Demokrasinin sancılı doğumu

GÜNÜN TARİHİ: 23 Aralık 1876

Osmanlı döneminde meşrûtiyet, yani demokrasi yolunda atılan ilk ve en önemli adımın tarihi 23 Aralık 1876 olarak görülüyor.

Sultan II. Abdülhamid’in henüz tahta geçtiği bu tarihte, ilk Meşrûtiyet (demokrasi) ilân edildi. Eşzamanlı olarak, iki meclisli parlamento (Âyân ve Mebûsân) açıldı. Çok kısa bir süre içinde hazırlanan ilk Anayasa (Kànun-i Esâsî) kabul edilerek yürürlüğe konuldu.

Esasında, bu tarihten sekiz sene kadar evvel de demokrasi yolunda küçük bir adım atılmıştı. Bugün adına Danıştay denilen ilk “Şûrâ-yı Devlet”, bir tür Meclis şeklinde açılmış ve tabana dayalı bir yönetim şeklinin nüveleri atılmıştı.

Ancak, ne hikmetse, o dönemde dehşet verici gelişmeler yaşandı ve bir adım daha ileri gidilemez oldu. 1876 yılı ortalarında, Sultan Abdülaziz’e karşı bir askerî darbe yapıldı. Ardından, padişah katledildi.

Aynı sene içinde, üç kez saltanat değişikliği vak’ası yaşandı. Abdülaziz’in yerine önce Sultan V. Murad getirildi. Onun ruhî dengesini kaybetmesi sonucu, üç ay sonra (31 Ağustos) 33 yıl tahtta kalacak olan Sultan II. Abdülhamid getirildi.

Sultan Abdülhamid, tahta gelmek için hürriyet ve demokrasi taraftarlarına “meşrûtiyet sözü” verdiği için, ilk başlarda çok büyük destek gördü.

Ne var ki, işler umulduğu gibi gitmedi. Kısa bir zaman sonra Osmanlı-Rus Harbi (18 Nisan 1877) çıktı. Bu savaşta, hem toprak, hem de insan gücü itibariyle Osmanlı çok büyük kayıplar verdi.

Savaşta yaşanan hezimet ve mağlûbiyeti gerekçe gösteren Sultan Abdülhamid, Mebûsan Meclisi’ni feshettiğini, Anayasayı yürürlükten kaldırdığını, dolayısıyla I. Meşrûtiyet’i askıya aldığını, bir fermân ile duyurmuş oldu.

Böylelikle, çok sancılı bir şekilde vücuda getirilmiş olan ilk demokrasi denemesi 1878’de ciddî manada kesintiye uğramış oldu. Meşrûtiyet’in yeniden ilânı ve ihyası ise, ancak 30 sene sonra mümkün olabildi. Ki, bu da yarım kaldı. Cumhuriyet’in ilânından sonra daha da canlandırılması gereken demokrasi, ne yazık ki tam tersine bir uygulamaya gidildi. Tek parti zihniyeti hortlatıldı ve çok partili sisteme (ki, o da zoraki şekilde) ancak 1946’da geçiş yapılabildi.

Parlamentoda okunan yemin metinleri

Tâ Osmanlı döneminden başlamak üzere, Türkiye’de kurulan hemen bütün parlamentolarda yemin metninin okunması vâki olmuştur.

İlk yemin metnine, 1876’da I. Meşrûtiyetin ilânından sonra kurulan Meclis–i Umumî’de (Âyân ve Mebûsân Meclisleri) rastlamaktayız.

Bu meclislere seçilen veya tâyin edilen mebuslar, Kur’ân’a el basarak şu şekilde yemin ederlerdi: “Zât-ı Hazret-i Padişahîye ve vatana sadâkat ve Kànun-i Esâsî ahkâmına ve uhdeme tevdi olunan vazifeye riayetle, hilâfından mücanebet eyleyeceğime kasem ederim.”

Aynı yemin metni, II. Meşrûtiyet döneminde de geçerliydi. Yalnız, eskisine ilâveten “Meşrûtiyete sadâkatten ayrılmama” ifadesinin konulduğunu görmekteyiz.

Ayrıca, 1909’da yapılan bir kànunî değişiklikle, tahta yeni geçen padişahın da Meclis’e gelerek vekillerin huzurunda şu yemin metnini okuması mecburi hale getirildi: “Şer-i Şerif’e ve Kànûn-i Esâsî ahkâmına riâyet edeceğime, vatan ve millete sadâkatten ayrılmayacağıma nâmus ve şerefim üzerine kasem ederim.”