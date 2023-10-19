Dehşetin adı: Kendisiyle tersleşmek

Yaşadığımız devrin bir ismi de “Dehşetli âhirzaman”dır. Yani, bütün zamanların en dehşetli olanı…

Hakikaten hayret ve dehşet verici bir zamanda yaşıyoruz. Meselâ:

Dehşetli şahısların geniş kitlelerden güç-kuvvet aldığına ve akıl almaz derecede taraftar bulduğuna şahit oluyoruz.

Fütursuzca âhiretini yakanlara, dinini dünyaya satanlara, imânını makam-mevkiye âlet edenlere, mukaddes değerlerini şân-şöhret için çiğneyenlere şahit olma bahtsızlığını yaşıyoruz.

Dehşet uyandıran bir başka hâl-vaziyet ise, kişinin kendine ters düşmesi; çok kısa bir zaman aralığında kendi kendisiyle çelişmesidir. Meselâ:

Adam, bazen bağıra bağıra diyor ki: Arkadaş, ben her türlü darbeye de darbecilere de karşıyım. Darbe, zulüm, saldırı kimden gelirse gelsin aleyhindeyim… Ben, zalim kim olursa olsun, zulüm kimden gelirse gelsin şiddetle karşı gelirim… Ben bütün kuvvetimle haklının, mağdurun, mazlumun yanındayım… Ben, savaş suçu işleyen, insanlık suçu işleyen herkesin “uluslararası mahkemeler”de yargılanmasından yanayım. Kim olursa olsun, herkesin cezasını çekmesi lâzım…

Evet, çok güzel sözler, fikirler, görüşler... Bunlara karşı gelinmez; karşı gelen, insanlıktan nasibini almamış demektir. Ama, mesele bu kadar basit değil, ne yazık ki.

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İnsanın fiiliyâtı fikriyâtını tasdik etmeli. Söz ve davranışı birbirine ters düşmemeli. Ciddiyet, samimiyet, tutarlılık böyle bir şey. Ama, asıl nazara vermeye çalıştığımız o “dehşetli hâl”, maalesef tam da bu noktada karşımıza çıkıyor.

Adam, sözleriyle “Her türlü darbeye-şiddete karşıyım” diyor. Ama, bir bakıyorsunuz, Türkiye veya âlem-i İslâmdaki kanlı-kinli-zalimâne darbelerin, yahut şiddet hareketlerinin tamamına aynı zaviyeden bakmıyor, aynı tutarlılık ile yaklaşmıyor ve aynı ölçüler ile değerlendirmiyor.

Daha açık bir ifade ile, zulmün işine gelip gelmediğine, zalimin kendisine yakın olup olmadığına bakıyor, gelişmeleri ona göre yorumlayıp değerlendiriyor.

Çarpıcı bir misâl: Bugün itibariyle TC vatandaşlarının hiç abartısız yüzde 90’ı darbeye karşı olduğunu tereddütsüz bir şekilde söyler. Ama, aynı bu ülkenin yüzde 90 vatandaşı 12 Eylül Darbesine alkış tutup 1982’deki referandumda darbe anayasasına “Kabul” yönünde tercih yaptı. Dahası, “Darbe Anayasasına hayır” diyen ve bu yönde fikrini izhâr eden bizim gibi vatandaşların ve yayın organlarının başına gelmeyen kalmadı. Hatta, en dayanılmaz kahır ve sıkıntıyı, bilindik darbecilerden çok darbe şakşakçılarından gördük. Ne anarşistliğimiz kaldı, ne bölücülüğümüz, ne vatan hainliğimiz…

O zamanlar çık öyle yap, sonra hiç özür dileme, hiç helâllik alma ve bugün orada burada kasıla kasıla her türlü darbeye ve darbecilere karşı olduğunu söyle.

Şimdi, bu ucûbe vaziyet sâhiden kendi kendisiyle çelişmek, tersleşmek değil midir? Diğer hususlar da buna kıyas edilsin.

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Çok garip bir başka vaziyet ki, insanlarımızın mühim bir kısmı Filistin ve Kudüs dâvâsında olduğu gibi, İsrail’in sınır tanımaz vahşî tahribâtı ve zalimâne saldırıları karşısında da kendi kendisiyle tersleşmeye başladı. Bunlar, sözde “Zulme ve zalime karşıyım” dediği halde, bugün çıkıp “Arkadaş, bize ne Filistin’den, Kudüs’ten, Gazze’den?” diyebiliyor.

Bu noktayı daha net şekilde görmek isteyen, Kürtçü meşhurlardan Şıvan Perver ile Türkçü meşhurlardan Ümit Özdağ’ın sosyal medya mecrâlarındaki sözlerine lütfen baksınlar. Çok açık bir şekilde her iki ırkçı-milliyetçi kişinin de aynı noktada birleştiklerini göreceklerdir. İkisi de ağız birliği etmişcesine “Filistin bizim dâvâmız değil; Arapların-Yahudilerin dâvâsıdır” diyor. Oysa, hakiki bir Müslüman bunu dememeli, diyememeli. Zira, Müslümanlar için Kudüs de Mekke-Medine gibi “Harem-i Şerif” olup aynı kudsîyete sahiptir.

Yazıyı Hz. Bediüzzaman’nın bir vecizesiyle noktalayalım: “Milliyetçiler, milliyeti mâbud ittihaz ediyor. Hamiyet-i İslâmiye ise, nur-u imandan inîkas edip dalgalanan bir ziyadır.”