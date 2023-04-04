Demokrasiye fedâ olan hayatlar

GÜNÜN TARİHİ: 4 Nisan 1979

Türkiye ile kardeş Pakistan’ın demokrasi yolundaki kaderi birbirine benziyor. Her iki ülkenin insanları da bu uğurda çok büyük bedeller ödedi. Milletin hür iradesiyle iktidara gelen devlet adamlarını fedâ etti.

Türkiye’de Menderes ve arkadaşlarını iktidardan devirip idam ettiren menhus ruh, Pakistan’da da baba Butto ile kızını katlederek, milletin lânetine uğradılar.

Aynı menhus ruh, fırsat buldukça demokrasinin canına kast ederek darbe yapmaktan da geri durmadı.

Bu hatırlatmadan sonra, şimdi günün tarihi itibariyle Pakistan’da yaşanan bir trajedinin hikâyesini anlatmaya çalışalım.

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Günümüz itibariyle İslâm dünyasının en büyük nüfusuna (233 milyon) sahip ülkelerden biri olan Pakistan’ın devrik Başbakanı Zülfikâr Ali Butto, gafil ve de zalim darbecilerin inisiyatifiyle 4 Nisan 1979’da idam edildi.

1928 doğumlu Butto, 1971-73 yılları arasında Pakistan’da devlet başkanlığı, ardından 4 yıl müddetle Başbakanlık yaptı.

Butto’yu siyaseten mağlûp edemeyeceğini anlayan iç ve dış mihraklar, dindar orduyu onun aleyhine sevk ederek, 1977’de iktidardan düşürdüler. (Aynen, 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 Türkiye’sinde olduğu gibi...)

Darbeciler tarafından uzun süre göstermelik şekilde yargılanan Butto, nihayet 1979’da idamına hükmedilerek darağacına gönderildi. Katledildiğinde henüz 51 yaşındaydı.

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Demokrat Butto’yu idam ettirenler, ne yazık ki “din adına” darbe yapmışlar ve öyle de hareket ettiklerine inanıyorlardı. Ne var ki, işledikleri cinayetin dinle-imanla bir alâkası yoktur ve olamaz. Zira, İslâma göre askerin siyasete karışmak gibi bir görevi yoktur. Askerin vazifesi, bilhassa haricî taarruz ve tecavüzler karşısında durmak ve ülkenin hudut emniyetini muhafaza etmektir.

Darbeci cuntalar ise, her ülkenin şartlarına uygunluk arz edecek şekilde cinayetlerine kılıf hazırlıyorlar ve bir ölçüde zâhirperestleri aldatarak kendilerine taraftar topluyorlar.

Nitekim, Pakistan’da olduğu gibi Türkiye’deki darbelerin gerekçesi de hep başka başka olmuştur. Misâl: İrtica, anarşi, terör, kardeş kavgası, vesaire... Oysa, gerekçe ne olursa olsun, darbe, bir ülke ve millet için ihanet derecesinde cinayet sayılır. Görünürdeki kandırmaca faydasının bin misli kadar zararı vardır.

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Zülfikar Ali Butto’nun ardından, kızı Benazir Butto siyasete atıldı ve iki kez Başbakanlık yaptı. Ancak, o da 27 Aralık 2007’de bir sûikasta kurban gitti. Şöyle ki: Pakistan Halk Partisi Başkanı Benazir Butto, seçim atmosferinde ve seçim meydanında düzenlenen bir sûikast sonucu vahşice vurularak katledildi. Tam da, üçüncü kez Başbakanlığa hazırlandığı seçim kampanyası esnasında...

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Burada özet halinde temas ettiğimiz bu trajik gelişmelerin yanı sıra, dikkat çekici bir başka noktanın daha altını çizerek nokta koyalım. Şöyle ki: Mısır’da yakın tarihte iktidardaki Mursi ve partili arkadaşlarına yapılan bed muameleyi, onlara revâ görülen işkenceli zulmü güyâ “demokrasi adına” protesto edip karşı gelen bizdeki bazı “dindar siyasetçiler”, ne hikmetse, Buttolar’ın başına gelen Pakistan’daki darbelere, saldırılara, adâletsiz idamlara, vahşî katliâmlara karşı aynı tepkiyi göstermediler. Yani, Mısır’daki gibi benzer reaksiyonlarda bulunmadılar. Darbeleri ve darbecileri protesto etmediler. İdamları durdurmak için harekete geçmediler. Ne yazık ki, “dilsiz şeytan” durumuna düşmek kabilinden, olanı-biteni sadece seyretmekle yetindiler.

İşte, biz bu tip adamları “demokrasiye, insan temel hak ve hürriyetlerine saygı” veya bu değerleri “sahiplenme” noktasında samimi bulmadığımız gibi, onların sahip olduğu zihniyeti de ciddi ve samimi bulmuyoruz. Dolayısıyla, bunları eleştirmekte kendimizi haklı görüyoruz.

Velhasıl, ülkeden ülkeye darbecilere karşı farklı tutum ve davranış sergileyenler, demokrat olamayacakları gibi, hürriyet, hakkaniyet ve adâleti istemekte de ciddi ve samimi olamazlar.