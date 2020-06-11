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11 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Çocuklar ve ebeveyn ilişkisi

M. Latif SALİHOĞLU
11 Haziran 2020, Perşembe
Hayırsız evlât haberine rastlamadığımız gün, neredeyse yok gibi.

Çoğu kez “hayırsız” tabiri hafif kalır. Bazen olur ki, canavar bir hayvanın yapamadığı vahşeti, evlât diye bilinen kimseler yapar; büyüklerine karşı.

Sayıları az da olsa, bu durum neslin ne kadar bozulduğunu gösterir.

*

Şüphesiz, suçun tamamını yeni nesle yüklemek doğru değil. Evlât, mâsum olarak dünyaya gelir. Aile ortamında büyür. Okuldan, mahalleden, sokaktan, iletişim vasıtalarından etkilenir; müsbet veya menfi surette…

Dolayısıyla, sergilenen vahşet ve işlenen cinayetler üzerinde değerlendirme yaparken, bütün bu iç ve dış şartları, faktörleri nazar-ı itibara almak icap ediyor. Aksi halde, sağlıklı bir değerlendirme yapılamayacağı gibi, sağlıklı bir çare ve çıkış yolu da bulunamaz.

*

Bu hatırlatmalardan sonra, yeni nesli tanımaya, özellikle nasıl bir ruh hâli içinde bulunduğunu anlamaya çalışalım.

Başta da ifade ettiğimiz gibi, ne yazık ki, yeni neslin bir kısmı vahşî canavarları dahi geride bırakan bir ruh haleti içinde yetişip büyüyor. Öyle bir an geliyor ki, gözü vurup kırmaktan, yakıp yıkmaktan başka hiçbir şey görmüyor, göremiyor.

Adeta serseri mayın gibi hareket ediyor. Adeta, zincirini koparmış bir muzır mahlûk gibi etrafa saldırmaya, herkese ve her şeye zarar vermeye başlıyor.

*

Canavar hayvanlar, Cenâb-ı Hak tarafından fıtrî bir şekilde dizginlenmiş. Mecbur kalmadıkça, yahut canını tehlikede görmedikçe insanlara saldırmazlar. Hatta, kendi hem cinslerine, meselâ yavrularına, kardeşlerine, yahut anne–babalarına saldırmazlar; aynı koloni içinde bulunanlar, zaman zaman hırlaşsalar bile, birbirini yine de boğazlamazlar.

Fakat, insan evlâdı öyle değil. Dizgini serbest bırakılmış. Alabildiğine azgınlaşabilir, canavarlaşabilir; en vahşî hayvanın dahi yapa- madığı fenâlığı çekinmeden yapabilir.

İşte, bundan dolayıdır ki, gözünü karartan bir evlât, çıkıp anne–baba katili olabiliyor. Bu evlât bazen de kız çocuğu oluyor ki, gelinen noktanın vahâmet derecesini daha çarpıcı bir surette gösteriyor.

*

Ne yazık ki, buraya kadar anlattıklarımızın tam tersi durumlar da yaşanıyor, toplum içinde. Anne, yahut baba da zaman zaman “evlât katili” olabiliyor.

Esasen, bu bir dehşet tablosudur. Üstelik, hemen her gün medya vasıtasıyla halkın önünde sergileniyor.

Bu tabloya bakıp bakıp eyvâhlar eden çok. Ancak, bu hale nasıl gelindiğini ve bu vahametin önüne nasıl geçileceğini doğru dürüst bilen yok. Bu da, ikinci bir vahâmet tablosu ki, tam bir cinnet hali...

*

Sahi, fertler ve toplum, bu hale nasıl geldi? Aile bağları nasıl olup da bu derece dumura uğradı? İnsanı hayvandan ayıran ve içindeki fenâlık hissini iyiliğe dönüştüren, kötülük yapmaktan men’ eden mânevî faktörlere ne oldu da, böyle akıl almaz birtakım cinayetler işleniyor? Nasıl olur da, görenleri dehşete düşüren dizi dizi vahşet tabloları, vahâmet halleri sergileniyor?

Olaylara dair açıklamalar, çoğu cinayetin basit sebeplere, hatta “fındık kabuğunu doldurmayan” gerekçelere dayandırılarak yapıldığı söyleniyor ki, bu, inandırıcılıktan ve yaşananların mahiyetini aydınlatmaktan pek uzaktır.

Acı gerçek şu ki, bu türden dehşetli hadiselerin gerisinde ve arka plânında son derece ciddî ve önemli sebepler mutlaka vardır. Öncelikle, bunların doğru şekilde tesbit edilmesi gerekiyor.

*

Öte yandan denilebilir ki, aralarındaki sebep-bahane-gerekçe ne olursa olsun, evlât ebeveynin ve ebeveyn evlâdının canına okuyacak, kanına girecek kadar vahşileşmemeli. Yek diğerini vurup öldürmeye eli gitmemeli. Akıllarında, vicdanlarında, yüreklerinin bir yerinde onları engelleyici kuvvetli duygular, düşünceler olmalı.

Tabiî, bu duygu ve düşünceleri besleyen mânevî telkin ve terbiyenin gereği yapılıyorsa; bu terbiye, yerinde, zamanında ve dozajında yeni nesillere verilebiliyorsa...

İşte, meselenin can alıcı noktası burasıdır: Yerinde, zamanında ve dozajında verilecek bir mânevî telkin ve terbiye...

Aksi halde, nerede ne olacağını, kimin başına nelere geleceğini kestirmek mümkün değil. Zaten, sergilenen onca vahşet tablosu, başka kılavuza ihtiyaç bırakmayacak kadar açık ve çarpıcı değil mi?

Bilvesile, konuya ciddiyetle eğilecekler için, önemle iki kitap tavsiyemiz olacak: Gençlik Rehberi ve Hanımlar Rehberi.

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