"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 MART 2020 SALI - YIL: 51

Demek ki, muhacir değil, musafir (2)

M. Latif SALİHOĞLU
03 Mart 2020, Salı
Sekiz-on yıldır Türkiye'ye akın edip gelen milyonlarca Suriye'li, şayet İslâmî literatürdeki “Muhacir” kimseler olsaydı, öyle çoluk-çocuk perişan bir halde gayr-i müslimlerin kapısına gitmezlerdi; aynı şekilde, kendini “Ensar” görenler de onların gitmesine razı olmazdı.

Muhacirîn-Musafirîn farkı

Tepe noktasındaki idarecilerimiz olmak üzere, 14 asır evvel Medine’de yaşanan durumu misâl göstererek, Suriye’den hicret eden din kardeşlerimize karşı Türkiye’deki Müslümanların aynen “Ensar” gibi davranması gerektiğini hep savuna geldi.

Oysa, tarihen birbirinden uzak bu iki hadise arasında bazı benzerlikler olmakla birlikte, durum hiç de aynı değildir. Kesinlikle değildir ve olamaz. Dolayısıyla, onlara karşı takınılacak tavır, yapılacak muamele de tıpkısının aynısı olamaz ve olmamalı.

Zira, Suriye’li sığınmacılar, muhacirden ziyade mültecidir, sığınmacıdır, dahası misafirdir. Dolayısıyla, geçici mülteci ve misafir muamelesine tabi tutulmaları gerekiyor.

Bir kere “muhacirlik”te daimilik var, süreklilik var; kezâ, geriye dönmemeyi göze almak ve ona göre hayatını tanzim etmek var. Mülteci ve misafirlikte ise, “geçicilik” esastır. Tehlike geçtikten sonra, geriye dönmek icap ediyor. Hesap-kitap ona göre yapılır.

Buna göre, Suriye’deki savaştan kaçıp gelen kardeşlerimiz, burada misafir olup devletin koruması altında hayatlarını idame ettirmeleri gerekiyor. Savaş hali sona erdikten ve ortalık sükûna erdikten sonra, vatanlarına avdet etmeleri icap ediyor. İşte, bu durumda olanlar, İslâm literatüründeki o klâsik “muhacirîn” kategorisine girmiyor.

Bu önemli hususu, Suriye’den gelen sığınmacılara da sorduk. Az buçuk dinî bilgilere sahip olanlardan şu cevabı aldık: “Siz ensar ruhuyla bize yardım ediyorsunuz. Allah razı olsun. Fakat, biz Muhacirîn değil, Musafirîn durumdayız. Çünkü, geçici bir tehlikeden kaçarak geldik ve ilk fırsatta da malımızın-mülkümüzün olduğu yere dönmeyi düşünüyoruz.”

* * *

Müslümanların hem muhacire, hem de misafire karşı bazı mesuliyetleri, mükellefiyetleri var. Ancak, bunları birbirine karıştırmamalı. Aksi takdirde, bir kavram kargaşası yaşanır ve işin içinden çıkılmaz bir hale gelinir.

Evet, Suriye’de yaşanan felâketten kaçarak Türkiye’ye gelen sığınmacıların durumu bir hayli çeşitlilik arz ediyor. Şöyle ki:

* Bir kısmı, muhtelif yerlerde kurulan kamplarda yaşıyor. Bunların çoğu, doğup büyüdüğü topraklara geri dönmek istiyor.

* Bir kısmı, aynen TC vatandaşı gibi, ülkemizin her tarafında dağınık şekilde yaşıyor. Bunların önemli bir kesimi, kendine ya işyeri açmış, ya da bir işe girmiş çalışıyor. Geri kalan kısım ise, onlar da kendi içinde ikiye ayrılıyor: Kimileri sefalet içinde yaşıyor; kimileri de, büyük mal ve servet sahibi olduğu için zengin hayatı yaşamaya devam ediyor.

