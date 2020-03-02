"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Demek ki, muhacir değil, musafir (1)

M. Latif SALİHOĞLU
02 Mart 2020, Pazartesi
Yaklaşık on yıl önce ciddî bir kırılma vak’ası ile belirlenen Suriye politikasında, şimdi yeniden bir kırılma noktasına gelinmiş gibi tuhaf bir görünüm var.

2011 yılı başlarında Suriye’de patlak veren “iç savaş”ın yıkıcı tahribatından, haliyle en çok Türkiye etkilendi. Söz konusu etkileşim, üstelik devlet-millet katmanlarında hemen her yönüyle yaşandı. Hem derinlemesine, hem de genişlemesine yaşanan en büyük etkileşim hali ise, Saadet Asrında Medine’de hayat bulan “Ensar-Muhacir” mânâsının, temelsiz siyasî propagandalara malzeme olarak kullanılmasında görüldü.

Yüksek volümlü o propagandaların liste başında şu tarz  çıkışlar gözlemleniyordu: “Gelin gelin. Gelsinler bize Suriyeli kardeşlerimiz. Gelsinler; çünkü onlar Muhacir, biz ise Ensarız. Ama, Ensar-Muhacir ruhundan anlamayanlar, elbet bizi de anlayamaz.”

8-10 sene sonra, işte tam da bu noktada ciddî bir kırılma hali görünüyor. Zira, hamasetli o eski “Gelin, gelin!” nidâlarının yerini, şimdilerde “Gidin! Ne haliniz varsa görün” zımnî vurgusu almaya başladı. 

Biz ise, bundan tâ yıllar önce (19 Kasım 2015) bu meselede yapılan temel bir yanlışa önemle dikkat çekmiş ve aynen şu “Sığınmacılar muhacir mi, musafir mi?” başlığıyla uzunca bir yazı yazmıştık. 

Aradan yıllar geçti. Şimdilerde yaşanan gelişmelerin bu noktada da bizi doğrulamasına binaen, o yazılarımızın geniş bir özetini burada yeniden dikkat nazarlarına takdim ediyoruz. İnşallah istifadeye medar olur.

* * *

Konumuz, genel ifade ile mülteciler; özelde ise, bilhassa Suriyeli sığınmacıların dinî, içtimaî, medenî ve kültürel statüsü.

Asıl konuyu şöyle bir soru cümlesi ile biraz daha açmaya çalışalım: Mutlak çoğunluğu mâsum olup mazlûmiyet ve perişaniyet içinde yaşayan bu insanlar Müslüman Türkiye’de birer sığınmacı mı, mülteci mi, muhacir mi, misafir mi, ne? 

Ya da SETA’nın (Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı) tâbiri ve tanımlamasıyla, bu mağdurlar kitlesi “Geçici Korunaklı” statüsüne tabi tutulması gereken insanlar topluluğu mudur?

Velhâsıl, hemen herkes, her kurum-kuruluş veya her grup-cemaat, kendine göre onlara bir isim takıyor ve tavrını, onlarla olan münasebetini de ona göre tayin ediyor. Bu durumda, meseleye İslâmî usûl ve esaslar çerçevesinde bakmak lâzım.

* * *

Suriye’deki çatışmalardan kaçarak Türkiye’ye sığınanların yekûnu üç milyonu çoktan aştı. Üstelik, bundan sonrası için de durum meçhûl. Ama, asıl konumuz bu değil. O halde, biz burada şimdilik temeldeki konunun anahtarları hükmünde olan “muhacir” ve “ensar” tabirlerinin İslâmî literatürdeki yerine ve bilhassa Saadet Asrındaki karşılığına bakmaya çalışalım.

Mekke’deki müşriklerin dayanılmaz ambargo ve zalimâne baskılarına daha fazla dayanamayan Resûl-i Ekrem (asm) ve sahâbeler, bütün mal ve servetlerini yerinde bırakarak Medine’ye hicret ettiler.

