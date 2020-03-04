Demek ki, muhacir değil, musafir (3)

Yönetimin başındaki siyasî otorite, savaştan kaçan sığınmacılar için, üstelik fanatik tarafgirlerin alkışları eşliğinde yıllarca "Gelin gelin!" hamasetini pompaladı, durdu. Şimdilerde ise "Gidin gidin! Nereye giderseniz gidin" havasını basmaya başladı.

Daha beter bir garabet de şu ki: Aynı o eski alkışçılar, bugün yine devrede ve yine alkış tutmakla iş görüyor.

Bu durumda, “yerden göğe haklı” olarak şunu sormak gerekmez mi: Hani nerede o Ensar ruhu? Ne oldu da, birden bire buhar olup gitti? Buna bir cevabınız yok mu?

Buna tatminkâr bir cevapları yoktur ve olamaz. Senelerce siyaseten şişirip durdukları o “Ensar ruhu” adeta balon gibi sönüp gittiği gibi, verecekleri cevap da içi hava dolu bir balondan ibaret kalır.

Her ne ise, biz dönelim yine meselenin İslâmî literatürdeki yerine ve izahına...

Hicret, esaret, ensar, muhacir...

Resûl-i Ekrem (asm), Medine’ye hicret ettikten sonra, doğduğu topraklara dönmedi. Yani, Mekke’ye gidip orada ikamet etmeyi hiç düşünmedi. Mekke’ye sadece hac fârizası ve sılâ-i rahim için gidip ziyaret etti. Dolayısıyla, Mekke’de doğdu; ama, Medine’de vefat etti. Mezar-ı Şerifleri de orada.

* * *

Resûl-i Ekrem’in (asm) sünnet-i seniyyesine ittiba eden Bediüzzaman Hazretleri de mecburî hicretler yaşadı.

Misâl: Doğup büyüdüğü topraklardan alınarak, cebren Garbî Anadolu’ya nefyedildi. Hiç bir yerde rahat bırakılmayarak, diyâr diyâr sürgüne gönderildi. Her gittiği yer, onun öz vatanı gibi oldu. Geriye dönmek için de şartları zorlamadı. Sevk-i İlâhîye tabi olarak, hayatını ve hizmetini bulunduğu yerde idame ettirdi.

Ona en çok Muhacir Hafız Ahmed’in hizmet ettiği Barla Hayatı dönemi için Sekizinci Lemâ’da “esaret” tâbirini kullanır: “Esaretimin sekizinci senesi” diyerekten...

Velhasıl, hicrette ve gurbette “esaret”i bile yaşadığı halde, yine de memleketine dönmedi, daha açık bir ifade ile dönmek için şartları zorlama cihetine gitmedi.

* * *

Hicret, bir diğer mânâsıyla, aynı zamanda hizmettir, hikmettir, tebliğ ve irşattır... Nitekim, İslâm medeniyeti, hicretten sonra ve hâssaten Medine’de parladı.

Üstad Bediüzzaman’ın Risâle-i Nur ile tebliğ tarzındaki ilmî, fikrî, irşadî hizmeti de, yine hicret ettiği beldelerde neşv û nemâ ederek hayat buldu, meyve verdi.

Dönüp günümüze bakacak olursak, söz konusu sığınmacıların hayatında ve hizmetinde, yukarıdan beri sıralamış olduğumuz tarzda bir mânâ, bir hal veya tavır görünmüyor, görünmesi de beklenmiyor zaten. Zira, o sığınmacıların bizzat kendileri bizden daha ziyade ilme, irfana, irşada, hatta teselliye muhtaç durumdalar.

* * *

Önemli bir diğer husus şudur ki: Avrupa ülkelerine giden ızdırar halindeki Suriyeli ve diğer Müslümanlar, bir cihette mülteci, muhacir, sığınmacı, vesâir olabilir. Ancak, geniş Avrupa coğrafyasındaki devletlerin yöneticileri ile yerleşik durumdaki halkları, o İslâm literatüründeki “Ensar” değildir, olmazlar ve olamazlar. Çünkü, ekseriyetle zaten mü’min ve Müslüman değiller.

Bir başka nokta: Avrupa devletleri, sömürgecilik, kapitalizm, ahlâksızlık ve sair konularda pek âlâ tenkit edilebilir. Savaştan kaçarak başka ülkelere sığınma meselesinde ise, farklı bir durum söz konusu. Şöyle ki: Avrupa kıtasındaki halk kitleleri, beş-altı yıl süren ve milyonlarca insanın ölümüne sebebiyet veren İkinci Dünya Harbi esnasında hiç kaçmadılar. Yani, başka tarafa gruplar halinde göç edip gitmediler. Kısaca, oldukları yerde kalıp öldüler. Belki gururdan, yahut başka sebeplerden. Ama, vakıa bu.

* * *

Son bir not olarak, SETA’nın (Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı) açıklamasına atıfta bulunarak nihayet verelim: SETA’nın tesbitine göre, kitle halinde hareket eden sığınmacılar, henüz hiçbir ülkede resmî olarak “muhacir” veya “mülteci” statüsünde kabul edilmiş değil. Şimdilik, onlara sadece “Geçici koruma belgesi” veriliyor. Ki, bu da “Geçici Korunaklı”, yani bir bakıma “musafir” anlamına geliyor.

Evet, işte bu acı realitenin ötesine henüz ciddi anlamda geçilebilmiş değil. Göstermelik bazı uygulamalar, sınırlara doğru kitle halindeki akınlara sebebiyet vermekle beraber, can tehlikesine rağmen sınırın ötesine yine geçilemiyor ve geçilmesi de öyle sanıldığı gibi kolay olmuyor.