Cenazeye saygısız jakobenler

TARİHİN YORUMU 1 Ocak 1962

Kemalizmin kol gezdiği ve yeniden hortlatıldığı bazı dönemler var: 1923-1950 arasındaki tek parti yılları, ara rejim yılları ve darbe sonrası dönemler gibi...

İnsan temel hak ve hürriyetlerinin ayaklar altına alındığı bu dönemlerin her biri için, hiç abartısız kitap hacminde çarpıklıklar, düzenbazlıklar, rezillikler sıralanabilir.

İşte, o rezilliklerden biri de, kendilerine muhalif olarak gördükleri mühim şahsiyetlerin hayatına müdahale ettikleri gibi, onların cenazelerine dahi tahammül edememişlerdir. Bu hususta birkaç misâl vermek gerekirse, kronolojik olarak şöyle bir sıralama yapmak mümkün:

* 1925’de Diyarbakır’da bir şubesi kurulan İstiklâl Mahkemesi’nin kararıyla idam edilen Şeyh Said ve 46 kader arkadaşının cenazesi ailelerine verilmediği gibi, orada açılan bir çukura topluca gömülerek üzerleri kapatıldı. Mezar yerleri hâlâ meçhûl.

* 27 Aralık 1936’da vefat eden Mehmed Âkif Ersoy’un cenazesi için resmî tören yapılmadığı gibi, cenazesine katılan üniversite gençlerine müdahale edildi, bir kısmı gözaltına alınarak keyfice cezalandırıldı.

* 1937’de Elazığ’da zulmen idam edilen Seyyid Rıza, oğlu Hüseyin ve bazı kader arkadaşlarının da mezarı meçhûlde.

* 1960’ta Urfa’da vefat eden Bediüzzaman Said Nursî’nin Halilürrahmandaki kabri 27 Mayıs Darbecileri tarafından parçalanarak, naaşı bir meçhûle götürüldü.

* 30 Mayıs 1960’ta yine darbeciler tarafından işkence ile katledildikten sonra, sırf iz bırakmamak için Ankara Harp Okulu’nun yüksek penceresinden aşağıya atılarak “intihar süsü” verilen DP’li İçişleri Bakanı Namık Gedik’in cesedi ailesine gösterilmediği gibi, mezar yeri dahi belli değil.

* Ve, Günün Tarihi itibariyle, merhum Tevfik İleri... 1961’in son günü vefat eden DP’nin Millî Eğitim Bakanı İleri için 1 Ocak günü Ankara’da cenaze merasimi yapıldı.

Ne var ki, aynen Mehmet Âkif’in cenazesinde olduğu gibi, bu merasim de olaylı geçti. Zira, darbecilerin emri altındaki güvenlik birimleri tarafından cenazeye katılan vatandaşlara müdahale edildi.

İşte, jakoben Kemalistler böyledir: Yerine göre darbeyi meşrû görür; yerine göre kıyafete karışır ve meselâ kişiye göre cenazeye dahi müdahale ederek, gayr-ı müslimin bile saygı gösterdiği bir insanî vecibeye karşı nasıl da saygısız olduğunu ibretle gözler önüne serer.

Bu vesile ile, Ankara’daki bir hastanede vefat eden ve 2 Ocak 1962’de cenazesi kaldırılan merhum Tevfik İleri’nin kısa da olsa biyografisini takdim etmek istiyoruz.

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Hafız Celâl Efendi ile Fatma Hanımın evlâdı olan Tevfik İleri, 1911 yılında Rize’nin Hemşin kasabasında doğdu.

İlk ve orta tahsilini İstanbul’da dedesinin yanında yaptı. Gelenbevi Ortaokulunu bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi’ne girdi. Talebeliğinin son senesinde Millî Türk Talebe Birliği’nin başkanlığına seçildi. 1933 yılında mezun oldu. Mezuniyetten sonra yurdun muhtelif merkezlerinde hizmet etti. Erzurum (1933-37), Çanakkale (1937-42), Samsun (1942-50)

1950 seçimlerinde Demokrat Parti’den Samsun milletvekili olarak Meclis’e girdi.

DP hükümetlerinde uzun süre bakanlık yaptı. Önce Ulaştırma Bakanlığı, ardından Devlet Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı.

27 Mayıs 1960 yılında yapılan darbenin ardından, diğer arkadaşları gibi İleri de Yassıada’ya sevk edildi. Ağır hakaretlere ve hatta işkencelere mâruz kaldı. Müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Adeta yarı canlı şekilde Kayseri Cezaevine nakledildi. Orada ağır hasta bir şekilde Ankara’daki bir hastaneye sevk edildi. 1961senesinin son günü orada vefat etti. Allah rahmet eylesin.

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Bediüzzaman Hazretleri, onun için de “İslâmiyet’in kahramanı” tâbirini kullandı. İleri’nin Erzurum’da üniversite açtırmasını takdirle karşılayan Üstad Bediüzzaman, onun hakkında ayrıca şu ifadeyi kullanır “Tevfik İleri’nin bu biçare Said’e bedel Risale-i Nur’a himayetkârâne sahip çıkmasını rahmet-i İlâhîden niyaz ediyorum.” (Emirdağ Lâhikası: 403) Aynı eserdeki bir başka mektubunda da “Ankara’ya bu defa geldiğimin mühim bir sebebi, İslâmiyet’e ciddî taraftar Dahiliye Vekili Namık Gedik’i görmek ve İslâmiyet’in kahramanı olan Adnan Beye ve Tevfik İleri gibi mühim zatlara…” diye devam eder.