’ya resmen savaş ilân etti.

Ne gariptir ki, tam dört sene sonra, “savaş suçlusu” olarak görülen aynı İttihat-Terakki grubunun ileri gelenleri, gece vakti gizlice İstanbul’u terk ederek hudut haricine kaçtılar.

Bununla beraber, milletin mukadderatıyla oynayan aynı bozuk İttihatçı kesimin kendini gizleyen, kamufle eden en fenâ adamları, yine içeride kaldı ve dönüp bu kez milletin diniyle, maneviyatıyla, mukaddesatıyla gayet münafıkane bir şekilde savaşmaya devam ettiler.

Bu ön bilgilerin ardından, şimdi de gelişmelerin kısaca bir seyrine bakalım.

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Rusya, 2 Kasım 1914’te ilân-ı harb ettiği Osmanlı’ya, öncelikle Kafkas Cephesi’nden yüklendi.

Aslında, başta da vurguladığımız gibi, Rusya ile körkütük şekilde savaşa tutuşmanın baş sorumlusu bozuk ve basiretsiz İttihatçılar’dır.

İttihatçılar’ın o basiretsiz ve başıbozuk kısmı, Osmanlı’ya saldırmak için, esasen çoktandır bahane arayan Rusya’nın Sivastopol Limanı’nı topa tutunca, haliyle savaş ilânı kaçınılmaz oldu.

Ermeni çetecilerin de rehberlik etmesiyle ilerleyen Rus orduları Doğu Anadolu’nun bazı vilâyetlerini çok kanlı süren muharebeler neticesi, işgal ve istilâ etti.

Daha da vahimi, Mayıs 1915’te Van gibi fevkalâde stratejik bir vilâyetin idare ve tasarrufunu (mutasarrıf) Ermenilere verdi. Ki, Tehcir Kànunu da bu sebeple ve bu esnada çıkartıldı.

Rusya, nihayet 1916 yılı başlarında Bitlis’i de işgal ettikten sonra, bazı iç karışıklıklar (Bolşevizm) sebebiyle, adım adım geriye doğru çekilmeye başladı.

Ruslarla beraber, Ermeniler de geri çekildi. Mecburiyet altında çekilirlerken, yerleşim bölgelerini maalesef yakıp yıkmaktan geri durmadılar.

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Birinci Dünya Savaşı, tam dört sene devam etti; bu da dört milyon insanımız ile çok büyük toprak kayıplarına sebebiyet verdi.

Gariptir ki, “savaş suçlusu” olarak görülen İttihatçıların ileri gelenleri, yine bir 2 Kasım (1918) günü ülkeyi terk edip gittiler.

Gece karanlığında bir Alman denizaltısı ile kaçan İttihatçıların lider kadrosu, gittikleri ülkelerde de uzun süre yaşayamadı.

Talat Paşa Berlin’de, Cemal Paşa Tiflis’te, Said Halim Paşa Roma’da Ermeni teröristlerin kurşunlarına hedef olurken, Enver Paşa ise, Buhara taraflarında savaşa tutuştuğu Rusların gülleleriyle şehit düştü.

Bu arada, Enver Paşa ile Said Halim Paşayı diğerlerinden ayrı tutmakta fayda var. Zira, bu iki şahsiyet, bütün samimiyet ve ciddiyetiyle Osmanlı ve İslâm âleminin hayrını, iyiliğini, bekasını düşünerek mücadele ettiler.

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Dünya Harbi’nde Osmanlı ile harbeden Rusya, İstiklâl Harbi’nde ise, cephe değiştirdi ve Türkiye’ye büyük destek verdi.

Ezcümle, 1920’de kurulan Ankara hükümeti ile Sovyet Rusya arasında “Barış ve Dostluk Antlaşması” imzalandı.

Bu çerçevede, bilhassa İngiltere ve Yunanistan’a karşı verilen bağımsızlık mücadelesi için Türkiye’ye silâh yardımı yapılması kararlaştırıldı.

Söz verilen yardımlar, hemen hiç aksatılmadan parti parti Anadolu’ya gönderildi. Bunların teslimatı da Trabzon Limanı’nda yapıldı ve ihtiyaç duyulan yerlere sevk edildi.