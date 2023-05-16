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16 MAYIS 2023 SALI - YIL: 54

Demokratik yarış devam ediyor

M. Latif SALİHOĞLU
16 Mayıs 2023, Salı
Genel seçimler geride kaldı. Seçimlerle ilgili yorum, değerlendirme ve kısmen de olsa tartışma devam ediyor. Büyük ihtimalle ikinci tura kalacak olan CB seçimi yarışı devam edecek.

Bir önceki yazıyı, seçimden iki gün önce yazmıştık. Bu yazıyı ise, seçim gecesi sabaha yakın bir saatte tamamlayıp yazı işlerine gönderdik.

İsmi lâzım değil, bazı resmî kurumların kasıtlı ve taraflı şekilde davranarak oy akışını yavaşlatması, hatta yer yer çarpıtması sebebiyle, gecenin geç saatlerine kadar da seçimlerin kesin sonuçlarını bir türlü öğrenemedik. Siz bu satırları okuduğunuzda, muhtemelen seçimlerin sonuç tablosu netlik kazanmış olur.

*

Sonuç ne olursa olsun, vatana-millete hayırlı olmasını diliyoruz. İki hafta aradan sonra yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi de inşallah yine demokratik bir zeminde, huzur ve sükûnet içinde tamamlanır.

Hak-hukuk ve demokrasi yönünde şüphe çeken, hatta endişe veren bir durum, yurt dışı oylarındaki yabancı seçmenler ile Türkiye’deki şaibeli yabancıların (özellikle sığınmacıların) kullanmış olduğu oylardır. Bunlar toplandığında büyük bir yekûn tutuyor. Bazı araştırmalar, Sinan Oğan’ın da dile getirdiği gibi bu oyların iki milyon civarında olduğunu gösteriyor.

Bu meselenin iyice tahkik edilmesi icap ediyor. Aksi halde, seçimler zan ve şaibe altında kalır. Dolayısıyla, demokrasimiz yaralanmış, zaafa uğramış olur.

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Seçimler, genel seyri itibariyle iki blok, iki siyasî ittifak arasında geçti. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı.

Her iki ittifakın sözcüleri ile lider kadrosu “kesin zafer”den söz ediyordu. Bir taraf, rakibinin seçmen tarafından silindir gibi ezileceğinden dem vururken, diğer taraf da rakipleri hakkında kitlelere hitap ederken “Bunların süpürün. Sandıkları patlatın. Bunları siyasî mevta haline getirin. Bunu yapacağınıza inanıyorum” diyordu.

İki tarafın da beklediği tam manasıyla olmadı. İki taraf da hedef ve beklentilerin gerisinde kaldı.

Tabiî, devletin, bürokrasinin ve sahip olduğu tüm bakanlıkların imkânlarını sonuna kadar kullanan, bununla da yetinmeyip muhalefet cephesini çok ağır bir dille suçlayan iktidar cenâhındaki Cumhur İttifakı bileşenleri, daha güç kazanmaları gerekirken, tam aksine, siyasî hayatlarının en zayıf devresine girmiş oldular. Hem, Cumhurbaşkanlığı seçiminde, hem de milletvekili seçimlerinde bariz şekilde gerilediler ve üye kaybına uğradılar.

Yani, genel tabloya neresinden bakarsak bakalım, ortada övünülecek, iftihar edilecek bir netice görünmemektedir.

*

Meclisteki partilerden, hatta ittifaklardan hiç biri tek başına kanun çıkartacak, yahut Anayasa maddelerinden herhangi birini değiştirecek güce sahip değildir. Bu durumda, mesafe almak, bir ilerleme kaydetmek için, Meclis’te daha geniş ittifaklara, daha hacimli uzlaşmalara ihtiyaç olacaktır. Sorumlu partiler, buna mecbur kalacaklardır.

İki hafta sonra yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi de şüphesiz büyük öneme sahiptir. Ama, hangi aday kazanırsa kazansın, yine de köklü ve radikal değişikliğe imkân verecek bir parlamento aritmetiği şu safhada görünmemektedir. Özetle, yeni ittifaklar ve uzlaşmacı siyasetlere ihtiyaç devam edecektir. Ki, bu da demokrasinin sağlıklı gelişmesi için hayra alâmet bir durum olarak görülebilir.

Gelişmelerin milletimize hayırlar getirmeye vesile olmasını diliyoruz.

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