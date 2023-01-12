Çağımızda Sahabeye arkadaş olmak

Siyer kitaplarını, Asr-ı Saadet tarihini okur, yahut dinlerken, aklımızla, kalbimizle, ruhumuzla hemen sahabeleri sevmeye, onları takdir etmeye başlıyoruz. Onlar gibi ve onların yerinde olmak istiyoruz.

Tarih filmini geriye çevirmek mümkün olmadığı için, onlarla beraber ve onların yerinde olamıyoruz. Ama, aradan geçen uzun zamana rağmen onlara kardeş veya arkadaş olmak mümkün. Bu da onların yolunu takip etmeyi, onların hizmet ve ahlâk telâkkilerini örnek almayı gerektiriyor. İşte, böylesi bir hayat tarzını esas alıp yaşamaya kısaca “sahabe mesleği” denir ki, bu mesleği her zaman gibi şu zamanda da yaşamak mümkündür.

O halde, bakalım nedir şu “sahabe mesleği” ki, sonradan gelen bütün ümmet buna hürmet edip muhabbet beslemiş…

*

Risale-i Nur Külliyatı’na dahil Emirdağ Lâhikası’ndaki bir mektupta yer alan bir ifade şöyledir: “Risâle–i Nur mesleği, tarîkat değil, hakikattir, Sahabe mesleğinin bir cilvesidir.”

Mâlum, Sahabe ve hatta Tabiin zamanında “şeyhlik” yoktu, tasavvuf ve tarîkat tarzı bir yapılanma da mevcut değildi. Sahabeler, doğrudan doğruya Kur’ân’ın nurundan ve Risâletin güneşinden istifade ile istikametli bir hayatı yaşıyor ve kudsî hizmetini icra ediyordu. Resûlullah’ın (asm) vefatından sonra da, onlar yine “veraset–i Ahmediye” yolunda yürümeye devam ettiler.

Evet, “Cadde–i kübrâ, velâyet–i kübrâ olan ehl–i veraset–i Nübüvvet olan Sahabe ve Selef–i Sâlihînin caddesidir.” (Mektubat: 434)

Kezâ “Sahabelerin velâyeti, velâyet–i kübrâ denilen, veraset–i Nübüvvetten gelen, berzah tarîkine uğramayarak, doğrudan doğruya zâhirden hakikate geçip akrebiyet–i İlâhiyenin inkişâfına bakan bir velâyettir ki, o velâyet yolu, gayet kısa olduğu halde gayet yüksektir.” (Age: 54)

İşte, Bediüzzaman Hazretleri, bu zamanda Risâle–i Nur ile o yolu gösteriyor ve talebelerini de aynı “cadde–i kübrâ”da gitmeye teşvik ediyor. Dolayısıyla, Sahabelerin hayatını okumak, öğrenmek ve onların yüksek seciyelerinden istifade ile hayatına istikamet vermek, bilhassa bu zamanda pek büyük ehemmiyet arz ediyor.

Onun için diyoruz ki, sahabelerin hayatını anlatan güvenilir eserler, her mü’minin evinde bulunmalı, her evin kitaplığında demirbaşlar listesinde yer almalı.

*

Sahabelerin erişilmez derecedeki yüksek meziyet ve faziletleri saymakla bitmez.

En küçük bir Sahabeye, en büyük bir velinin dahi yetişemediği hususu düşünüldüğünde, onların nasıl bir mertebeye vasıl olduğunu anlamak bir derece kolaylaşmış olur.

Bediüzzaman Hazretleri, Sahabelerin “sohbet–i Nübüvvetin in’ikasıyla ve incizâbıyla ve iksiriyle..., bir kademde ve bir sohbette, zâhirden hakikate geçebildiklerini” ifade ederken, bilhassa “bast–ı zaman” hakikatini nazara verir.

Bast–ı zaman, kısaca şu mânâları ihtiva eder: Zamanın inbisat etmesi, genişlemesi, bereketlenmesi. Az zamanda, daracık bir vakite çok uzun bir zamanı yaşamış olma hâli.

Evet, “bast–ı zaman” hakikati ile zaman gibi mekân da genişliyor. Hatta bazen madde ışık hızını aşacak bir dereceye kadar çıkabiliyor. Meselâ, Ashab–ı Kehf, Leyle–i Kadir ve Miraç hakikatinde olduğu gibi...

Sahabelerin bir kısmı, Resûl–i Ekrem’i (asm) ancak bir gün görebilmiş. O bir gün içinde de, bir kısmı ancak beş dakika, yahut otuz dakika kadar sohbet–i Nübüvet’te bulunabilmiş. İşte, “bast–ı zaman” sırrına mazhar olan böyle bir Sahabi, o beş dakikalık zamana adeta elli beş yıllık bir ilmi, irfanı, ahlâk ve terbiye dersini almış/sığdırmış gibi gayet yüksek bir insanî kemâlât kazanarak hayatına çeki düzen vermiş ve makbul hizmetlerde bulunmuştur.

Son söz: “Sohbet–i Nebeviye öyle bir iksirdir ki, bir dakikada ona mazhar bir zât, senelerle seyr ü sülûka mukabil hakikatin envarına mazhar olur. Çünkü, sohbette insibağ ve inikâs vardır. ...İşte şu sırdandır ki, en büyük velîler Sahabe derecesine çıkamıyorlar.” (Sözler: 451)