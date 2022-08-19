"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 AĞUSTOS 2022 CUMA - YIL: 53

Damgalama bağnazlığı

M. Latif SALİHOĞLU
19 Ağustos 2022, Cuma
Geniş siyaset âleminde bağnazca yapılan dışlayıcı, kutuplaştırıcı, ötekileştirici söz ve davranışlar, toplumun farklı tabakalarına da âdeta bir virüs salgını gibi yayılmaya başladı, ne yazık ki…

Farklı düşüncelere sahip olan insanlarımız, medenice konuşarak, hoş sohbet ederek birbirini anlamaya ve bazı ortak paydalarda buluşmaya çalışmak yerine, daha çok siyasî ve ideolojik tarafgirliğin etkisiyle, işin kolayına kaçarak birbirini damgalama cihetine gidiyorlar.

Biri diğerine “Sen İslâmcı-şeriatçısın” damgasını vururken, diğeri de berikine “Sen laikçisin, laikperestsin” yaftasını yapıştırıveriyor. Ondan sonra görüşme bitiyor, konuşmalar kesiliyor, sohbet ortamı sabote edilmiş oluyor.

Buna benzer daha başka damgalama, yaftalama türleri de var. Ama, biz şimdilik o detaylara girmeden konuya dair görüşümüzü ortaya koymaya çalışalım.

*

Evet, kendini laik veya laiklik yanlısı olarak vehmeden kimi görgüsüz, patavatsız şahıslar, dindar, mütedeyyin gördükleri hemen herkese, “İslâmcı” damgasını vurma kolaycılığına sapıveriyor.

İyi de, o kişinin buna rızası var mıdır, yok mudur; kendisine “İslâmcı” damgasının vurulmasından hoşlanıyor mu, hoşlanmıyor mu, hiç biri bu tür nezaketsiz heriflerin umurunda değil.

Kendilerini “laik” diye vehmediyorlar; ancak, siz aynı dilden konuşup onlara “laikçi” dediğiniz zaman, onlar da kızıp küplere biniyor.

Sormak lâzım: Hayrola, niçin böyle kızıp köpürüyorsun, sayın vatandaş? Madem ki, sen “laikçi” tabirinden hoşlanmıyorsun, o halde başkasına neden “dinci” veya “İslâmcı-şeriatçı” yaftasını yapıştırıyorsun? Üstelik, içinde yaşadığımız toplumun kahir ekseriyeti Müslüman. Böylesi mutlak çoğunluğu teşkil eden bir toplum içinde, ayrıca “İslâmcı” olunmaz ki. Yani, yüzde 99’u teşkil eden bir ekseriyet, yüzde 1 civarındaki bir azınlığa karşı şucu-bucu olmaz, olması da gerekmez.

Evet, bu milletin fert veya cemaatleri “dindar” olur, ancak “dinci” olmaz. Tıpkı, “Müslüman” olup, “İslâmcı” olmadığı veya olması gerekmediği gibi...

*

Yakînen şahit oluyoruz ki, zaman zaman bizim için de “İslâmcı yazar” veya “dinci gazete” tabirini kullananlar oluyor. Peşinen ifade edelim ki, bu tür tâbirlerle vasıflandırılmayı veya damgalanmayı kat’î sûrette reddediyoruz.

Bizler, çok şükür Müslümanız ve dinî muhtevalı bir gazete çıkarmaya çalışıyoruz. Ancak, “dinci” veya “İslâmcı” diye damgalanmayı asla kabul etmiyoruz ve bundan hoşlanmıyoruz. Bu sebeple, bizi muhatap alanları daha nezaketli ve saygılı davranmaya dâvet ediyoruz.

Zira, bir kişi veya camiayı, hiç hoşlanmadıkları, hatta rahatsız oldukları birtakım söz ve tâbirlerle yadetmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Hele hele, umumu veyahut ekseriyeti içine alan bir kudsî mânâyı, adeta yamultarak veya rayından saptırarak, üstelik sıklıkla telâffuz etmeye hiç, ama hiç kimsenin hakkı olmasa gerektir.

*

Bilerek veya bilmeyerek “dinci” gibi, “İslâmcı” gibi tabirlerle dindarları ve Müslümanları damgalama nezâketsizliğini sergileyenlere karşı teslim olacak halimiz yok. Onları yaptıkları bu kabalıktan caydırıncaya kadar, evvela “kavl–i leyyin” ile ikaz etmeye, inat ve ısrar ile aynı tavrı sürdürmeleri halinde ise, anladıkları lisan ile itiraz etmeye mecburuz. Tıpkı, dindarlara yönelik “irtica–mürteci” yaftasını doğru bulmayarak buna itiraz ettiğimiz gibi…mak pekala mümkündür.

Okunma Sayısı: 245
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çocuk katiliyle dostluk tazeleniyor

    AKP, iddialarıyla sınandı ve hepsini kaybetti

    Esad’la barış Perinçek’e mi havale?

    Hava sıcaklıkları normallerin üzerinde seyrediyor

    Kriz sosyal hayatı da vurdu

    Almanya’da Panke Deresi kurudu: '35 yılda böyle bir şey görmedim'

    Zelenskiy: Barış görüşmeleri için Rusya'nın çekilmesi gerekiyor

    İsrail’e büyükelçi ataması kararı geri çekilmeli

    İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne iptal

    Lider buluşmaları 6’lı masaya güveni arttırdı

    İsrail zulmünün belgeleri

    Rus ordusunun kayıplarına ilişkin Ukrayna'dan açıklama

    e-Devlet Kapısı'ndan adli sicil silme ve düzeltme başvuruları da yapılabilecek

    Almanya elektrikli sobaya yöneldi

    "Hedefim 5. kez dünya şampiyonu olmak"

    'Aile Diş Hekimliği' uygulaması başladı

    Kabil'deki patlamada 21 kişi öldü, 33 kişi yaralandı

    Yeni Zelanda'da şiddetli yağış ve fırtına alarmı: Yüzlerce kişi evlerini boşaltmak zorunda kaldı

    1356 engelli sürekli işçi alımı noter kurasıyla yapılacak

    Cezayir’deki yangınlarda 26 kişi öldü

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP’nin 21 yılda geldiği yer
    Ahmet BATTAL

    Affa layık cemaate mensup kaymakam
    Osman ZENGİN

    Başörtülü psikolog olmaz mı?
    Ali FERŞADOĞLU

    Toplumu kasten mi fakirliğe sürüklüyorlar?
    Genel

    Çocuk katiliyle dostluk tazeleniyor
    Süleyman KÖSMENE

    İzmit’te dünyanın en güzel işi
    Risale-i Nur'dan

    İslâmiyeti İsrailiyattan kurtarmak lâzım
    M. Latif SALİHOĞLU

    Damgalama bağnazlığı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.