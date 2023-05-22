Demokratları zorlayan tarz-ı siyaset

Demokrasi tarihimiz boyunca varlığını gördüğümüz “Hürriyetçi Demokratlar”ın, siyasî rakipleri gibi çakmaları ile kemirgenleri de hep var olagelmiştir.

Yetmiş-seksen yıllık mâzide oy miktarlarının azalıp çoğalması bir yana, hemen her dönemde Demokratları en çok zorlayan siyasî yapı ve anlayış, harbî rakipleri değil, onların işini zorlaştıran daima çakmaları ile onları içten içe kemirenler olmuştur.

Burada darb-ı mesel olmuş hakikatli bir sözü de naklettikten sonra asıl mevzuya devam edelim. O sözün, kelime-tâbir farkıyla manası şöyledir: “Bir gerçeğe en çok zarar veren, onun zıddı değil, onun benzeri olup aynısı olmayandır.”

İşte, asıl düğüm, zihnî kargaşa ve kafa karışıklığı da muğlak kalmayı başarabilen bu noktadan çıkıyor. O halde, biz de bu nokta üzerindeki tahşidata devam edelim.

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Sözünü ettiğimiz şu mühim noktanın kronolojik seyrine bakıldığında, meselâ 1950'deki seçim kampanyası esnasında, geniş seçmen kitlesinin “DP-Demokratlar mı, MP-Milletçiler mi?” şeklinde, ciddi bir tereddüt ve ikilem içerisinde kaldığını görüyoruz.

O tarihte DP’nin başında A. Menderes değil, C. Bayar vardı. Fahrî lider olarak MP’nin başında da Mareşal Fevzi Çakmak bulunuyordu. Dönemin dinî gazete ve mecmuları, neredeyse tamamı birden “Mareşal’in Partisi” diye lanse edilen Milletçilere destek veriyordu. Hatta, bir kısmı MP’nin yayın organı gibiydi.

Şayet, seçimden çok kısa bir süre önce Mareşal ölmeseydi, Demokratların tek başına iktidara gelmesi pek zor görünüyordu.

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14 Mayıs (1950) kampanyasından sonraki seçim dönemlerinde ise, Halk Partisine muhalif seçmen kitlesinin benzer şekildeki tereddüt ve ikileminin kronolojik sırayla kabaca şöylece geliştiğini okumaktayız:

1950'den hemen sonra: Demokrat Parti mi, İslâm Demokrat Partisi mi?

1957'de: Demokrat Parti mi, Hürriyet Partisi mi?

1961'de: Adalet Partisi mi, Ekrem Alican'ın Yeni Türkiye Partisi mi?

1965'te: Adalet Partisi mi, aynı partilere ileveten Feyzioğlu'nun M. Güven Partisi mi?

1969'da: Adalet Partisi mi, yoksa MGP ile Erbakan liderliğindeki bağımsızlar hareketi mi?

1973'de: Adalet Partisi mi, yoksa Demokra-tik Parti ile Millî Selamet Partisi mi?

1977'de: Adalet Partisi mi, yoksa Demokra-tik Parti ile Millî Selamet Partisi mi?

1984'te: Demokrat misyonu temsil eden partiler (BTP-DYP), ihtilalciler tarafından veto edilerek seçimlere sokulmadı.

1987’de: Doğru Yol Partisi mi, Özal'ın ANAP'ı mı?

1991'de: Doğru Yol Partisi mi, ANAP ile Refah Partisi mi?

1995'te: Doğru Yol Partisi mi, ANAP ile Refah Partisi mi?

1999'da: Doğru Yol Partisi mi, ANAP ile Refah Partisi mi?

2002'de: Doğru Yol Partisi mi, yoksa AkParti mi?

2007'de: Demokrat Parti mi, yoksa AkParti mi?

Bu tarihten sonra hemen bütün seçimlerde birinci parti çıkan AKP, “Hürriyetçi Demokrat” misyona yakın-uzak hemen bütün siyasî hareketlenmeleri ya bastırıp yok etmeye, ya da satın almaya çalıştı ve bunda da büyük ölçüde muvaffak oldu.

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Netice itibariyle, tarihî seyir içinde de görülüyor ki, Halkçılarla ırkçıların gücü Demokratları devirmeye yetse bile, siyaseten onları geriletemiyor, oyların bölemiyor, kuvvetten düşüremiyor.

Bu tarihî gerçekliğe göre, Demokratları seçimlerde asıl zorlayan, zaafa düşüren, oylarını darmadağın ederek onları siyaseten mağlup edebilen yapı ve anlayış, Halkçılar falan değil, belki çakma Demokratlar ile bukalemun gibi renk değiştirme kabiliyetine sahip olan dahildeki gemirgengillerdir.

