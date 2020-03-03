Demek ki, muhacir değil, musafir (2)

Sekiz-on yıldır Türkiye'ye akın edip gelen milyonlarca Suriye'li, şayet İslâmî literatürdeki “Muhacir” kimseler olsaydı, öyle çoluk-çocuk perişan bir halde gayr-i müslimlerin kapısına gitmezlerdi; aynı şekilde, kendini “Ensar” görenler de onların gitmesine razı olmazdı.

Muhacirîn-Musafirîn farkı

Tepe noktasındaki idarecilerimiz olmak üzere, 14 asır evvel Medine’de yaşanan durumu misâl göstererek, Suriye’den hicret eden din kardeşlerimize karşı Türkiye’deki Müslümanların aynen “Ensar” gibi davranması gerektiğini hep savuna geldi.

Oysa, tarihen birbirinden uzak bu iki hadise arasında bazı benzerlikler olmakla birlikte, durum hiç de aynı değildir. Kesinlikle değildir ve olamaz. Dolayısıyla, onlara karşı takınılacak tavır, yapılacak muamele de tıpkısının aynısı olamaz ve olmamalı.

Zira, Suriye’li sığınmacılar, muhacirden ziyade mültecidir, sığınmacıdır, dahası misafirdir. Dolayısıyla, geçici mülteci ve misafir muamelesine tabi tutulmaları gerekiyor.

Bir kere “muhacirlik”te daimilik var, süreklilik var; kezâ, geriye dönmemeyi göze almak ve ona göre hayatını tanzim etmek var. Mülteci ve misafirlikte ise, “geçicilik” esastır. Tehlike geçtikten sonra, geriye dönmek icap ediyor. Hesap-kitap ona göre yapılır.

Buna göre, Suriye’deki savaştan kaçıp gelen kardeşlerimiz, burada misafir olup devletin koruması altında hayatlarını idame ettirmeleri gerekiyor. Savaş hali sona erdikten ve ortalık sükûna erdikten sonra, vatanlarına avdet etmeleri icap ediyor. İşte, bu durumda olanlar, İslâm literatüründeki o klâsik “muhacirîn” kategorisine girmiyor.

Bu önemli hususu, Suriye’den gelen sığınmacılara da sorduk. Az buçuk dinî bilgilere sahip olanlardan şu cevabı aldık: “Siz ensar ruhuyla bize yardım ediyorsunuz. Allah razı olsun. Fakat, biz Muhacirîn değil, Musafirîn durumdayız. Çünkü, geçici bir tehlikeden kaçarak geldik ve ilk fırsatta da malımızın-mülkümüzün olduğu yere dönmeyi düşünüyoruz.”

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Müslümanların hem muhacire, hem de misafire karşı bazı mesuliyetleri, mükellefiyetleri var. Ancak, bunları birbirine karıştırmamalı. Aksi takdirde, bir kavram kargaşası yaşanır ve işin içinden çıkılmaz bir hale gelinir.

Evet, Suriye’de yaşanan felâketten kaçarak Türkiye’ye gelen sığınmacıların durumu bir hayli çeşitlilik arz ediyor. Şöyle ki:

* Bir kısmı, muhtelif yerlerde kurulan kamplarda yaşıyor. Bunların çoğu, doğup büyüdüğü topraklara geri dönmek istiyor.

* Bir kısmı, aynen TC vatandaşı gibi, ülkemizin her tarafında dağınık şekilde yaşıyor. Bunların önemli bir kesimi, kendine ya işyeri açmış, ya da bir işe girmiş çalışıyor. Geri kalan kısım ise, onlar da kendi içinde ikiye ayrılıyor: Kimileri sefalet içinde yaşıyor; kimileri de, büyük mal ve servet sahibi olduğu için zengin hayatı yaşamaya devam ediyor.

* Sığınmacıların bir kısmı, gönlü gibi gözü-kulağı da Avrupa ülkelerinde. Bunların ölümü göze alarak denize açılanları gibi, karayoluyla gitmek için fırsat kollayanları da var.

* Türkiye üzerinden, ya da başka bir güzergâhtan ABD veya Avrupa ülkelerine gidenlerin çoğu, niyet ve arzu itibariyle bir daha Suriye’ye dönmemek üzere gidiyor. Ne var ki, bu devletlerin niyeti ve düşüncesi sığınmacılarla aynı mahiyette değil. Onlar, bir taraftan mülteci alırız-alıyoruz derken, bir taraftan da ülkelerindeki sığınmacıları geri göndermenin yolunu bulmaya çalışıyor.

İşte, böylesine çeşitlilik arz eden sığınmacıların bize bakan yüzünü iyi görmeli, hadiseyi doğru bir tahlile tabi tutmalı; mesuliyet ve mükellefiyetimizi de ona göre tesbit etmeliyiz.

Bu hususta, şimdiye kadar doğru şekilde ve yeterli ölçüde bir izahâtın yapıldığını sanmıyoruz. Meselâ, başlıkta ve bu yazının ilk bölümünde de nazara verdiğimiz gibi: “Bu insanlar muhacir mi, yoksa misafir mi? Yoksa başka bir şey mi?” Hükûmet, ya da Diyanet cenahından, bu ve benzeri suâllerin net bir cevabına şimdiye kadar rastlayabilmiş değiliz. Dahası, şimdiye kadar söylenenler tatmin edici bulunmadığı için, ne gelenler rahata kavuşabildi, ne de bu ülkenin vatandaşları rahata, huzura erdi.

Oysa, kıyas için zikredilen Medine’deki “Ensar-Muhacirîn”in durumu asla böyle değildir. Her iki taraf da bir arada ve tam bir barış, güven, huzur ve sükûn içinde hayatlarını idame ettirdiler. Ayrıca, günümüz şartlarıyla Mekke’den hicret etmeyi zorlayan ve Medine’de yaşanmak mecburiyetinde kalınan şartlar arasında çok büyük farklar var ki, bir kısmı kıyas dahi edilemez.

(Bir sonraki yazıda, konuyu bağlamaya çalışalım.)