“Çok partili sistem” sözü tutuldu mu?

GÜNÜN TARİHİ: 11 Aralık 1923

ABD’de çıkan meşhûr TİME dergisinin 24 Mart 1923’teki sayısında, Mustafa Kemal kapak konusu yapılmıştı. Aynı yılın 11 Aralık günkü TİMES gazetesinde ise, bu kez Mustafa Kemal ile özel olarak yapılmış uzunca bir röportaj yayınlandı.

TİMES gazetesinin bu röportajda öne çıkardığı ve M. Kemal’in dilinden bilhassa nazara verdiği mesaj şu oldu: “Millî hâkimiyet esasına dayanan ve bilhassa Cumhuriyet idaresine malik bulunan memleketlerde siyasî partilerin mevcudiyeti tabiîdir. Türkiye Cumhuriyetinde de birbirini denetleyen partilerin doğacağına şüphe yoktur.”

Gazetede bu sözlere dikkat çekilmesinin çok önemli sebepleri vardı. Zira, o tarihte Parlamentoda tek parti hakimiyeti bariz şekilde görünüyordu. Yani, çok partili sisteme geçileceğine dair ümit ve beklentiler çok zayıf durumdaydı.

Nitekim, 1 Nisan 1923’te alınan “Meclisi yenileme ve genel seçim kararı” da bütünüyle tek yanlı olarak tatbik edildi. Meselâ, birinci Meclis’te ağırlıklı grubu oluşturan “II. Grup”, genel seçimde adeta bütünüyle tasfiye edilmişti. Öyle ki, genel seçim, “merkezî yoklama” yöntemiyle yapıldı ve M. Kemal-İsmet Paşa ekibine muhalif, hatta Lozan Antlaşması’na karşı oldukları tesbit edilen mebuslardan bir tek isim dahi yeni listeye alınmamasına özen gösterildi.

Bu sebeple denilebilir ki, II. Meclis’i yeniden şekillendirmenin en önemli gerekçesini, Lozan Antlaşması teşkil ediyordu. Lozan’a evet diyenler listeye alındı, açıktan hayır diyenler bütünüyle tasfiye edildi. Buna rağmen, Lozan’da imzalanan antlaşmayı Meclis’te reddedenlerin sayısı 14’ü buldu.

Tabiî, o 14 vekil de unutulmadı ve bu yaptıkları adeta fitil fitil burunlarından getirildi. Meselâ, Karabekir Paşa ve arkadaşlarının kurmuş olduğu Terakkiperver Fırkası’nın kapatılması ve Şeyh Said hadisesinin aynı kişilere fatura edilerek, parti kadrosunun millet nazarında adeta mücrim kimseler olarak ilân edilmeye çalışılması, tek parti zihniyetinin muhalif görüşe ve hareket karşı ne kadar acımasız ve tahammülsüz olduğunu siciline işlemiş oldu.

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Yaşanan gelişmeler açıkça gösterdi ki, Cumhuriyet’in kurulmasından hemen sonra verilmiş olan “çok partili sistem” sözü, ne yazık ki, yeni Türkiye’nin ilk çeyrek yüzyılında bir türlü realize edilemedi. 1946’dan sonra başlayan çok partili yeni süreç ise, daha ziyade Avrupa ülkelerinin, BM’ye kurucu üye olan devletlerin baskı yapması ve bunu “kurucu üyelik şartı”na bağlaması ile gerçekleşmiş oldu. Kurucu üye ülkelerin, demokrasi ile çok partili sistemi ile yönetiliyor olması gerekiyordu.

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Çok partili sistemin Anayasada yeri olmakla beraber, dönemin yöneticileri tarafından bunun tatbik sahasına konulmasına bir türlü imkân-fırsat verilmedi. Türlü bahanelerle, açılan partiler kısa süre sonra kapatıldı. 1925’te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, 1930’da da Serbest Cumhuriyet Fırkası, senesini dahi tamamlamaya fırsat verilmeden siyaset sahnesinden silindi. Bu konuda samimî olunsaydı şayet, 1908’de II. Meşrûtiyet döneminden itibaren başlayan çok partili sistem, Cumhuriyet döneminde de hiç kesintiye uğramadan devam ettirilebilirdi. Açıkça anlaşılıyor ki, demokrasi istenmedi; dahası, din ve ifade hürriyeti de bu sebeple kısıtlanmaya, hatta zaman zaman yok edilmeye çalışıldı.

Tek sesli ve tek partili sistemin, tarihin bir ayıbı olarak kalması temennisiyle...