Daha fazla germenin faydası yok

Nasıl “Derman haddi geçtiğinde dert getiriyor” ise, gerilim de haddi geçerse zıddına inkılâp eder ve bir müddet sonra sahibine zarar vermeye başlar.

Seçim günü (14 Mayıs) yaklaştıkça, görüyoruz ki gerilim de artıyor.

Gerginliğin normal seyrinde bir artış hızı-ivmesi olduğu gibi, bir de kasten ve plânlayarak gerginliği tırmandıranlar var.

İşte, şu kasdî tırmandırma politikasının bir noktaya kadar getirisi olabilir. Ama, limiti dolup dozu aşıldığında, bu kez döner sahibini ablukaya almaya başlar.

1987’de “siyasî yasaklar” ile ilgili yapılan referandum, bu realitenin çarpıcı bir göstergesidir: İşte, 12 Eylül Darbesinin Cuntası, dahası Darbecibaşı CB Evren Paşa, dahası tek başına iktidarda olan Özal ve partisinin yanı sıra daha birçok iç ve dış odak bütün kuvvetiyle “siyasî yasakların devamından yana” tavır koyup bilhassa “yasaklı Demirel”e yüklenip ona her türlü hakareti yağdırdıkları halde, sandıktan yine de hürriyet, adâlet, serbestiyet çıktı ve sonunda yine demokrasi kazandı.

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Genel seçimlere çok az bir süre kaldı. Siyasî partiler ve adaylar, hummalı bir hareket ve faaliyet hali içindeler. Bu elektrikli durum, ister istemez seçmen kitleye de sirayet edip fazlasıyla etkiliyor.

Bu vesileyle, yurt genelindeki, bilhassa Doğu-Güneydoğu Bölgelerindeki gözlem ve tesbitlerimize istinaden, bazı hatırlatmalarda bulunma ihtiyacını hissediyoruz. Şöyle ki:

* 14 Mayıs seçimleri süreci, fazlasıyla gergin, çekişmeli, didişmeli, sataşmalı bir vaziyete büründüğünü görüyoruz. Bu, seçmen kitlesini, demokrasi tarihimizde belki de hiç olmadığı, hiç yaşanmadığı kadar yüksek dozda gerilimli bir seçim atmosferine doğru sürükleme istidadını gösteriyor.

* İktidar cephesi açısından, bu seçim âdeta bir “var olma-yok olma” milâdına, yani âdeta bir “ölüm-kalım savaşı”na dönüştürülmüş durumda.

* Partiler için seçim barajı bir miktar (10’dan 7’ye) düşürülmüş olmasına rağmen, yeni sistemli CB için baraj yüzde 50+1’dir. Bu durum, CB adayları ve ittifaklar arasındaki çekişmenin daha da şiddetlenmesine yol açtı.

* Kazanmak veya kaybetmek meselesi bir “ölüm-kalım” savaşına çevrildiği durumlarda, entrikalar, sûikastlar ve sair gayr-ı meşrû ilişkiler ağı da kaçınılmaz olarak devreye girmiş oluyor. Şimdiye kadar işlenen cinayetler ve parti merkezlerine yönelik silâhlı saldırılar, bu potansiyel tehlikenin birer işareti, maalesef.

* İşte, böylesine ciddiyet arz eden 14 Mayıs seçimleri, partiler ve politikacılar gibi yer yer seçmenleri de karşı karşıya getiriyor. Temenni edelim ki, bu karşı karşıya gelme hali, insanlarımızı birbirini kırıp dökme raddesine götürmesin.

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Bir başka gözlem ve tesbitimiz de şudur ki: Taraflar, bilhassa siyasî iktidar tarafı, farklı fikir ve tercihlere saygı duymadığını gibi, buna karşı tahammül de göstermiyor. Vatandaşın düşünce ve tercihi farklı ise, hemen eline bir mühür alıp “Sen hainsin! Yerli ve millî değilsin. Türkiye’nin düşmanlarıyla aynı saftasın! Terör örgütleriyle birsin-berabersin...” şeklinde, tak tak tak damgayı basıveriyor.

Oysa, bu halin ne demokrasi ile, ne de insan temel hak ve hürriyetleriyle bir alâkası var. Hatta, insanlık dışı gibi bir şey…

Yani, farklı tercihlere saygı duyulmayacaksa, farklı partileri tercih etmek “vatan hainliği, terör yandaşlığı” ise eğer, bu takdirde seçime ve seçmene ne gerek var? Veyahut, sandık başına gitmenin ne lüzûmu var?

Dahası, bile bile ve göz göre göre teröre, düşmana, hainlere fırsat vermek de bir hainlik, vatana-millete bir tür düşmanlık sayılmaz mı?

Yahû, bu ne yaman çelişki böyle…

Sonuç itibariyle, herkesin aklını başına devşirip şunları düşünmesi ve gereğine riayet etmesi gerektiğine inanıyoruz: Lütfen, herkes birbirinin fikrine saygı göstersin. Aynı şekilde, siyasî parti tercihine de, seçimlerde oy tercihine de saygı duyup tahammül göstersin. Esasen, başka türlü hareketle demokrasideki rüştümüzü de ispat etmiş sayılmayız.