500 kilometrelik kurak ve sıcak çöl şartlarında yapılan çileli bir yolculuktan sonra Medine’ye varan bu kutlu yolun yolcularına “Muhacirîn” ismi ve ünvanı verildi. Onları şefkat ve muhabbetle karşılayan, iskân eden ve onlarla her şeylerini paylaşan Medine’li Müslümanlara ise “Ensar” denildi.

Kısaca: Muhacir “hicret eden”, Ensar ise muhacire “yardım eden” demektir.

Resûl-i Ekrem, İslâmî takvimin de başlangıcı olan Hicretten beş ay kadar sonra, Ensar ile Muhacirînden 45’er kişi olmak üzere 90 sahabiyi bir araya getirdi. Yapılan bu toplantıda, onları maddî-mânevî her konuda birbiriyle yardımlaşan ve her şeylerini paylaşan “din kardeşi” olarak ilân etti. Öyle ki, bu kardeşler, birbirine “vâris” dahi olabiliyorlardı. Hatta, Ensar ile Muhacirîn arasında yapılan paylaşımların çok daha ileri bazı noktaları vardır ki, bunları günümüz insanlarının havsalası almaz.

Netice itibariyle, Asr-ı Saadette yaşanan bu mâna ve mahiyetteki yardımlaşma ve paylaşmaların nihaî sınırda, yani zirve noktasındaki bazı hususlar o zamana mahsus kılınarak uygulamadan kaldırılmıştır.

Bununla beraber—miras ve nikâh gibi olağan üstü haller müstesna—İslâm kardeşliğine dayalı muhacir ve ensar arasındaki o gönüllü yardımlaşma ruhu asırlar boyu bir yönüyle devam etti.

(Bir sonraki bölüm: Suriyeliler, burada “Muhacirîn” değil, “Musafirîn” sayılır.)

Okunma Sayısı: 244
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İtalya’da ölü sayısı 34'e yükseldi! Kovid-19, Çekya ve Dominik'e de sıçradı

    Yunanistan'dan göçmenlere sert müdahale

    Galatasaray, galibiyet serisini 8 maça çıkardı

    Fenerbahçe'de Ersun Yanal dönemi sona erdi

    BM'den dünyaya Türkiye'ye destek çağrısı

    Rejiminin askeri havaalanını Neyrab kullanılamaz hale getirildi

    Türk Silahlı Kuvvetleri, rejim hedeflerini vuruyor

    'Ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 100 bin 577'ye yükseldi'

    Avrupa Birliği İdlib gündemiyle olağanüstü toplanıyor

    MSB: Rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürüldü

    Bakan Çavuşoğlu'ndan Bahar Kalkanı Harekatı açıklaması

    Hindistan'da neler oluyor?

    İdlib'de başlatılan 'Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin Akar'dan açıklamalar

    Kırım’daki Türk ve Müslüman halka baskı altında

    İran'da ölü sayısı 54'e yükseldi

    Suudi Arabistan'dan gelen hastaya ilişkin açıklama

    Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 90 bine yaklaştı

    Göçmenlerin Avrupa'ya doğru yolculuğu sürüyor

    'Ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 76 bin 358'

    Avustralya’da Kovid-19 sebebiyle ilk ölüm

    En Çok Okunanlar

    Mehmet KARA

    6 yıl sonra gelen itiraf: İpin ucu kaçtı!
    Şükrü BULUT

    Corona virüs kimi tehdid ediyor?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demek ki, muhacir değil, musafir (1)
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Müceddit beklentisi mi?
    Ali FERŞADOĞLU

    Her şeyde krizlerin en ağırını yaşıyorsak
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Millete hizmet böyle mi olur?
    Yeni Asya'dan Size

    Sıra 23 Mart’ta
    Risale-i Nur'dan

    Kadere iman etmeyen nasıl yaşayabilir?
    M. Fahri UTKAN

    Rızıklar içine yerleştirilen madenler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.