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26 EYLÜL 2023 SALI - YIL: 54

Çamurlaşan siyaset

M. Latif SALİHOĞLU
26 Eylül 2023, Salı
Siyaset âleminde, şimdiye kadar pek görülmedik bir bulanıklık yaşanıyor.

Temiz-berrak su, âdeta görünmez oldu. Uzun müddet devam eden bulanıklık, gitgide bir bataklığa dönüştü. İktidar nîmetinden istifade eden egoistler, o bataklık içinde düşe-kalka gidiyor. Çamurlu ellerini misk û amber gibi yüzlerine-gözlerine sürüyorlar. Sonra da ekrân ve mikrofonlara çıkıp âdeta bir yalan makinası gibi konuşmaya başlıyorlar: Bakın, biz böyle ne kadar iyiyiz, güzeliz, mutluyuz. Milletimiz de mutlu ve huzurlu. Çünkü, ortalık güllük-gülistanlık. Bu tabloyu kıskanan yabancılar, kışkırtıcı rol oynuyorlar. İçerde huzursuzluk çıkaranlar, dış güçlerin maşalarıdır. Burayı beğenmeyen, çeksin-gitsin başka yerlere. Vesaire…

Tabiî, bugün bu tür sözleri sarf edenlerin, devrân dönüp iktidar nîmetini kaybettiklerinde, tam tersine dönüp yarın neler söyleyeceklerini de az-çok tahmin ediyoruz. Zira, bunların çoğu bile bile ve göz göre göre yalan söylüyor. Yalan söylemek, bugün için işine geliyor. Menfaati orada. Dolayısıyla, yarın yine hasis menfaatinin peşinden gidecek ve ona göre yine yalandan bir pozisyon alacak.

*

Burada isim vermeden çizdiğimiz şablonun içine giren çok sayıda gazeteci müsveddeleri ile yazar-çizer taslakları var. 

Kezâ, aklını kiraya vermiş, fikrini işporta tezgâhında satmış düzinelerle cambazlar ve çenebazlar var. Hemen her platformda çıkıp vır vır vır konuşup duruyorlar.

En acısı da, dindar gruplardan ve diyanet camiasından pek çok kimsenin, üst makamlara yaranmacı bir edâ ile konuşması, efendilerinin hoşuna gitmeyecek hususlarda ise, tekellüflü tevillere saparak üç maymunu oynama cihetine gitmesidir.

İşte, siyasetin ne derece çamurlaştığı, tam da bu noktada görülüyor. Zira, alt ve üst katmandaki taraflar ve yetkili konumdaki siyasetçiler, birbirlerinin açık yalanına, sahte beyanına, çakma fikrine, kısır yorumuna bilerek ve severek itibar gösteriyor. “Bu işler, artık böyle oluyor, dönüyor, bitiyor” diyor.

Demek ki, bu çağın dehşetli vaziyetlerinden biri de budur: Bataklık içinde düşe-kalka gitmek ve o pis çamuru misk û amber gibi yüzüne-gözüne bulaştırmak.

Bu vehametin en acı ve en dehşet verici vaziyeti ise, yapılan bütün bu melânetlerin, sanki dinde de yeri varmış gibi göstermeye çalışmaktır. Dahası, sanki “dinin nuru” ile “siyasetin topuzu” aynı elde olabiliyormuş, aynı yerde durabiliyormuş gibi her tarafta lanse etmeye yeltenmektir.

*

Siyaset âleminin çamurlaşması, yahut pis-mülevves bir bataklığa dönüşmesi, sadece günümüze mahsus değil elbette. Benzer örnekleri geçmişte de vuku bulmuş. Meselâ, 1930’lar Türkiye’sinde olduğu gibi.

O tarihlerde Barla’da sürgün hayatı yaşayan Bediüzzaman Hazretleri, dönemin siyaset âlemine dair çok çarpısı tasvirlerde bulunuyor. İşte, o tesbit ve tasvirlerden bazı cümleler:

Hayat-ı beşeriye bir yolculuktur. Şu zamanda, Kurân’ın nuruyla gördüm ki, o yol bir bataklığa girdi. Mülevves ve ufûnetli bir çamur içinde, kafile-i beşer düşe kalka gidiyor. Bir kısmı selâmetli bir yolda gider. Bir kısmı mümkün olduğu kadar çamurdan-bataklıktan kurtulmak için bazı vasıtaları bulmuş. Bir kısm-ı ekseri, o ufûnetli, pis, çamurlu bataklık içinde, karanlıkta gidiyor.

Yüzde yirmisi, sarhoşluk sebebiyle, o pis çamuru misk ü amber zannederek yüzüne gözüne bulaştırıyor; düşerek, kalkarak gider, tâ boğulur. Yüzde sekseni ise, bataklığı anlar, ufûnetli, pis olduğunu hisseder; fakat mütehayyirdirler, selâmetli yolu göremiyorlar.

İşte bunlara karşı iki çare var: Birisi, topuzla o sarhoş yirmisini ayıltmaktır. İkincisi, bir nur göstermekle mütehayyirlere selâmet yolunu irâe etmektir. 

(...) Elhamdülillâh, siyasetten tecerrüd sebebiyle, Kurân’ın elmas gibi hakikatlerini propaganda-i siyaset ittihamı altında cam parçalarının kıymetine indirmedim. 

(Mektubat, 13. Mektub)

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