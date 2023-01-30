Çetelerin üzerine neden gidilmiyor?

Sinan Ateş cinayeti, hiç şüphesiz bir çete işidir. Çeteler, izini kaybettirmek için paralı tetikçileri kullanır.

Bu hadisede kullanılan bazı tetikçiler derdest edildi. Ama, onları kullanan ve asıl cezalandırılması gereken azmettiricilerin üzerine bir türlü gidilmiyor, belki gidilemiyor, hatta belki gidilmek istenmiyor.

Bilemiyoruz. Bildiğimiz bir şey varsa, o da, bu hadisede asıl konuşması gerekenlerin garip suskunluğudur.

Açık ve net bir ifade ile söyleyelim: Çetelerin üzerine gitmeyen, yahut gidemeyen bir iktidar güçlü değildir; daha açık bir ifade ile, var olan gücünü hak, hukuk ve adâletin tecellisi için kullanmıyor. Bu ise, tam bir zaafiyet ve güvensizlik halinin göstergesi sayılır.

Geçelim, meselenin başka boyutlarını görüp izah etmeye…

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Haricî saldırılara karşı teşkilâtlanarak mücadele veren kimselere “fedâi-yi vatan” denir. Ülke içinde muhalif görülenlere karşı teşkilâtlanan gruplara ise çeteci, mafya ve komitacı denir.

Bu tarz çeteciler ile komitacı yapılanmaları, başka memleketlerde de görünmekle beraber, ülkemizde mebzul miktarda mevcut.

Bizdeki komitacılar, daha çok “vatan-millet Sakarya” edebiyatı, yahut hamasetini kendilerine bayrak yaparak muhalif gördükleri kişi ve kurumlara karşı her türlü fenâlığı yapmayı üstün bir görev sayarlar. Hatta, tıpkı İttihatçı komitacılar gibi bu iş için “topluca yemin” dahi ederler. Tahripkâr ruhlu kimseler, bu “Yemin merasimi”nden sonra çeteye dahil olur ve aslî üye sıfatını kazanırlar. Bilhassa İttihat-Terakki Cemiyetinden beri bu iş genellikle öyle yapılıyor.

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Çetecilerin ilk işi “çetele” tutmaktır. Kendilerinden olmayan, kendilerine zıt düşen ve bazen de kendilerine yakın gibi görünen “flaş isimler”in çetelesini tutarlar. Faaliyetlerini de bu çetele üzerinden yürütürler. Toplumda ses getirecek veya reaksiyonlara sebebiyet verecek bir isim listesini tanzim ettikten sonra, sıra “azmettireni meçhûl cinayetler”i irtikap etmeye gelir.

Evet, bunlar cana saldırı ve cinayet dahil gasb, soygun, rüşvet, yolsuzluk, hortumlama, vs... her türlü mel’âneti irtikap etmekten çekinmezler. Zira, kendilerini devletin biricik sahibi ve milletin en mümtaz seçkinleri olarak gördüklerinden, kendileri için herşeyi mübah sayarlar.

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Çete, mafya, yahut örgüt illegal olduğu gibi, faaliyetleri de son derece gizli ve illegaldir. Tahmin edilemeyecek kadar büyük mevkilere, yüksek kademelere dahi nüfuz edebilirler.

İşte, bu karmaşık yapısından dolayıdır ki, çetelerle mücadele etmek, tesir gücünü minimize etmek kolay olmuyor. Buna rağmen, hükümet, devlet ve devletin meşru birimleri, illegal yapıların üzerine gitmeli, onları bertaraf edip sindirmeli, mümkünse kökünü kazıyıp “emniyet-i tâmme”yi sağlamalı. Aksi halde, devlet erkini elinde tutan ya muktedir değil, ya da var olan gücünü-kuvvetini hak ve adâletin tecellisi için kullanmıyor demektir.

Her şeye rağmen, biz yine de şu temenni ile noktayı koyalım: Allah, devletin meşrû kuvvetlerine, âdil mekanizmasına yardım etsin, onlara imkân-fırsat versin ve kolaylık sağlasın.

GÜNÜN TARİHİ Ocak sonu 1934

Bitlisli Zaro Ağa

Aslen Bitlisli olup İstanbul’da ikàmet etmekte olan Zaro Ağa 1934’te vefat etti. Doğum ve ölüm tarihi hakkında farklı kayıtlar bulunan Zaro Ağanın, vefat ettiğinde 160 yaşına merdiven dayadığını söylemek mümkün.

1775 Bitlis Mutki doğumlu olan üç böbrekli Zaro Ağanın mezarı Eyüpsultan Kabristanındadır. Kabristanın girişindeki meşhûrlar listesinde ismi yer almaktadır. Nokta itibariyle söylemek gerekirse, yirmiden fazla Nur Talebelerinin yanyana medfun bulunduğu yolun hemen başında sol tarafta yatmaktadır.

Bir buçuk asırdan fazla ömür süren Zaro Ağanın, yaşadığı tarih itibariyle sadece Türkiye’nin değil, muhtemelen dünyanın en yaşlı adamıdır.