* Sığınmacıların bir kısmı, gönlü gibi gözü-kulağı da Avrupa ülkelerinde. Bunların ölümü göze alarak denize açılanları gibi, karayoluyla gitmek için fırsat kollayanları da var. 

* Türkiye üzerinden, ya da başka bir güzergâhtan ABD veya Avrupa ülkelerine gidenlerin çoğu, niyet ve arzu itibariyle bir daha Suriye’ye dönmemek üzere gidiyor. Ne var ki, bu devletlerin niyeti ve düşüncesi sığınmacılarla aynı mahiyette değil. Onlar, bir taraftan mülteci alırız-alıyoruz derken, bir taraftan da ülkelerindeki sığınmacıları geri göndermenin yolunu bulmaya çalışıyor.

İşte, böylesine çeşitlilik arz eden sığınmacıların bize bakan yüzünü iyi görmeli, hadiseyi doğru bir tahlile tabi tutmalı; mesuliyet ve mükellefiyetimizi de ona göre tesbit etmeliyiz.

Bu hususta, şimdiye kadar doğru şekilde ve yeterli ölçüde bir izahâtın yapıldığını sanmıyoruz. Meselâ, başlıkta ve bu yazının ilk bölümünde de nazara verdiğimiz gibi: “Bu insanlar muhacir mi, yoksa misafir mi? Yoksa başka bir şey mi?” Hükûmet, ya da Diyanet cenahından, bu ve benzeri suâllerin net bir cevabına şimdiye kadar rastlayabilmiş değiliz. Dahası, şimdiye kadar söylenenler tatmin edici bulunmadığı için, ne gelenler rahata kavuşabildi, ne de bu ülkenin vatandaşları rahata, huzura erdi.

Oysa, kıyas için zikredilen Medine’deki “Ensar-Muhacirîn”in durumu asla böyle değildir. Her iki taraf da bir arada ve tam bir barış, güven, huzur ve sükûn içinde hayatlarını idame ettirdiler. Ayrıca, günümüz şartlarıyla Mekke’den hicret etmeyi zorlayan ve Medine’de yaşanmak mecburiyetinde kalınan şartlar arasında çok büyük farklar var ki, bir kısmı kıyas dahi edilemez.

(Bir sonraki yazıda, konuyu bağlamaya çalışalım.)

Okunma Sayısı: 157
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meclis’in zorlu imtihanı

    Nur Vakfı’ndan katarakt ameliyatı

    Göçmenlerin isyanı

    Hedefimiz Rusya değil rejim

    Yeni Asya Standı’nın ziyaretçileri vardı

    Aile çökerse nesiller tehlikeye girer

    ABD, Afganistan’dan çekilmeye başlayacak

    İhanet planı nefreti arttırdı

    Suriye ordusu Serakib’i yeniden ele geçirdi

    Saraydan “Başkana saygı” açıklaması

    Esper: İdlib'de Türkiye'ye hava desteği sağlamayacağız

    Koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 3 bini geçti

    BM Libya Özel Temsilcisi istifa etti

    Virüs İtalya'da yayılmaya devam ediyor

    BM'den 'göçmenlere aşırı güç kullanmama' çağrısı

    Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

    AB'den Türkiye'ye mülteci tepkisi

    'Biz ateşkes sağlanmasının derdindeyiz'

    AKP Sözcüsü: Rusya ile karşı karşıya gelme tavrımız yok

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    Bakın, bakan da itiraz ediyor
    Osman ZENGİN

    Baharın ucu görünmeye başladı...
    Genel

    Meclis’in zorlu imtihanı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ankara Kitap Fuarı
    Genel

    Yeni Asya Standı’nın ziyaretçileri vardı
    Cevher İLHAN

    İdlib üzerinden Suriye ile savaş belâsı…
    Genel

    Göçmenlerin isyanı
    Genel

    Aile çökerse nesiller tehlikeye girer
    Süleyman KÖSMENE

    İmtihan kulun lehine midir, aleyhine midir?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.