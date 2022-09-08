Çizgilerle Bediüzzaman destanı

Bahtiyar kardeşimiz ressam-çizer Hayreddin Ekmen’in maharetli çizgileriyle, harikulâde bir eser ortaya çıktı.

Bediüzzaman Said Nursi’nin hayatını çizgi-roman tarzında anlatan bu eserin, bilhassa çocuklu evlerde ve kütüphanelerde demirbaş bir kitap olarak bulundurulmasını hararetle tavsiye ediyoruz.

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İki cilt halinde ve yekûn bin sayfayı bulan bu hacimli eser, hakikaten orijinaldir ve sahasında bir ilk sayılır. Şahsen, benzer tarzda yayın hayatına kazandırılmış başka bir eser duymadım, bilmiyorum.

İşte, onun içindir ki, harikulade bir zatın hayatını ve davasını ustaca çizgilerle anlatan bu eserin, şimdiden destanlaştığını görür gibi oluyorum. Üstad Bediüzzaman, hayat ve hizmetiyle ortaya birçok destan koymuştur. Siz de çizgi-romanınızla, bu muhteşem destanı ayrıca destansı bir tarzda meydân-ı istifadeye sunmuş oldunuz.

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Profesyonel çizgilerin yanı sıra, eserin muhtevasında ve kronolojik hayat seyrinde de en iyisi, en doğrusu gözler önüne serilmeye çalışılmış.

Öte yandan, renklendirme, ciltleme, kâğıt ve baskı kalitesinde de hiçbir masraftan kaçınılmamış. Hele ki, şu pahalılık devrinde bunları yapmak, yapabilmek, hiç kolay bir iş olmasa gerek.

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Hayreddin Ekmen’in titiz ve gayretli çalışmasının bir eseri olarak yine çizgi-roman tarzında yıllar önce yayın hayatına kazandırılmış olan “Peygamberimizin Hayatı” da çokça istifadeye medar olduğunu yakînen biliyoruz.

Düşünce ve kanaatim odur ki, sahasında çığır açan bu yeni eser de hem çokça istifadeye medar olacak, hem de çok geniş bir kitleye yayılma istidadı gösterecek. Mübalağa olmasın, Üstad Bediüzzaman’ın hayatı ve hizmetiyle ilgili eserlerin girdiği hemen her eve, bilhassa çocuklu hanelere bir mütemmim cüz olan bu orijinal eserin de gireceği yönünde bir besliyorum. Böylesi bir hizmete vesile-vasıta olanlara ne mutlu.

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Başta Hayreddin kardeşimiz olmak üzere, bu eserin neşir hayatına kazandırılmasında ve müştak ellere ulaştırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz. Rabbim emeklerini zayi etmesin ve onlardan ebeden razı olsun.

Eserin yıllar süren muhteva kısmının çorbasında, acizane bizim de bir miktar tuzumuz oldu. Bir tahdis-i şükür kabilinden, Hayreddin kardeşimizin bu hususla alâkalı kendi ifadelerini takdim ediyorum:

“…Bazı zorlukları yaşadım tabiî. Kaynakların biraz dağınıklığı ve aralarındaki bazı farklılıklar beni çok meşgul etti. Üstad’a ait olmayan bazı yanlış bilgiler Cemal Kutay’ın tesiriyle maalesef bazı kaynaklarda yer bulmuş. Bu yanlış bilgileri ayıklayıp doğrusunu bulmak beni çok zorluyordu. Fakat, bu konuda da Allah râzı olsun, Latif Salihoğlu Ağabeyin çok yardımını gördüm. Yazıişlerinde çalışma masalarımız yan yana idi. Her tereddüde düştüğüm meselede ona sordum. O da Risâle-i Nur ve Üstad’ın hayatına dair derin vukufiyetiyle bana rehber oldu. Sorularımı cevapladı, birçok yanlışı fark etmeme vesile oldu. Âdeta başucu kaynağım oldu.”

(Yeni Asya, 2 Eylül 2022)

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Allah sizden de razı olsun Hayreddin kardeşim. Ellerin dert görmesin. Bu çalışmanın son olmamasını, bundan sonra da orijinal başka çizgi-romanlara imza atmanızı cân û gönülden temenni ediyorum. Tebrik ve dua ile…

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NOT:

Hem seyahat sebebiyle, hem de kafayı biraz dinlendirmek için yazılara kısa bir süre ara veriyoruz. İki hafta kadar sonra tekrar buluşmak ümit ve duasıyla. MLS