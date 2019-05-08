Demokrasi mi, AA+YSK kararı mı?

Bugüne kadar sürüp gelen komedinin ilk işaretini, Anadolu Ajansı (AA) aslında daha ilk saatlerde vermişti:

AA, 31 Mart akşamı, özellikle İstanbul seçimlerinin sandık sonuçlarını, tam da sınır noktasında dondurup bıraktı. Evet, tam 12 saat boyunca “sınır”da bırakarak, bir yönüyle milleti de “sinir” etmiş oldu, ne yazık ki...

Aradan 36 gün geçti ve bu kez Yüksek Seçim Kurulu’ndan (4’e 7 oyla) çıkan “seçimi iptal” kararı milleti şoke etti.

Bu “sinir” karara göre, aynı zarfın içine konulan 4 adet pusuladan sadece bir tanesi hileli, virüslü, cüzzamlı durumda...

Peki, ya diğerleri? Onlara itiraz edilmediği için, her üçü de tertemiz, pirûpâk, hatta zemzemle yıkanmış gibidir.

Oysa, bütün işlemler, “şaibeli” diye damga vurulan aynı sandık kurulu üyelerinin gözetim ve denetimi altında yapılmış.

İşte komedinin son perdesi...

Düşünün ki, ilgili-görevli kişiler aynı, işlem aynı, sandık aynı, zarf da aynı; ama, zarfın içindekiler için revâ görülen muamele farklı: Üç pusula tertemiz; sadece bir tanesi kirli!

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Mesele, bir cihetiyle aslında gayet basit ve açık. Zincirin bazı halkalarını şöyle madde madde sıralamaya çalışalım:

• 31 Mart akşamı, seçim sonuçlarıyla ilgili olarak ekranlara yansıtılan AA’nın veri akışına yapılan müdahale ne ise, bir aylık sürüncemeden sonra açıklanan YSK kararında etkili olan müdahale de aynıdır.

• Birinci ayıbın esas faili kim veya kimler ise, ikinci ayıbın failleri de aynı kimselerdir.

• Birinci skandal hangi düşünce ve gerekçelerle işlendi ise, ikinci skandal da aynı gerekçelerle işlenmiş demektir.

• Birinci suçun işlenmesinde hangi faktörler devreye girmiş ve etkili olmuş ise, ikinci suçun işlenmesindeki faktörler de aynıdır.

• AA eliyle yaptırılan birinci muamele nasıl milletin içine sinmedi ise, YSK marifetiyle uygulanan ikinci muamele de seçmen vatandaşın içine sinmedi, vicdanına sığmadı.

• Birinci ayıp bizi nasıl dünyaya rezil etti ise, ikincisi de aynı şekilde rezil û rüsvâ eyledi.

• Bu millet, birinci ayıbı nasıl kabullenmeyip karşı gelerek itiraz etti ise, işlenen ikinci ayıba karşı da gereken davranışı sergilemekten ve sandık başına giderek demokratik rüştünü ortaya koymaktan geri durmayacak.

Dolayısıyla, herkes hesabını-kitabını ona göre yaparak hareket etsin de, yarın-öbür gün kimse dövünüp durmaya kalkışmasın.

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Gelinen nokta itibariyle durum şudur: 23 Haziran günü İstanbul’da seçim yapılacak. On milyon civarındaki seçmen vatandaş sandığa gidip oy kullanacak. Neticenin bu kez daha büyük bir farkla Ekrem İmamoğlu’nun lehinde olacağı kuvvetle muhtemel. Zira, mağdur durumda.

Zaten, hiç de eşit ve âdil olmayan şartlar altında yarışa girmişti. Buna rağmen, yarışı önde bitirdi. Ama, hakkı gasbedildi.

Şimdi ise, hem şartlar itibariyle, hem de kamu vicdanında makes bulması noktasında, eskisinden daha avantajlı durumda görünüyor. Neticenin bütün İstanbul halkına ve umum millet için hayırlara vesile olmasını diliyoruz.

GÜNÜN TARİHİ 08 Mayıs 1972,

İsmet Paşa Ecevit’e yenildi

Mustafa Kemal’in öldüğü 1938'den beri CHP'nin Genel Başkanı olan İsmet Paşa’nın 33 yıllık saltanatı sona erdi.

7-8 Mayıs 1972’de yapılan CHP 5. Olağanüstü Kurultayı’nda, biri Ecevit'e, diğeri İnönü'ye ait iki "parti meclisi listesi" yarıştı. Yapılan seçimler neticesinde, Ecevit'in listesi 709 oy alırken, İsmet Paşa’nın listesi ise ancak 507 oy alabildi.

Bu tablo, "İkinci Adam" olarak lanse edilen İsmet İnönü devrinin artık bittiğini gösteriyordu. İnönü, 8 Mayıs’ta CHP Genel Başkanlık görevinden, sonra da partiden istifa etti.

14 Mayıs'ta ayrıca bir "genel başkanlık özel kurultayı" yapıldı. İsmet Paşa burada da kaybetti. Ecevit, 913 delegeden 828'inin oyunu alarak bu partinin 3. genel başkanı oldu.