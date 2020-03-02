Demek ki, muhacir değil, musafir (1)

Yaklaşık on yıl önce ciddî bir kırılma vak’ası ile belirlenen Suriye politikasında, şimdi yeniden bir kırılma noktasına gelinmiş gibi tuhaf bir görünüm var.

2011 yılı başlarında Suriye’de patlak veren “iç savaş”ın yıkıcı tahribatından, haliyle en çok Türkiye etkilendi. Söz konusu etkileşim, üstelik devlet-millet katmanlarında hemen her yönüyle yaşandı. Hem derinlemesine, hem de genişlemesine yaşanan en büyük etkileşim hali ise, Saadet Asrında Medine’de hayat bulan “Ensar-Muhacir” mânâsının, temelsiz siyasî propagandalara malzeme olarak kullanılmasında görüldü.

Yüksek volümlü o propagandaların liste başında şu tarz çıkışlar gözlemleniyordu: “Gelin gelin. Gelsinler bize Suriyeli kardeşlerimiz. Gelsinler; çünkü onlar Muhacir, biz ise Ensarız. Ama, Ensar-Muhacir ruhundan anlamayanlar, elbet bizi de anlayamaz.”

8-10 sene sonra, işte tam da bu noktada ciddî bir kırılma hali görünüyor. Zira, hamasetli o eski “Gelin, gelin!” nidâlarının yerini, şimdilerde “Gidin! Ne haliniz varsa görün” zımnî vurgusu almaya başladı.

Biz ise, bundan tâ yıllar önce (19 Kasım 2015) bu meselede yapılan temel bir yanlışa önemle dikkat çekmiş ve aynen şu “Sığınmacılar muhacir mi, musafir mi?” başlığıyla uzunca bir yazı yazmıştık.

Aradan yıllar geçti. Şimdilerde yaşanan gelişmelerin bu noktada da bizi doğrulamasına binaen, o yazılarımızın geniş bir özetini burada yeniden dikkat nazarlarına takdim ediyoruz. İnşallah istifadeye medar olur.

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Konumuz, genel ifade ile mülteciler; özelde ise, bilhassa Suriyeli sığınmacıların dinî, içtimaî, medenî ve kültürel statüsü.

Asıl konuyu şöyle bir soru cümlesi ile biraz daha açmaya çalışalım: Mutlak çoğunluğu mâsum olup mazlûmiyet ve perişaniyet içinde yaşayan bu insanlar Müslüman Türkiye’de birer sığınmacı mı, mülteci mi, muhacir mi, misafir mi, ne?

Ya da SETA’nın (Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı) tâbiri ve tanımlamasıyla, bu mağdurlar kitlesi “Geçici Korunaklı” statüsüne tabi tutulması gereken insanlar topluluğu mudur?

Velhâsıl, hemen herkes, her kurum-kuruluş veya her grup-cemaat, kendine göre onlara bir isim takıyor ve tavrını, onlarla olan münasebetini de ona göre tayin ediyor. Bu durumda, meseleye İslâmî usûl ve esaslar çerçevesinde bakmak lâzım.

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Suriye’deki çatışmalardan kaçarak Türkiye’ye sığınanların yekûnu üç milyonu çoktan aştı. Üstelik, bundan sonrası için de durum meçhûl. Ama, asıl konumuz bu değil. O halde, biz burada şimdilik temeldeki konunun anahtarları hükmünde olan “muhacir” ve “ensar” tabirlerinin İslâmî literatürdeki yerine ve bilhassa Saadet Asrındaki karşılığına bakmaya çalışalım.

Mekke’deki müşriklerin dayanılmaz ambargo ve zalimâne baskılarına daha fazla dayanamayan Resûl-i Ekrem (asm) ve sahâbeler, bütün mal ve servetlerini yerinde bırakarak Medine’ye hicret ettiler.

500 kilometrelik kurak ve sıcak çöl şartlarında yapılan çileli bir yolculuktan sonra Medine’ye varan bu kutlu yolun yolcularına “Muhacirîn” ismi ve ünvanı verildi. Onları şefkat ve muhabbetle karşılayan, iskân eden ve onlarla her şeylerini paylaşan Medine’li Müslümanlara ise “Ensar” denildi.

Kısaca: Muhacir “hicret eden”, Ensar ise muhacire “yardım eden” demektir.

Resûl-i Ekrem, İslâmî takvimin de başlangıcı olan Hicretten beş ay kadar sonra, Ensar ile Muhacirînden 45’er kişi olmak üzere 90 sahabiyi bir araya getirdi. Yapılan bu toplantıda, onları maddî-mânevî her konuda birbiriyle yardımlaşan ve her şeylerini paylaşan “din kardeşi” olarak ilân etti. Öyle ki, bu kardeşler, birbirine “vâris” dahi olabiliyorlardı. Hatta, Ensar ile Muhacirîn arasında yapılan paylaşımların çok daha ileri bazı noktaları vardır ki, bunları günümüz insanlarının havsalası almaz.

Netice itibariyle, Asr-ı Saadette yaşanan bu mâna ve mahiyetteki yardımlaşma ve paylaşmaların nihaî sınırda, yani zirve noktasındaki bazı hususlar o zamana mahsus kılınarak uygulamadan kaldırılmıştır.

Bununla beraber—miras ve nikâh gibi olağan üstü haller müstesna—İslâm kardeşliğine dayalı muhacir ve ensar arasındaki o gönüllü yardımlaşma ruhu asırlar boyu bir yönüyle devam etti.

(Bir sonraki bölüm: Suriyeliler, burada “Muhacirîn” değil, “Musafirîn” sayılır.)