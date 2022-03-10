Darbe heveslisi 9 ve 12 Mart Cuntası

Eli kanlı bir darbe cuntasının eli ile iktidardan uzaklaştırılan Hürriyetçi Demokrat misyon, 1961 yılı sonlarında yapılan seçimlerde yeniden ağırlığını hissettirmeye başladı.

1965’te yapılan genel seçimlerde ise, Demokratlar yeniden toparlandı, güç birliği yaptı ve kapatılan DP’nin yerine kurulan Adalet Partisi tek başına iktidara geldi.

Seçimlere altı parti katılmasına ve bilhassa MP, YTP ile CKMP’nin Demokrat oyları bölme yönündeki canhıraş çabalara rağmen, oyların yüzde 52.8’ini alan Adalet Partisi, Meclis’teki 450 sandalyeden 240’ını kazanarak yeni hükümeti kurma hakkını kazanmış oldu.

Aynı tablo, 4 yıl sonra (1969) yapılan genel seçimlerde de pek değişmedi. Tablonun değişmemesi ve Demokratların iktidarda kalmaya devam etmesi, iç ve dış ifsat komitelerini yeniden rahatsız edip harekete geçirdi.

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Fesat komitesinin gizli çabalarının bir neticesi olarak, 1971’in 9 Mart’ında ordu içinde darbe hazırlığı yapan bir cuntanın varlığı ortaya çıktı. Emir–komuta zinciri dışında gelişen “9 Mart Cuntası”nın deşifre edilmesi, ne yazık ki, tehlikenin bertaraf edilmesine yetmedi.

12 Mart’ta, bu kez emir–komuta hiyerarşisine uydurulmuş bir cunta hareketi ortaya çıktı ve bu cunta, milletin hür iradesiyle iktidara gelmiş olan Adalet Partisi hükümetini hedef alan çok sert bir muhtıra yayınladı.

Kuvvet komutanlarının imzasını taşıyan bu tehdit yüklü muhtıranın sonunda, hükümet açık bir şekilde istifaya dâvet edildi. Şayet hükümet istifa edip gitmezse, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin darbe yaparak yönetime el koyacağı gayet açık bir dille duyurulmuş oldu.

O tarihte Başbakan olan Süleyman Demirel, “parlamentonun açık tutulmasının daha doğru olacağı” inancıyla hareket etti ve Köşk’e hükümetin istifasını sundu.

Böylelikle, Türkiye yeni bir siyasî buhranın, yeni bir hükümet krizinin içine sokulmuş oldu. Ardından sıkıyönetim ilân edildi.

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Ara ve kara rejimin kol gezdiği Türkiye’de, bu tarihten sonra anormal gelişmeler birbirini takip etmeye başladı.

Aynı hengâmede mahkemece kapatılan Millî Nizam Partisinin lideri Erbakan yurt dışına kaçtı. 1973 seçimlerine kadar yurt dışında kalan Erbakan, bu tarihte yapılan genel seçimlerde daha etkili bir rol üstlenmek üzere yeniden Türkiye’ye dâvet edildi.

Hatta, bu dâvetin arka planında AP’ye gidecek oyların bölünmesini isteyen CHP lideri İsmet Paşa’nın bulunduğu ve aracı olarak da iki generalin (Turgut Sunalp ve Muhsin Batur) görevlendirildiği hususu defalarca yazılıp ifade edildiği halde, bunların hiçbiri tekzip edilmedi.

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Demokratlar, 1973 seçimleri esnasında deve dişi gibi adamların partisiyle karşı karşıya kaldı ve tarihinin en çetin mücadelesini vererek oyların yüzde 30’unu zor belâ alabildi.

CHP’nin başında ise, “M. Kemal’in solcusu” İsmet Paşa’nın halefi Bülent Ecevit vardı. Siyaset zemininde çok şiddetli bir “Ecevit rüzgârı” esiyordu. CHP bu seçimde oyların yüzde 33’ünü alarak birinci parti oldu.

Üçüncü sıradaki parti, “M. Kemal’in sağcısı”, rahmetli Menderes’in başını yiyen eski cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın vargücüyle desteklemiş olduğu DemokraTİK Parti, genel oyların yüzde 11,9’unu aldı.

Dördüncü sırada, “M. Kemal’in fedâisi” Fevzi Paşa’nın ilk başkanlığını yaptığı dinci-millici Millet Partisi’nin misyonunu üstlenmiş olan Erbakan liderliğindeki Millî Selâmet Partisi vardı. MSP, oyların yüzde 11.8’ini alarak toplam 48 milletvekilliğini kazanarak Meclis’te “anahtar parti” konumuna yükseldi.

Türkiye, bu tarihten başlamak üzere tâ 1980 darbesine kadar hep azınlık ve koalisyon hükümetleri ile idare edildi.

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Siyasette ihtilâf ve bölünmelerin gitgide şiddetlendiği 1977 seçimleri ise, ortaya çok daha vahim görünen bir tablo çıkardı. En büyük vahâmet, komünist kuvvetin ele geçirmiş olduğu CHP’nin iktidara en yakın parti haline gelmiş olmasıydı. Oyların yüzde 42’sini kazanan ve 450 sandalyeden 213’ünü kazanan bu parti, şayet tek başına iktidara gelecek olursa, komünist kuvveti o partinin kanadı altında bu vatana hakim olabilirdi.

Evet, CHP, 1977’den önce olduğu gibi bu tarihten sonra da, yani ömrünün hiçbir devresinde bu orandaki bir güce sahip olabilmiş değil. Dolayısıyla, tehlike had safhaya çıkmış olmasına rağmen, bilhassa Nur Talebelerinin o seçimde yurt genelinde seferber olarak Adalet Partisi’ne (% 37) destek çıkması ve oyların daha fazla bölünmesine mani olması sebebiyle, o azim tehlike önemli ölçüde bertaraf edilmiş oldu.