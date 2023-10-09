Dış gailede yeni bir safha

İç siyasette dengeler değiştiği gibi, diplomaside-dış politikada da zaman içinde eksenler, yahut dengeler değişiyor.

Dengelerin değişmesiyle birlikte kartlar da yeniden karılıyor. Bazen de eski ittifaklar bozuluyor, yeni ittifaklar kuruluyor. Aynı şekilde yeni yeni konseptler kuruluyor.

Tabiî, söz konusu değişimler çoğu kez siyah-beyaz netliğinde değil. Misâl, ekonomide başka türlü işbirliği yapılır iken, askeriyede, yahut teknolojide daha başka münasebetler kurulup geliştirilebiliyor. Hatta, askeriyede müttefik olduğun bir devletin askerî kuvvetinden ikaz-ihtar yahut tehdit-gözdağı mahiyetinde müdahale görmek de mümkün. Zaman zaman, Türkiye-ABD kuvvetleri arasında görüldüğü gibi. Bilhassa müttefikimiz olan ABD, bazen “Yanlışlıkla oldu” diyerek Türkiye’ye ait hedefleri kasten vuruyor, ne yazık ki.

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Son kırk-elli senedir, bölgemizde değişen hemen bütün dengelerin değişmeyen tek maddesi “İsrail’in menfaatleri”dir. Son yirmi yılda ise, bu nokta daha da bariz bir hâl aldı. Bölgede yaşanan bütün çatışma ve kargaşadan İsrail daima kazançlı çıkıyor. Buna Türkiye’nin yapmış olduğu ticarî, siyasî, askerî, diplomatik hamleler de dahil olmak üzere…

Filistinlilere fiilî müdahalede bulunan, en modern silâhlarla sınır tanımaz bir zorbalığı sergileyen İsrail’e karşı, Türkiye hükümetinin şimdiye kadar yaptığı tek şey, hep “sesini yükseltmek”ten ibaret. Bunun ötesine hiç gidilmiyor.

Peki, şu sesini yükseltme politikası neye yarıyor? Şimdiye kadar neye yaradı? Zulüm ve zorbalığın önüne geçilebildi mi? Ne yazık ki hayır. Bilâkis, her hamlede İsrail biraz daha ileri gitti, gitmeye de devam ediyor.

Şimdilerde Türkiye’de, Suriye’de, Yunanistan’da, Azerbaycan ve Ermenistan’da gelişen olaylar zincirinin, yine İsrail’in güvenliğine ve güçlenmesine yarayacak şekilde planlandığı unutulmasın.

Bölgemizdeki bütün bu ülkelerin bilhassa askerî münasebetlerinin yoğun şekilde cereyan ettiği devletlerin başında ise ABD, Fransa, İngiltere ve bittabi İsrail var.

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Ankara’daki terör saldırısı, basite alınacak bir hadise değildir. Büyük devletlerin Türkiye’ye üstü kapalı bir mesajıdır. Adeta “Benim dahil olduğum eksenden çıkarsan, karşı tarafla işbirliğine gidersen, menfaatimi haleldar edersen, seni kalbinden vururum-vurdururum; bunu unutma!” demeye getiriyorlar.

Teröristler gibi, şüphesiz terör örgütleri de birer sopadır, maşadır, taşerondur… Dünya devleri, kendi menfaatleri için bunları istediği gibi kullanıyor, kullanabiliyor.

Onun için, teröristlerin kimlikleri önemli olmakla beraber, bağlı oldukları örgütler, bu türden olaylarda ve bilhassa devletler arası münasebetlerde belirleyici değildir. Arkasındaki gücün, azmettirici odağın plânı ve hedef-i maksadı önemlidir. Ta ki, alınacak tedbirler, takip edilecek stratejiler de ona göre belirlenip takip edilsin.

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Meclis’in açıldığı günde Başkent’in kalbini hedef alan terör saldırısının birden çok gelişmelerle bağlantısı olduğunu düşünmek lazım: Zira, eş zamanlı olarak Karabağ’da tarihte görülmedik ölçüde çok büyük gelişmeler yaşandı. Bölgede Azerbaycan’ın zaferle neticelenen bir hakimiyet kurmasıyla birlikte, oradaki Ermeni halk kitleler halinde evlerini, barklarını terk ederek Ermenistan’a göçtüler.

Rusya, Ermeniler’e destek çıkmazken, ABD ile Fransa şaşırtıcı derecede askerî mühimmat ile birlikte onlara arka çıktı.

AB ile arası soğuyan Türkiye’nin kuzeyinde (Ukrayna) bitmek bilmeyen bir savaş var. Doğusunda, aynı eksende yer alan İran ile Ermenistan’ın bizden hoşnutsuzluğu gizlenemez boyutta. Kuzey Irak ile Kuzey Suriye’ye “düşük yoğunluklu savaş” hacminde harekâtlar devam ederken, ABD, Yunanistan’ın stratejik noktalarını sılâh ve mühimmatla donatıyor. Kıbrıs gailesi devam ederken, ABD ve Rusya’dan sonra şimdilerde Çin’in de çengel attığı Doğu Akdeniz’de sular sıcaklığını korumaya devam ediyor.

Bu açıdan bakıldığında, Türkiye’nin adeta çembere alınmaya çalışıldığı açıkça görülüyor. Gelinen bu yeni safhayı, son derece dikkatli ve itidalli bir diplomasi ile yönetmeye çalışmalı ki, “zalimlerin satranç oyunu”nda ülke ve millet olarak ciddi bir zarar görmeden inşallah sâhil-i selâmete çıkalım.